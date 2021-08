Cabildo le baja el perfil al pedido de renuncia en Inisa y el gobierno evalúa a todo el directorio

El Poder Ejecutivo analiza desde hace varios meses la situación conflictiva que se registra en el directorio del Instituto Nacional de Inclusión Adolescente (Inisa) entre la presidenta, Rosana de Olivera (Cabildo Abierto) y la directora del Partido Nacional, Sandra Etcheverry, e intenta de buscar una salida que deje conforme a todas las partes.

Sin embargo, en las últimas horas desde Cabildo Abierto cuestionaron directamente a Etcheverry lo que no cayó bien en el Partido Nacional, según comentaron varios legisladores a El Observador. Los blancos entienden que responsabilizar a la directora blanca del mal funcionamiento de Inisa “no ayuda” a encontrar una solución.

“Lleva el debate a lo público en un organismo muy sensible que tiene algunos problemas y con esto no hacemos más que profundizarlo”, dijo en diálogo con radio Universal el diputado blanco Álvaro Viviano.

Los conflictos en el directorio vienen desde hace meses pero este domingo el senador y líder de Cabildo Abierto se refirió al tema y lo puso en el foco mediático. "Yo la respaldo totalmente porque el problema no es ella (De Olivera), es la directora nacionalista. Espero que (el Poder Ejecutivo) la cambie, porque a mi entender es ella la que está generando problemas con los demás", dijo el senador según publicó El País.

Sin embargo, en las últimas horas desde Cabildo Abierto le bajaron el perfil al pedido de remoción de la directora nacionalista. En una reunión que Manini mantuvo este martes con el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, el senador cabildante le transmitió que él no había pedido ni exigido la renuncia de nadie, dijeron a El Observador fuentes al tanto de las conversaciones.

“No estoy pidiendo ni exigiendo la renuncia”, dijo a Telemundo Manini Ríos este martes más temprano. En diálogo con El Observador, el senador Raúl Lozano apuntó en el mismo sentido. “Manini no pidió la renuncia”, aseguró aunque reconoció que es difícil que la gestión continúe tal como está.

En el Poder Ejecutivo están siguiendo de cerca la gestión del Inisa y analizan la actuación de todo el directorio no solo de Etcheverry, dijeron a El Observador fuentes de gobierno. De todos modos, la solución por ahora no está a la vista. “La luz al final del túnel todavía no se ve”, dijo una fuente.

Si bien el Inisa se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Social, esta cartera no tiene jerarquía para tomar decisiones sobre el directorio porque se trata de un organismo descentralizado. Por lo tanto, el tema se está analizando en Torre Ejecutiva.

De todos modos, la subsecretaria del Mides, Andrea Brugman, venía reuniéndose de forma periódica con ambas jerarcas y en su momento fue el exministro Pablo Bartol el que llevó el tema a Presidencia para tomar alguna resolución.

Manini adelantó que se está procesando un cambio pero que “lleva tiempo” y que todavía no se pueden dar detalles. “Es un cambio que lleva su tiempo pero que se está procesando. Sería bueno que se realice un cambio”, agregó Manini.

En Cabildo Abierto no están dispuestos a que De Olivera deje el puesto ya que entienden que está realizando “una excelente gestión”. Además de las dos jerarcas mencionadas, también integra el directorio la frenteamplista, Andrea Venosa.

Los conflictos

Las diferencias entre la presidenta y la directora nacionalista llegaron a tal punto que cuando el organismo tuvo que armar su Presupuesto presentaron documentos distintos ante el Parlamento. Es decir, cada una de las directoras presentó sus reclamos para obtener recursos sin alcanzar una postura en común, según publicó Búsqueda en ese entonces.

En otra ocasión, Etcheverry y Venosa no acompañaron la denuncia penal que impulsó la presidenta contra la administración anterior ni tampoco cuando la presidenta quiso suspender un convenio con la organización Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) que brinda talleres sobre electricidad, gastronomía y serigrafía a los adolescentes.