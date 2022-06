Cambia la estación: ¿a qué hora empieza el invierno en Uruguay?

¿A qué hora iniciará esta nueva estación? De acuerdo al Observatorio Astronómico uruguayo Los Molinos, el invierno comenzará en el país a las 6.13 de este martes, hora en la que se producirá el solsticio de Cáncer.

Será también el "día con menos horas de luz solar del año", que en el caso de Uruguay habitualmente son menos de 10, explicó a El Observador Andrea Maciel, coordinadora del observatorio.

Días atrás, Inumet estimó que en los próximos tres meses las temperaturas se mantendrán en el rango habitual del invierno -o incluso por debajo del promedio normal-. La estación suele registrar temperaturas medias del orden de los 12° C, según señala un estudio del propio organismo que consignó datos de los inviernos uruguayos desde 1971 a 2014.}

Para esta época del año, las temperaturas medias suelen estar entre los 13.6° C y 11° C. En el trimestre que comprendió a marzo, abril y mayo, el promedio osciló los 15.5° C y 18.1° C en todo el país, con una una mínima de -4,3° C registrada en Mercedes, el pasado 31 de mayo.

Para junio, julio y agosto, el instituto prevé que las precipitaciones disminuyan y estén por debajo de lo usual.