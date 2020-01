Cabildo Abierto propuso a Manini Ríos como candidato a la Intendencia de Montevideo

Cabildo Abierto propuso a Guido Manini Ríos como candidato a la Intendencia de Montevideo por la coalición, según informó Telenoche y confirmó El Observador con fuentes políticas.

La propuesta fue tomada en las últimas horas luego que Sebastián Bauzá reiterara su negativa a ser candidato. Manini Ríos le transmitió a Lacalle Pou el miércoles su interés por utilizar competir bajo el lema Cabildo Abierto y le señaló que él podía ser candidato. Un rato después se comunicó con Julio María Sanguinetti, secretario general del Partido Colorado, para decirle que estaba dispuesto a competir.

Este miércoles, los principales dirigentes de Cabildo Abierto se reunieron durante más de dos horas en la sede del partido. En el encuentro estuvieron Manini Ríos, Irene Moreira, Rivera Elgue, Raúl Lozano, Guillermo Domenech y Araceli Desiderio, entre otros y analizaron el tema.

La propuesta llegó algunas horas después que Moreira, esposa de Manini Ríos y futura ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, dijera que no era "lo mejor" competir en mayo con el lema del Partido Independiente debido a que había "asperezas" que "todavía no están sumamente limadas" entre ambos partidos.

Tras la reunión de presentación de la ley de urgente consideración, el líder colorado y canciller designado Ernesto Talvi fue consultado acerca la posibilidad de usar el lema de Cablido Abierto. “No es lo que corresponde (ir con el lema Cabildo Abierto). Obtuvo una votación muy sustantiva. Entonces la identidad de una coalición tiene que estar marcada por un partido más neutral en términos de su peso electoral. El Partido Independiente tiene las dos cosas. Un peso electoral relativamente bajo en la última elección, pero un partido que tiene trayectoria, historia, estructura y le puede dar una base a la coalición muy interesante”.

Minutos antes, Manini Ríos había dicho que no entendía por qué Cabildo Abierto no podía ser una opción. “Cabildo Abierto también puede ser el lema que aúne a todos los partidos. Puede ser perfectamente, no veo por qué no considerarlo inicialmente”, dijo.