En cancillería creen que los europeos no aprobarán el "Mecanismo de Montevideo"

El anuncio sorprendió a todos los que estaban presentes en el Salón de Cancilleres del Palacio Santos. Menos de veinticuatro horas antes de que el Grupo Internacional de Contacto –conformado por ocho países de la Unión Europea y cinco de América Latina– se reuniera por primera vez para analizar y buscar soluciones a la crisis que vive Venezuela, Uruguay, México y los 15 países que integran la Comunidad del Caribe (Caricom), daban a conocer el “Mecanismo de Montevideo”, una propuesta de “diálogo” con el objetivo de poner fin al conflicto en el país caribeño. Los anfitriones querían hacer valer la localía y pegar primero con un documento arriba de la mesa.

La propuesta -una vaga hoja de ruta- será planteada este jueves a la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, durante la cumbre que se realizará en la Torre Ejecutiva.

Sin embargo, una alta fuente de la cancillería uruguaya dijo a El Observador que era “prácticamente imposible” que los europeos aceptaran porque el “Mecanismo de Montevideo” no habla de plazos ni tiene como objetivo la convocatoria a elecciones, dos requisitos que Mogherini ha planteado como elementos indispensables para iniciar el camino de la paz en Venezuela. Otra fuente que también ha estado en la primera línea de las negociaciones fue más tajante y dijo que no veía posible que esta propuesta prosperara pero que “había que intentarlo”. De manera que el gobierno uruguayo puso su fe en un documento que desde el vamos cree que no será aceptado por sus socios europeos en esta cumbre.

En conferencia de prensa, Nin Novoa explicitó la posición uruguaya y dirigió los dardos hacia los requerimientos europeos. “Creo que cuantas más condiciones se pongan para el diálogo más difícil es conseguir un resultado favorable. Si nosotros decimos que tiene que haber elecciones en tal momento, que tiene que cambiarse la Corte Electoral, que tiene que haber liberación de los presos políticos, estamos imponiendo condiciones que dificultan el diálogo”, dijo.

Luego señaló que lo que tienen que acordar las partes es cuáles son las condiciones para el diálogo. "Eso me parece que es el principio de no intervención más importante que podemos llevar adelante. Vamos al diálogo sin condiciones. Júntense, hablen, acuerden y arreglen. Después si hay plebiscito, referéndum, elecciones y liberación de presos políticos, esas son cosas que acordarán entre ellos”.

“No es posible imponer desde afuera condiciones en un país que tiene las dificultades de Venezuela”, concluyó dejando en evidencia que cuando a las 11.30 las partes se sienten en la mesa habrá mucho que negociar si se quiere llegar a un acuerdo.

El canciller mexicano Marcelo Ebrard, por su parte, dijo que “si la Unión Europea quiere participar se le hará la invitación, pero si ellos pretenden seguir con otro proceso también están en libertad”.

Antes de realizar el anuncio, Nin Novoa y Ebrard se reunieron con el presidente Tabaré Vázquez en la Residencia de Suárez y Reyes. Luego se trasladaron hasta la cancillería donde junto a los delegados del Caricom terminaron de definir el texto de la propuesta.

La iniciativa del “Mecanismo de Montevideo” surgió de México y fue discutida en reserva durante toda la semana por representantes de ambas cancillerías, según supo El Observador en base a fuentes diplomáticas de los dos gobiernos.

El domingo, Uruguay suscribió una declaración con la UE que pedía elecciones libres en Venezuela, lo que significó un paso más en su postura ya que se había limitado a pedir diálogo entre las partes. Una fuente de la cancillería dijo que no era necesariamente una contradicción con la nueva propuesta ya que Uruguay había aceptado esos términos para “discutirlos” en la cumbre.

El planteo uruguayo-mexicano consta de cuatro partes. En primer lugar, “diálogo inmediato” con la “generación de condiciones para el contacto directo entre los actores involucrados, al amparo de un ambiente de seguridad”. Como siguiente paso, “pasar a algo más sofisticado” para llegar a una negociación y “buscar puntos en común y áreas de oportunidad para la flexibilización de posiciones e identificación de acuerdos potenciales”. En tercer lugar, la propuesta incluye “compromisos” que implican “la construcción y suscripción a partir de los resultados de la fase de negociación, con características y temporalidad previamente establecidas”. Por último, proponen “la materialización de los compromisos asumidos en la fase previa, con el acompañamiento internacional”.

Los mediadores elegidos –en caso que los venezolanos acepten– son Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica y actual secretaria general Iberoamericana y los excancilleres de Uruguay y México, Enrique Iglesias y Bernardo Sepúlveda. También podrán participar “expertos suizos en diálogo y mediación” y un “alto representante del Caricom”.

Los cancilleres reconocieron que no habían tenido contactos previos con las autoridades venezolanas y que esperaban hacerlo en las “próximas horas”. Ebrard dijo que tampoco se lo habían planteado al gobierno de Estados Unidos pero que se “comunicarían” al igual que a otros países de América Latina que estén interesados en participar.

Si bien aún no se pronunció sobre el “Mecanismo de Montevideo”, el designado por la Asamblea Nacional como presidente encargado, Juan Guaidó, rechazó días atrás la iniciativa de diálogo que le plantearon Uruguay y México. En una carta abierta a los presidentes Tabaré Vázquez y Andrés Manuel López Obrador, Guaidó les pidió ponerse del “lado correcto de la historia” y dijo que “las fuerzas democráticas, las instituciones legítimas, y mucho menos el pueblo venezolano” participará en “conversaciones y negociaciones cuyo propósito sea mantener a violadores de derechos humanos en el poder por la vía del engaño, como ha quedado evidenciado suficientemente que pretendieron hacer en otras oportunidades”. El gobierno venezolano, en tanto, dio la “bienvenida” a la iniciativa y expresó su oposición a la propuesta de elecciones con plazo propuesta por la UE.