Camioneta cayó al agua en la rambla portuaria tras chocar con otro vehículo

Una camioneta con un conductor a bordo cayó este viernes al agua en la rambla portuaria de Montevideo luego de chocar con otro vehículo. Bomberos rescató al hombre de 31 años que protagonizó el siniestro, según informó Telenoche de Canal 4.

El conductor rescatado fue trasladado al Hospital Maciel con hipotermia para ser atendido, dijeron a El Observador policías que trabajaron en el caso.

Maximiliano Otero

El hombre que conducía el vehículo que cayó al agua chocó contra otra camioneta que estaba estacionada con valizas en esa zona, según el relato de la conductora del otro automóvil involucrado. "Yo estaba estacionada con valizas en la camioneta y sentí un impacto tremendo. No vi nada, saltaron los airbags, hubo un impacto y no me di cuenta de nada", dijo la mujer a El Observador.

Maximiliano Otero

"Estaba manejando, me detengo un segundo con valizas, y al minuto siento ese impacto brutal, se desplegan los airbags, y ahí abrí la puerta y traté de salir. Tengo una contusión pero la verdad que la saque regalada", agregó.