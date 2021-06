Cambio de ministro en el MGAP: Carlos María Uriarte deja su lugar a Fernando Mattos

El gabinete ministerial tendrá otro cambio, esta vez en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Carlos María Uriarte dejará el ministerio y lo reemplazará el actual presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Fernando Mattos. Esto fue comunicado vía Twitter por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou este domingo.

"En acuerdo el Partido Colorado vamos a designar a Fernando Mattos como nuevo Ministro del MGAP. Confiamos en su capacidad profesional y personal para compartir el desafío presente y futuro del sector. Mi reconocimiento a Carlos M. Uriarte por su calidez humana y su compromiso", señaló el presidente.

Mattos había sido designado en el 2020 como presidente del INAC y es un productor en los Departamentos de Cerro Largo y Tacuarembó. Fue presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) desde 2004 a 2006 y entre 1997 y 2005 fue delegado de ARU ante el Instituto Nacional de Carnes al que representó en misiones oficiales, ferias y congresos internacionales en Sudamérica, Europa, EE.UU, Canadá y Japón. Ha sido delegado de la producción en las negociaciones UE-MERCOSUR y de la Asociación Rural del Uruguay ante el Foro Mercosur de la Carne.

Quien también se expresó sobre el cambio de gabinete fue el coordinador del sector Ciudadanos del Partido Colorado y actual ministro de ambiente, Adrián Peña. "Hemos propuesto al Presidente de la República el nombre del Ing. Fernando Mattos para encarar una nueva etapa al frente del MGAP en representación de nuestro sector Ciudadanos. Estamos muy agradecidos por el trabajo, entrega y compromiso de nuestro compañero Carlos Maria Uriarte", escribió en su cuenta de Twitter.

Uriarte había sido uno de los ministros colorados que había ingresado al inicio del gobierno junto a Ernesto Talvi en Relaciones Exteriores y Germán Cardoso en Turismo. Junto con Talvi forman parte de los ministros que ya no permanecen en el cargo, entre los que también está Pablo Bartol que fue destituido del Ministerio de Desarrollo Social y Jorge Larrañaga, que falleció cuando se encontraba al frente del Ministerio del Interior.

Uriarte había sido justamente promovido por Talvi para ingresar al MGAP dado que formaba parte de los equipos técnicos de su campaña.

En mayo, Uriarte había negado la posibilidad de renunciar a pesar de las diferencias con su subsecretario Ignacio Buffa y con la directora general, Fernanda Maldonado. "Tengo muy buen diálogo, con las salvedades de las situaciones. Los conozco de toda la vida. Ellos son políticos militantes y yo no estaba en ese ámbito. Más allá de las diferencias, no tengo inconvenientes”. “Hacemos los máximos esfuerzos para estar lo más coordinados posibles. No tengo nada para decir de ellos", había dicho a Radio Universal.

En abril, el presidente Luis Lacalle Pou había destituido a dos funcionarios de jerarquía del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), consecuencia del error que derivó en que China suspenda las importaciones de productos desde una planta frigorífica uruguaya por mal manejo en el etiquetado de cajas enviadas a ese destino. Los funcionarios cesados son los veterinarios Eduardo Barre, director de la Dirección General de Sanidad Animal, y Gustavo Rossi, encargado de la Dirección División de Industria Animal.

En ese entonces, Uriarte fue consultado si había pensado en renunciar tras ese episodio y señaló en conferencia de prensa que se sentía "absolutamente" respaldado por el presidente Lacalle Pou y que no le constaba que el Partido Colorado estuviese evaluando pedirle que deje el cargo.

