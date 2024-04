La madre de Nicole Neumann disparó contra ella otra vez: “Es un monstruo y soy la culpable de haberlo creado”

En las últimas semanas, Claudia Neumann, madre de Nicole Neumann, fue acusada por la modelo de retener parte de sus ingresos cuando era menor de edad, a lo que Claudia respondió calificándola de "desagradecida".

Nicole optó por no profundizar en el tema para evitar avivar la controversia, pero recientemente Claudia volvió a abordar el tema desde Tenerife, España, donde reside actualmente.

En una entrevista con Socios del Espectáculo, defendió su posición: "¿Cómo le voy a robar el sueldo? Yo hice todo para que esa chica tenga la carrera que tiene".

Posteriormente, en una conversación a través de chat con Intrusos (América), expresó: "Ya sé que mi hija habló m... No lo quiero oír, no lo puedo oír y tengo que trabajar... De verdad que tengo que concentrarme en esto, porque yo necesito este trabajo. No puedo más con nada, no quiero saber más nada".

Claudia y Nicole Neumann

Sin reservas, lanzó duras críticas contra la madre de Indiana, Sienna y Allegra, a quien ya ni siquiera llama hija: "Es un monstruo que, evidentemente, seré la culpable de haber creado y bueno... Me tendré que joder. Es lo que me tocó".

Finalmente, se disculpó con la producción del programa por terminar abruptamente la conversación: "Ya no puedo escuchar nada, porque, sino, no puedo trabajar. No puedo estar inyectándome, porque estoy con un ataque de alergia mortal. Y necesito el laburo, de verdad lo necesito. Y ya está, por el momento no puedo más nada, no puedo nada".

Nicole Neumann le respondió a su madre: "Me parece bastante patético"

Nicole Neumann está a la espera de su primer hijo con Manu Urcera, pero un viejo conflicto familiar resurgió. La modelo se enfrentó nuevamente a su madre, con quien su relación se rompió cuando tenía 18 años, debido a supuestas irregularidades financieras durante sus primeros pasos en la industria de la moda. Después de que Claudia rompiera el silencio, Nicole respondió y ofreció detalles sobre su trabajo en la infancia.

Todo comenzó cuando Nicole fue interrogada en LAM sobre los bienes que ya tenía a los 18 años, incluyendo un automóvil y un departamento. "No, para nada, no importa, para mi es un capítulo cerrado. Trabajo desde que tengo 12 años, nunca necesité hablar de nadie", comenzó diciendo la jueza de Los 8 Escalones.