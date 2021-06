Cae aprobación del manejo de la pandemia, que deja de ser una política de "consenso"

La aprobación de la política sanitaria casi no conocía de fronteras partidarias. El exitoso manejo inicial de la pandemia por parte del gobierno de Luis Lacalle Pou no solo lo ubicó como ejemplo en los medios internacionales, sino que puertas adentro del país se tradujo en un amplio apoyo popular que trascendió los límites de la coalición multicolor y recogió el respaldo de una parte importante de los frenteamplistas.

Pero el viento empezó a cambiar y de un tiempo a esta parte, esa política de "consenso" que fue el manejo sanitario comenzó a mostrar signos de polarización.

Si bien el manejo de la pandemia continúa como el rubro de la gestión mejor conceptuado por la ciudadanía, las encuestas de opinión pública han evidenciado en las últimas semanas un deterioro en las percepciones sobre ese asunto, en particular entre los frenteamplistas.

Opción Consultores, por ejemplo, registró un descenso de diez puntos porcentuales en la aprobación de la gestión sanitaria entre febrero y mayo de este año, pasando de 72% a 62%. En agosto de 2020, cuando la epidemia estaba controlada, la aprobación en ese aspecto alcanzó el 80%.

Opción Consultores

Evolución de la percepción sobre la gestión sanitaria, según Opción

"Pese a este cambio, la gestión sanitaria se mantiene como el área mejor evaluada del gobierno aunque ya mucho más cerca de los guarismos de aprobación general respecto a meses anteriores", afirma la consultora.

El informe de Opción, que muestra a la vez un aumento de la desaprobación y las opiniones neutrales, destaca que el descenso se concentró principalmente entre votantes frenteamplistas que ya no aprobaban el gobierno de Lacalle Pou pero sí la gestión sanitaria.

Opción Consultores

Aprobación de la gestión sanitaria en función del voto, según Opción

"Mientras la aprobación sanitaria entre los votantes multicolores se mantiene incambiada respecto al trimestre previo, entre los frentistas se registra una caída de 18 puntos en la aprobación y un incremento de 15 puntos en la desaprobación. Por primera vez desde la llegada de la pandemia, entre los frentistas no hay saldo positivo de aprobación de la gestión sanitaria. Por tanto, probablemente estamos asistiendo a un cambio al interior de un segmento particular de la ciudadanía: frentistas que antes aprobaban la gestión sanitaria sin aprobar la gestión en general pero que ahora tampoco aprueban la dimensión sanitaria. Siendo así, el cambio al interior de este segmento impacta en los guarismos de aprobación sanitaria pero no altera las tendencias de aprobación general", argumentó la consultora.

"Así, la evaluación de la gestión sanitaria, que en 2020 fue predominantemente un área de consenso entre los dos grandes bloques de electores, hoy se topa con un ensanchamiento apreciable de la brecha de aprobación según pertenencia a uno u otro bloque", agrega el informe de Opción.

Otra consultora que en estos días informó acerca del deterioro en la evaluación del manejo de la pandemia, aunque con matices en la dimensión del cambio, fue la empresa Factum.

Factum

Evolución de la percepción sobre la gestión sanitaria, según Factum

Según números divulgados este martes en VTV Noticias, la aprobación de la política sanitaria pasó de 83% en julio del año pasado a 49% en mayo de 2021. La desaprobación, por su parte, pasó de 15% en julio de 2020 a 48% en mayo.

A diferencia de Opción, Factum sugiere que el deterioro en la percepción de la gestión sanitaria se acentuó sobre todo entre fines del año pasado y principios de 2021, pero además no distingue las opiniones neutrales y plantea que hoy en día existen dos bloques antagónicos de igual magnitud.

Factum

Aprobación de la gestión sanitaria entre votantes de la coalición, según Factum

Factum

Aprobación de la gestión sanitaria entre votantes del Frente Amplio, según Factum

De acuerdo a Opción, los que desaprueban la gestión sanitaria aún no son mayoría absoluta entre los frenteamplistas, donde se dividen en tercios las opiniones negativas, positivas y neutrales. Según Factum, solo uno de cada cinco frenteamplistas aprueba la gestión sanitaria.

Factum

Aprobación de la gestión sanitaria, según Factum