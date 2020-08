Candidato a alcalde que integra lista negra de la AUF: “No soy un tipo violento”

Richard Leonardo Mariani Silveira, el candidato a alcalde por el Movimiento de Participación Popular (MPP) en la CIudad del Plata (San José) que integra la lista negra de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), dijo que nunca tuvo “actitudes mafiosas” ni es un “tipo violento”.

El candidato y barra de Peñarol integra la lista negra de la AUF luego de haber participado en las agresiones a hinchas de Nacional en las inmediaciones al Gran Parque Central en julio del año pasado.

A raíz de ese episodio, que tuvo lugar mientras se jugaba en ese estadio la final del Torneo Apertura del fútbol femenino entre Nacional y Peñarol, el hoy candidato frenteamplista fue imputado sin prisión el 17 de setiembre por el delito de violencia privada agravada y por daño agravado en régimen de reiteración real, según información judicial a la que accedió El Observador.

Desde el 2 de octubre de 2019 no puede ingresar a ningún estadio de fútbol profesional del país.

Mariani dio a El País su versión sobre lo ocurrido. “Íbamos llegando a la cancha y fuimos atacados por la parcialidad de Nacional. Ahí se generó ese problema por el que me terminan procesando. En un caso así te defendés o te lastiman. Yo no soy una persona agresiva”, dijo.

Como integrante de la barra de Peñarol también fue detenido en 2013 en unos incidentes en un partido de Peñarol, aunque fue sobreseído: “Fue medio raro, fueron muchos detenidos y nos procesaron. Pero nunca me pudieron comprobar nada ahí”, explicó.

Además, participó en incidentes en Argentina cuando el plantel viajó a Buenos Aires en 2016 por un partido con Huracán por la Copa Libertadores.

Mariani también es indagado por la fiscal de San José Ana Buffa por presuntamente estar involucrado en la agresión sufrida por la candidata a alcalde de Unidad Popular, Yanina Bertoche.

Según informó El País, Bertoche se encontraba el domingo 23 de agosto pintando un muro en donde había un graffiti de una lista que encabeza Mariani, acompañada por otro militante, tres adolescentes y una niña de siete años.

Entonces, un grupo de más de 15 hombres que pasaron en autos por el lugar se bajaron, dialogaron con ella, y al rato volvieron para comenzar a agredirlos.

“Yo estaba preocupada de que no nos mataran, se nos venían encima como guerreros de una película. Fue horrible. Nos tiraron la pintura y a los chiquilines les pegaron piñas y patadas”, contó la candidata.

La fiscal Buffa dijo a El Observador que "hay varias denuncias" contra el candidato del MPP con antecedentes penales "en el marco" de este caso.

“Fue un hecho desagradable. Yo no incité ni participé del episodio”, dijo Mariani. Relató que se enteró de lo sucedido esa misma noche, llamó a Bertoche y fue a la comisaría. “¿Por qué ella en su relato no cuenta que la acompañé y la llevé a la casa?”, agregó.

El frenteamplista realizó una denuncia por difamación e injurias contra la candidata de Unidad Popular porque quiere que “ se defina todo en la Justicia”.

Bertoche comentó a El País que Mariani y su grupo son “una mafia”. Aunque Mariani dice que nunca tuvo “actitudes mafiosas”.

“No soy un tipo violento. Nunca le robé a nadie, nunca maté a nadie, no tengo violencia de género. Nunca jodí a nadie. Me jodo yo, me equivoco yo y listo”, dijo Mariani.