Camila Cabello lanza su álbum "Romance": "Cuando era pequeña no quería que la gente me escuchara cantar"

Getty Images Camila Cabello: "Estaba un poco asustada y abrumada cuando era pequeña".

Camila Cabello sabe lo que quiere.

Es octubre de 2017, y la cantante camina por la alfombra roja en los Teen Awards de Radio 1 en Londres, Reino Unido.

Se detiene para responder algunas preguntas:

- ¿Cómo fue trabajar con William Pharrell (rapero estadounidense)?

- De nervios.

- ¿Alguna vez grabarías un álbum en español?

- Definitivamente.

Luego, le pedimos una foto para las cuentas de redes sociales de la BBC.

Cabello parpadea y pregunta: "¿Te importa si me tomo un selfie?".

Agarra nuestro teléfono y toma cuatro retratos perfectos antes de avanzar a su próxima entrevista.

De esta manera, Cabello convirtió un momento sin importancia en algo productivo: la foto se transformó en nuestra publicación más compartida de los premios.

BBC "¿Te importa si me tomo un selfie?".

Transformación

Avancemos rápidamente en el tiempo hasta 2019. Cabello es hoy una de las estrellas pop más importantes del planeta.

Ya vendió cinco millones de copias de su álbum debut "Camila"; inauguró los premios Grammy de este año con una presentación tecnicolor de su éxito Havana y, junto a su novio, el artista canadiense Shawn Mendes, lanzó el sencillo más reproducido de 2019, "Señorita".

Nada mal para alguien que, hace solo siete años, estaba acomplejada por una timidez que la paralizaba.

"Estaba como asustada cuando era pequeña", dice la joven de 22 años. "Era súper tímida. Me abrumaba fácilmente. No quería que la gente me mirara cantar. No quería que la gente me pidiera que cantara".

La historia de su transformación se resume en ese momento de los premios Teen Awards. Cabello hizo que esta versión de sí misma trascendiera a través del trabajo duro y la autoconfianza, sin renunciar a su humanidad.

"La veo como una fuerza absoluta de la naturaleza", dice el representante de la artista, Roger Gold.

"Trabajó tanto como cantante, bailarina y compositora. Sabía que podía convertirse en excelente en todas las categorías, y sabía lo que tenía que hacer" para lograrlo.

"Esa visión y ese deseo de llegar allí... me hace pensar en (que es como) Madonna".

Getty Images "La veo como una fuerza absoluta de la naturaleza", dice el representante de la artista, Roger Gold.

Cruzando la frontera

Karla Camila Cabello proviene de una familia de luchadores.

Nacida en La Habana, de madre cubana y padre mexicano, vivió entre los dos países hasta los 6 años, cuando su madre le dijo que iban a viajar a Disney World.

En cambio, fueron desde Cojímar (Cuba) a México, donde tomaron un autobús a un centro de inmigración en la frontera con Estados Unidos.

Después de cruzar a Texas, hicieron un viaje de 36 horas a Miami, llegando con solo US$300 y una mochila con algunas pertenencias, incluido el diario de Winnie the Pooh de Camila y su muñeca favorita.

Durante 18 meses sobrevivieron con el modesto salario que su madre, que había sido arquitecta en Cuba, recibía por trabajar en una tienda de zapatos.

Finalmente, su padre cruzó el Río Grande nadando para unirse a su familia. Ganaba dinero lavando autos "en el calor abrasador de Miami" y ahorraba para que la familia tuviera suficiente dinero para poner en marcha una empresa de construcción.

Alejandro Cabello La familia Cabello: Alejandro, Sofía, Sinuhe y Camila

"Todo lo que necesitas es tu imaginación"

Mirando hacia atrás, Cabello dice que ella no era consciente de la lucha de sus padres.

"No creo que te des cuenta de eso cuando eres niño", dice. "O eres feliz o no lo eres".

"Recuerdo haber estado en el trabajo de mi madre durante el verano, debajo de escritorio, jugando y para mí eso era divertido. Cuando eres un niño, todo lo que necesitas es tu imaginación".

Durante mucho tiempo, su imaginación se situaba donde vivía. Se apuraba para regresar a casa desde la escuela y devorar las series de Disney Channel.

"The Cheetah Girls, Hannah Montana, High School Musical… esa fue la época dorada de mi infancia, porque todos mis amigos estábamos obsesionados con eso".

En internet, se le ocurrían apodos para hacer reír a sus compañeros. "Un año en Facebook fui Billy Bob Billabong Cabello", se ríe. "No sé por qué, solo me pareció divertido".

Cuando llegó a la adolescencia, sus horizontes musicales se ampliaron para incluir a Taylor Swift, Ed Sheeran y, especialmente, Free Fallin' de John Mayer.

"Me encantaba ir a YouTube y cantar karaoke y ver videos de One Direction", recuerda. "Me escapaba dentro de la música".

Alejandro Cabello La cantante pasaba horas consumiendo música de niña.

Decepción reiterada

Sin embargo, su propia carrera como cantante tuvo un comienzo difícil.

Haciendo una prueba de canto para su coro de cuarto grado, la niña de 10 años se puso tan nerviosa que olvidó todas las palabras para la canción patriótica My Country, 'Tis of Thee.

En casa, era la misma historia. Ella imitaba a Beyoncé en el sótano, pero no podía cantar frente a sus padres. Cuando le preguntaban, ella solo se echaba a llorar.

Así que fue una sorpresa cuando, para su Quinceañera (al cumplir los 15), les rogó a Sinuhe y Alejandro que manejaran 12 horas desde Miami a Carolina del Norte para presentarse a una audición para el programa de televisión musical Factor X.

En las pruebas, Cabello fue clasificada como "suplente", que solo cantaría para el presentador Simon Cowell si alguien más se retiraba o la grabación se adelantaba a lo programado. Varias veces, vio la oportunidad que se le escapaba de las manos.

"Estaba a punto de subir al escenario, con el micrófono en la mano, y me decían, 'No, lo siento'", recuerda. Finalmente, un productor se compadeció de ella, "porque estaban cansados de verme decepcionada".

Getty Images El comienzo de la carrera de Camila Cabello no fue fácil.

En el escenario, frente a 8.000 personas, comenzó el proceso de reinvención.

Se presentó como Camila, no como Karla. Y Camila no era ni tímida ni nerviosa. Era dulce, encantadora, un poco torpe y una cantante excepcionalmente talentosa.

"Realmente no sabía si podía hacerlo", dice sobre la audición. "Recuerdo que nunca había estado más nerviosa en mi vida. Y luego, en el escenario dije: 'Dios mío, me encanta. Hay tanta emoción en esto'".

Cowell seleccionó a Cabello para un grupo de chicas, las Fifth Harmony, del mismo molde que One Direction.

Obtuvieron algunos éxitos importantes, como Work From Home que tiene 2.200 millones de vistas solo en YouTube, antes de que el sueño se derrumbara cuando en diciembre de 2016 Cabello abandonó la banda.

"Adormecida"

Según su relato, Cabello se fue porque sus compañeras de banda se opusieron a que ella asumiera un mayor papel creativo.

Los duetos que había grabado con Shawn Mendes y Machine Gun Kelly también habían causado roces. Le hicieron llegar el mensaje de que sus planes de solista eran incompatibles con la banda.

En declaraciones a la BBC en 2017, Cabello dijo que la ruptura la dejó sintiéndose "abrumada" y como "adormecida", pero decidió seguir adelante.

Getty Images Fifth Harmony quedó quinto en la serie 2012 del programa de televisión estadounidense Factor XUS: Camila Cabello, Dinah Jane Hansen, Normani Kordei, Ally Brooke y Lauren Jauregui

Ella ya había comenzado a escribir canciones. En las habitaciones de hoteles durante las giras con Fifth Harmony buscaba los instrumentales de Ed Sheeran en YouTube y cantaba sus propias melodías por encima.

"Se los mostraba a algunas personas y decía: '¿Hay alguna forma de que los músicos apropiados puedan grabar esto?'", recuerda.

"No sabía que era una opción para mí ser un artista solista (porque) pensé que iba a estar en ese grupo por 10 años".

Una de las personas que escuchó esas grabaciones fue el abogado de Fifth Harmony, Roger Gold, quien quedó impresionado.

"Recuerdo haber pensado: '¿Es realmente tan buena como creo que es?' No podía creer lo fresco que sonaba".

Havana

Aprovechando la oportunidad, Gold se ofreció a ser el representante de Cabello y comenzó a conectarla con compositores profesionales.

Pero mientras que sus colaboradores eran artistas populares como Sia y Charli XCX, los primeros singles solistas de la cantante, Crying In The Club y OMG, no fueron especiales ni emocionantes.

Afortunadamente, Cabello tenía una canción que cambiaría todo eso.

Havana se basa en las raíces cubanas de la cantante, en ella fusiona una rumba en piano con ritmos del hip-hop de Atlanta para crear un sonido único que definió su álbum debut.

Getty Images "Havana" fue el éxito que catapultó a Camila Cabello.

La canción tuvo una gestación larga y pública. Fue revisada y regrabada varias veces mientras Cabello recorría Estados Unidos como apoyo de Bruno Mars.

Una investigación de la evolución de la canción en Reddit mostró cómo se modificaron las letras y las melodías de una actuación a otra, ya que Cabello redujo la estructura de la canción durante cuatro meses.

"Debemos haber escrito al menos 10 versiones diferentes de un verso y un pre-coro. Fue un largo proceso de intentar resolverlo semana tras semana hasta el momento en que finalmente dije: 'Esto es lo correcto'".

Sus instintos valieron la pena. Havana se convirtió en la canción más escuchada de una artista femenina de todos los tiempos, acumulando 1.300 millones de reproducciones solo en Spotify. Marcó un punto de inflexión en la carrera de Cabello.

"Al principio me sentí como un ciervo en nacimiento", dice. "¿Sabes? como cuando no pueden caminar. Solo estaba tropezando, tratando de encontrar mi camino. No tenía la confianza para decir que no. Después de Havana, nunca volví a hacer nada por lo que no me sintiera 100% apasionada".

Aprovechó la oportunidad. Havana también tuvo su video clip que contó con un gran presupuesto y Cabello dudaba seriamente de sus habilidades como bailarina.

"Ese fue un riesgo realmente grande para ella. Nunca había hecho nada tan intenso hasta ese momento", dice Calvit Hodge quien, junto con Sara Bivens, ha coreografiado todos los videos y shows en vivo de Cabello.

Getty Images Camila Cabello tuvo que entrenar mucho para aprender a bailar.

"Todos lloramos"

La rutina se perfeccionó y todos quedaron asombrados.

"Ella es tan trabajadora que cualquier cosa es posible", dice Bivens. "La danza no es fácil para nadie, pero ella superó nuestras expectativas".

La atención al detalle nunca flaqueó. Juntos, Cabello, Bivens y Hodge hicieron más de 20 presentaciones en vivo de Havana, cada una con coreografía individual y puesta en escena, que culminó con una extravagancia en los Grammys.

"Después de esa actuación, todos lloramos literalmente", reconoce Hodge. "El mayor elogio que recibimos fue de personas de la comunidad latina, quienes sintieron que habían sido representadas adecuadamente".

"Siempre tratamos de asegurarnos de que los orígenes de Camila estén presentes en sus actuaciones, porque esa es una parte muy fuerte de quién es ella. Y su abuela estaba muy feliz, así que eso también fue muy importante, porque ella es de Cuba".

https://www.youtube.com/watch?v=7KF8J3z4enY

No soy "cool"

Tan pronto como terminaron los Grammy, Cabello se alejó del centro de atención para concentrarse en su segundo álbum.

"Dijo: 'No voy a salir del estudio hasta que haya terminado mi último álbum'", recuerda su representante, Roger Gold.

En total, tomó 8 meses, mientras "otros artistas sacaban álbumes consecutivos, con solo unos meses de diferencia", describe.

"Así que fue difícil para nosotros, y para ella, ignorar el ruido e ir al estudio y tomar el tiempo que necesitaba".

Getty Images Camila Cabello no se considera una chica "cool".

Pero Cabello es diferente. En algunos aspectos, ella es la última de una raza en extinción: una estrella resplandeciente y aspiracional en la línea de Janet Jackson o Jennifer Lopez, que evita "la astucia callejera" de Billie Eilish o Ariana Grande.

"Siento que todo el mundo es 'cool' en este momento", observa, "y creo que a veces puedo serlo, pero en la mayor parte, 'cool' no es la palabra que usaría para describir mi personalidad".

Por lo tanto, no es extraño que su nuevo álbum esté inspirado en la emoción menos 'cool', pero más importante de todas: enamorarse impotente, perdida y estúpidamente.

"Enamorarse es la máxima inspiración, porque te saca la mayor emoción", dice. "No creo que haya nada más así, dejarse llevar por sus emociones".

https://www.youtube.com/watch?v=favhTn6VO-E

"Romance"

Con el título Romance - What else? ("Romance, ¿qué más?"), el álbum explora el amor por todos lados.

En Liar ("Mentiroso"), Cabello sucumbe a la tentación: Boy, what if you kiss me? / And what if I like it" ("Chico, ¿y si me besas? ¿Y qué pasa si me gusta?"); mientras que las armonías vocales experimentales de Bad Kind Of Butterflies le hacen confesar una aventura del corazón.

Mientras grababa el disco, se inclinó hacia la improvisación con melodías de estilo libre en lugar de aparecer con notas meticulosamente preparadas. Como perfeccionista confesa, descubrió que tenía que obligarse a dejarse llevar.

"Todavía tengo ese instinto", describe. "A veces ni siquiera quiero seguir porque no es perfecto o porque tengo miedo, pero ya no dejo que eso me domine".

Permitirse ser espontánea le dio a Romance una intimidad de la que su álbum de estreno a veces carecía.

Easy es un claro destacado, con una Cabello radiante después de encontrar un novio que la ama, defectos incluidos, desde los crooked teeth ("dientes torcidos") que I never really liked ("nunca me gustaron") hasta stretch marks all around my thighs ("las estrías alrededor de mis muslos").

El hombre en cuestión es el cantante canadiense Shawn Mendes, un amigo que se convirtió en más que eso después de que conectaron para grabar "Señorita" a principios de este año.

Cabello es reacia cuando se trata de hablar de su relación.

"Estoy con los labios sellados porque quiero protegerlo", aseguró la joven a la revista Elle, pero dice que enamorarse de un amigo "es un sentimiento diferente".

"Esta persona se siente 'como en casa' porque la conoces desde hace mucho tiempo", sonríe.

Reuters Camila Cabello tiene una relación sentimental con el canadiense Shawn Mendes, quién colaboró en el tema musical "Senorita".

Cubanoestadounidense en la era Trump

Pero quizás la canción más conmovedora del disco es la de cierre, First Man, dedicada a su padre, que señala el momento desgarrador en el que un padre tiene que dejar a su pequeña.

Se trata de un momento poderoso que confirma su creciente confianza como compositora y vocalista.

"Ella escribe algunas de las mejores melodías de la música pop en este momento", dice Justin Tranter, quien trabajó en el álbum de Cabello después de crear éxitos para artistas como Justin Bieber, Britney Spears y Ariana Grande.

"Y también lo que ella representa es increíblemente importante. Ser cubanoestadounidense siendo líder en los ranking de música mientras Trump está en la Casa Blanca es muy, muy impactante".

Getty Images Camila Cabello trata de mostrar en sus canciones y presentaciones sus orígenes latinos.

La política no es solo simbólica.

En los Grammy 2018, Cabello pronunció un discurso en apoyo de los Dreamers, hijos de inmigrantes indocumentados que luchan por permanecer en Estados Unidos, y ha escrito apasionadamente sobre sus experiencias como inmigrante.

Sus ideales y su tenacidad se originan en el hogar, dice Gold.

"Sus padres tuvieron una gran influencia en ella y son personas que hicieron milagros con ellos mismos", cuenta.

"Comparten un punto de vista sobre el mundo: que hay desafíos, pero saben lo que quieren y no dejan que nada se interponga en el camino".

Cabello lo expresa de manera diferente.

"Todos los días trato de pensar, '¿Qué es lo más auténtico que puedo ser?' De esa manera, realmente no puedo equivocarme, porque solo estoy siendo yo misma".

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=NphJULxY5ng

https://www.youtube.com/watch?v=gHjW1l0Dk1g

https://www.youtube.com/watch?v=C8aesqi_RDY