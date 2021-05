Cambios en WhatsApp: qué modificó de enero a mayo y qué pasa si no aceptás la nueva política

A inicios de enero de este año, WhatsApp anunció un cambio en sus políticas de privacidad. Los usuarios actualizaban la herramienta y les saltaba una notificación que les decía que si no aceptaban los nuevos términos no podrían utilizar más sus funciones a partir del 8 de febrero.

Esto generó un fuerte rechazo en muchísimos usuarios, que decidieron migrar a otras aplicaciones de mensajería instantánea como Telegram y Signal. De hecho, ambas apps empezaron a ocupar los primeros puestos en las tiendas de aplicaciones en el mundo. Uruguay no fue la excepción.

Ante este contexto, WhatsApp decidió cambiar su estrategia: los cambios no comenzarían a regir el 8 de febrero, sino el 15 de mayo. A partir de allí empezó a comunicar de otra forma los cambios en sus políticas.

En contexto

Hay que entender que WhatsApp forma parte de Facebook desde 2014. Desde ese año, las empresas comparten información para mejorar los servicios a nivel técnico y sacar estadística de uso. La información que recopilan en Europa es distinto que en el resto del mundo (incluido Uruguay). Esto se debe que desde 2018 rige el Reglamento General de Protección de Datos en ese continente que restringe en cierta medida la recolección de datos.

Inés Guimaraens

Una persona lee los nuevos términos y condiciones.

¿Entonces, qué es lo nuevo?

En las nuevas políticas indican que la información que se recolectan se puede transferir a Estados Unidos, donde tiene base WhatsApp y donde residen sus servidores. Además, añaden que la empresa de mensajería no es responsable cuando suceden ciertos fallos, como por ejemplo cuando sufren un ciberataque.

Además, detallan parte de los datos que obtienen y lo han redactado de una forma más clara. Por ejemplo, la empresa puede recopilar el acceso a las horas en las que se usa la app, cuándo se está online y cuándo no, con quién habla y cada cuánto actualizan su información.

Pero el cambio central es el volumen de información que ahora podrá compartirse entre todas las compañías de Mark Zuckerberg. "Para usuarios europeos no hay grandes cambios, para el resto del mundo los datos de WhatsApp se unen a Facebook", indicó Jorge Morell Ramos, un experto español en derecho informático.

La empresa fundada por Mark Zuckerberg le indicó a la agencia de noticias AFP que las nuevas condiciones "permitirán compartir información adicional entre WhatsApp y Facebook y otras aplicaciones como Instagram y Messenger, como contactos y datos del perfil, pero no el contenido de los mensajes, que permanecen encriptados".

La estrategia de comunicación de WhatsApp desde que decidió posponer el cambio de fecha a este 15 de mayo fue que los mensajes no podrán ser vistos por ningún miembro de la empresa. Bárbara Muracciole, docente de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, expresó a Cromo a principios de enero que lo "que menos le importa a Facebook" es lo que un usuario le diga a otro. Lo que más le interesa, aclaró, es la "metainformación". ¿Qué es? "Lo que rodea a ese mensaje: cuánto uso la aplicación, con qué frecuencia, con qué personas interactúo, si participo de los mismos grupos, si tenemos los mismos intereses", indicó.

Básicamente, cuánta más información tiene WhatsApp, puede lograr un mejor perfilamiento del usuario y fortalecer a Facebook para potenciar la venta de publicidad. Permitirá cruzar mejor la información para entender mejor al usuario y darle publicidad más idónea.

Desde que decidió postergar los cambios hasta la fecha, no hay modificaciones. "Simplemente decidió dar más tiempo para explicar los cambios con detalle y generar menos confusión. Pero el texto actual y las medidas tomadas son las mismas de entonces", explicó Morell Ramos.

La nueva estrategia de WhatsApp indica que no pueden leer tus conversaciones.

Qué pasa si no acepto

WhatsApp indicó en las últimas horas que no prohibirá el uso de la plataforma el 15 de mayo. De todas formas, el recordatorio será "persistente" hasta que el usuario tome una decisión. Al principio no eliminará la cuenta de quien no acepte, pero sí aplicará su política de cuentas inactivas.

Según cuenta la BBC, esto implica que si un usuario no ha usado la plataforma por más de 120 días, la cuenta será eliminada. El objetivo es "mantener la seguridad, limitar la retención de datos y proteger la privacidad de los usuarios".

A priori, los usuarios pueden usar el servicio a través de las notificaciones. "Pero podrás responder llamadas y videollamadas. Si tienes activadas las notificaciones, podrás tocarlas para leer o responder mensajes, así como para devolver llamadas o videollamadas perdidas", señala la empresa.

Luego de unas "pocas semanas" el usuario que no acepta los nuevos términos, no podrá recibir llamadas ni notificaciones y "WhatsApp dejará de enviar mensajes y llamadas a tu teléfono". La plataforma indicó que las limitaciones no les ocurrirán a todos los usuarios a la vez.