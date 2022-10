Caja de Profesionales: gobierno negó incorporación de nuevas carreras

El Directorio de la Caja de Profesionales había aprobado la incorporación de nuevas carreras a su sistema de aportación a la seguridad social. Sin embargo, una resolución firmada por el presidente Luis Lacalle Pou denegó esa posibilidad. La institución ya pidió al Poder Ejecutivo la reconsideración del tema.

En la reunión del Directorio de la caja del 25 de febrero de 2021 se aprobó por mayoría la inclusión de nuevas profesiones. Según consta en el acta de la reunión, se consideró que las carreras a incluir poseían carácter universitario y correspondían a estudios de grado de nivel superior. También que los estudios técnico-actuariales que se habían efectuado avalaban el cumplimiento de la viabilidad financiera de la incorporación de las profesiones que se pretendían agregar.

En el lista de profesionales a incluir había ingeniero en logística, en energías renovables, licenciado en diseño gráfico, en artes visuales, licenciando en seguridad y salud ocupacional y en gestión ambiental, entre otros.

Una resolución del Ministerio de Trabajo del 13 de setiembre de este año, y firmada por Lacalle Pou, hizo una cronología del recorrido que tuvo esa decisión de la Caja de Profesionales por diferentes dependencias. Recordó que el Poder Ejecutivo tiene facultades para pronunciarse dentro de un plazo de un año contado desde la recepción de la resolución del Directorio de la institución referente a incluir, o no, nuevas profesiones al ámbito de afiliación. Añadió que de no haber pronunciamiento oficial, la resolución debe ser aprobada.

Informó que el 22 de setiembre de 2021 se remitieron al Ministerio de Trabajo los antecedentes administrativos de la resolución adoptada por el Directorio de la Caja de Profesionales.

El 27 de octubre del año pasado, el ministerio envió al Banco de Previsión Social (BPS) los antecedentes administrativos de lo resuelto por la caja para que el organismo evaluara la repercusión en el régimen general provisional del ingreso de los trabajadores de las profesiones comprendidas.

El 8 de setiembre de este año, la Secretaría General del BPS informó que no se encontraba en condiciones técnicas -por faltar datos del universo de trabajadores de las profesiones que se procuraba incorporar a la caja- de informar al Poder Ejecutivo lo solicitado. Además, el BPS sugirió que denegara la incorporación de las profesiones.

La resolución del Ministerio de Trabajo del 13 de setiembre de este año –dentro del plazo de un año que tenía- entendió que “no corresponde la incorporación de más profesiones en el ámbito de la Caja de Profesionales, dado que el marco de la discusión de las reforma integral del sistemas de seguridad social que se está procesando y de lo informado por la Secretaría General del BPS no se considera pertinente”.

Por lo expuesto, la resolución denegó la inclusión de nuevas profesiones en la Cala de Profesionales resuelta por su Directorio el 25 de febrero de 2021.

La postura de la Caja

La Caja de Profesionales no comparte la decisión tomada por el Poder Ejecutivo. La presidenta Virginia Romero informó a El Observador que el Directorio analizó la resolución del Poder Ejecutivo y no estuvo de acuerdo con la visión oficial. “No compartimos que se deniegue el ingreso de nuevas profesiones porque la ley vigente lo habilita”, dijo. “Ya instrumentamos el pedido de reconsideración porque son ingresos genuinos de la caja”, indicó.