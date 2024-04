Mica Viciconte confrontó a Nicole Neumann por sus comentarios sobre Fabián Cubero: "Con cuidado no habló"

Mica Viciconte se caracteriza por no quedarse callada en ninguna situación en la que no esté de acuerdo, especialmente cuando se trata de defender a su pareja, Fabián Cubero, frente a ataques que suelen provenir de Nicole Neumann, la exesposa y madre de las hijas del exfutbolista.

Recientemente, en una entrevista para Caras TV con Héctor Maugeri, Nicole expresó su opinión sobre la relación de Cubero con su pasado, sugiriendo que no había logrado desvincularse completamente de ella, a pesar de haber transcurrido siete años desde su separación.

Ante estas declaraciones, Mica Viciconte fue abordada por un cronista de LAM mientras se encontraba en su automóvil. Su respuesta fue contundente respecto a si su esposo había dejado atrás su relación anterior con la modelo: "Yo no podría estar con una persona que no hubiera cerrado otra historia", afirmó rotundamente. Asimismo, enfatizó "Como que diría ‘¿qué estoy haciendo acá', yo la verdad es que no podría estar con alguien, sea Fabi o cualquier otro, que no cerró una historia".

Posteriormente, reafirmó su postura destacando la importancia de los hechos en su relación con Fabián: "La realidad es que para mí lo más importante son los hechos, es como es Fabi conmigo, cómo actúa, qué hace, qué dice, y la realidad es que estamos bien, estamos hace casi siete años juntos y estamos bien. No tengo esa duda, la verdad", declaró.

En cuanto a los comentarios de Nicole acerca de la supuesta falta de desapego de Cubero hacia su relación pasada, Viciconte planteó una reflexión: "¿Qué es no soltar?, a veces uno pelea por los derechos que le corresponden y eso no significa ‘no soltar’. Me parece que está confundida en ese término. Yo creo que Fabi lo que está haciendo es tratar de buscar siempre el bienestar y lo mejor, y después somos las mujeres las que pedimos igualdad pero hay que hacerla la igualdad", expresó.

Luego, ilustró su argumento con un ejemplo concreto: "Si yo, Micaela, tengo un hijo y por equis razón me separo, yo tengo que mantener a mi hijo, yo tengo que mantenerlo porque yo también lo traje al mundo, no es solamente y pongo en este caso el ejemplo de mi hijo Luca, no es solo que Fabi se tiene que hacer cargo de él, yo también me tengo que hacer cargo de mi hijo. Entonces, si pedimos igualdad, la igualdad es para todos igual", subrayó, enfatizando la importancia de la equidad de género en todas las áreas de la vida.

"La mujer y el hombre tienen que tener igualdad, para eso trabajan, si no no tengas hijos. Y esto lo hablo en general, no soy de la mujer feminista, creo que la igualdad es para todos", concluyó.

Posteriormente, hizo referencia a los comentarios de la exesposa de su pareja. "Si ninguno puede hablar, no sé qué dijo, porque nosotros, si buscás la nota, no hablamos, yo estoy hablando en base a mi experiencia personal porque yo no puedo hablar de ella", aclaró. En ese momento, el periodista interrumpió: "Claro, como habló ella con mucho cuidado", a lo que Mica respondió: "No, con cuidado no habló".

A continuación, la influencer retomó el tema. "Lo que yo hablo lo hago desde mi experiencia personal y porque trabajo en el medio y lo puedo decir, pero no estoy hablando de ella porque no me interesa tampoco, pero sí estoy hablando de mi pareja. Yo puedo decir cómo es él como pareja, lo veo con mi hijo Luca y es un padre de diez, no puedo decir nada, no tengo ningún reclamo", concluyó, manifestando su postura con evidente disgusto.