Nicole Neumann reveló que enfrentó pérdidas durante su embarazo y compartió una experiencia espiritual que vivió

En el último tramo de su embarazo, Nicole Neumann se prepara para recibir a su primer hijo, fruto de su relación con Manu Urcera. Llena de emociones, la modelo decidió compartir sus sentimientos en las redes sociales, revelando que estuvo al borde de perder a su bebé y compartiendo un momento espiritual que vivió.

"Estoy llegando a la misa del padre Fabricio, que fue quien nos casó. Les comenté que él encontró la imagen de San Expedito en Balvanera y ahora da misas en su iglesia. Voy a bendecir la pancita de paso", explicó la rubia en sus redes. "Me hizo una imposición de manos y me dio una energía súper linda apenas entré. Me tuve que contener para no explotar en llanto. Fue emocionante", confesó.

Nicole relató que durante la semana 12 de su embarazo enfrentó una situación complicada de la que pensó que no saldría adelante. Sin embargo, su fe la sostuvo en ese momento difícil, y compartió los detalles en las redes sociales. "Encontré un agua bendecida de San Expedito que tenía guardada hace un montón. Tenía pérdidas y estaba en reposo total. Ahí empecé a bendecir mi panza con el agua bendita", dijo, visiblemente conmovida.

Según Nicole, esta práctica evitó una tragedia inimaginable, a poco tiempo de cumplir los tres meses de gestación. Por eso, se mostró profundamente agradecida y no dudó en participar en las celebraciones del día de San Expedito el pasado viernes 19 de abril. Además, compartió una imagen del patrón de las causas urgentes y justas en las redes sociales, mostrando su ferviente fe.

Aunque su relato conmovió a muchos en las redes sociales, también recibió críticas por filmarse mientras conducía. Sin embargo, la futura madre aseguró que estaba detenida en un semáforo en rojo, por lo que no ponía en riesgo a su bebé.

En la recta final de su embarazo, la rubia se ocupó de los últimos detalles para dar la bienvenida a su hijo. "Va llegando todo", compartió la modelo en sus redes sociales. Uno de los aspectos en los que se centró fue la preparación del cuarto del bebé, mostrando progresivamente el proceso a sus seguidores.

"Acá en pleno armado. En breve les voy a mostrar cómo quedará el cuarto del bebé", anunció Neumann en sus redes sociales, revelando algunos detalles del espacio que prepara para su hijo. Predominantemente, utilizó tonos grises, mostrando muebles como la cuna, una cómoda y una alfombra coordinada.

Pero no solo se ocupa de la decoración, sino también de su bienestar físico antes del parto. "Arrancó el año finalmente, ¿no? Anoche: evento; 6:45 am arriba por arranque de clases. cada vez más temprano arrancan, che, con este calor. 10 am, a las 13 reunión en capital. Y le damos con todo", compartió la famosa, describiendo su agitada agenda que incluye reuniones en la capital y ejercicio físico.

Sin dejar que el embarazo interfiera con su rutina de ejercicio, la expareja de Fabián Cubero se compromete a seguir activa y fuerte antes de la llegada de su hijo. Realiza actividades adaptadas para mantener su bienestar y el del bebé, bajo la supervisión de profesionales que la guían para equilibrar su actividad física con las necesidades de una embarazada en etapa avanzada.