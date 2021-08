¿Salinas en la fórmula presidencial? Domenech dijo que lo imagina candidato junto con Manini en 2024

El senador Guillermo Domenech, presidente de Cabildo Abierto, dijo este martes que ve al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, como futuro compañero de fórmula de Guido Manini Ríos para las elecciones presidenciales de 2024.

"Me lo imagino de candidato. A mí me gustaría mucho que el ministro Salinas tuviera una actuación de primer nivel en material política; pienso que es una gran figura política en este Uruguay del Siglo XXI", dijo al ser entrevistado en el programa Las cosas en su sitio, de radio Sarandí. "Me gustaría (verlo) acompañando a Manini", insistió.

El presidente de Cabildo Abierto tomó las encuestas que aprueban el desempeño de Salinas –por encima del 76%, según una reciente encuesta de Cifra– y subrayó que hasta ahora "ha demostrado condiciones muy particulares de liderazgo" que bastan para posicionarlo como un "muy buen compañero" de Manini Ríos en los futuros comicios.

Domenech dijo que no se imagina una elección interna de su partido y sigue visualizando al excomandante en jefe del Ejército como el líder "indiscutido" de la fuerza, y por ello cree que el ministro sería un buen candidato a vicepresidente. También dijo que, eventualmente, podría obtener una banca en el Senado.

"Siento que es una figura importante para Cabildo Abierto y para el país", afirmó. "Es uno de los tantos uruguayos que está en la reserva y que debe jugar en Primera. Lo veo así, me gusta así. (Pero) es una cuestión que tiene que decidir Salinas", agregó.

Consultado sobre su futuro, el senador dijo que a sus 70 años no se siente "atornillado" a ningún asiento, por lo que en 2024, con 73 años de edad, seguirá apoyando a Cabildo pero probablemente desde su casa para dar lugar a una "renovación política".

"No voy a entrar en ninguna disputa de cargos ni tengo ninguna aspiración personal, salvo la felicidad de haber contribuido a Cabildo Abierto, que me parece que fue una muy buena iniciativa", sostuvo Domenech.