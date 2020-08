Candidato a alcalde por el MPP integra la lista negra de la AUF por agredir a hinchas de Nacional

Richard Leonardo Mariani Silveira, candidato a alcalde por el Movimiento de Participación Popular (MPP) en la CIudad del Plata (San José), integra la lista negra de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), luego de haber participado en las agresiones a hinchas de Nacional en las inmediaciones al Parque Central en julio del año pasado.

A raíz de ese episodio, que tuvo lugar mientras se jugaba en ese estadio la final del Torneo Apertura del fútbol femenino entre Nacional y Peñarol, el hoy candidato frenteamplista fue imputado sin prisión el 17 de setiembre por el delito de violencia privada agravada y por daño agravado en régimen de reiteración real, según información judicial a la que accedió El Observador.

Y luego, con fecha del 2 de octubre, el nombre del candidato del MPP pasó a integrar la nómina de los que no pueden ingresar a ningún estadio de fútbol profesional del país.

Mariani también es indagado por la fiscal de San José Ana Buffa por presuntamente estar involucrado en la agresión sufrida por la candidata a alcalde de Unidad popular, Yanina Bertoche. Según informó El País, Bertoche se encontraba el domingo pintando un muro en donde había un graffiti de una lista que encabeza Mariani, acompañada por otro militante, tres adolescentes y una niña de 7 años.

Entonces, un grupo de más de 15 hombres que pasaron en autos por el lugar se bajaron, dialogaron con ella, y al rato volvieron para comenzar a agredirlos.

“Yo estaba preocupada de que no nos mataran, se nos venían encima como guerreros de una película. Fue horrible. Nos tiraron la pintura y a los chiquilines les pegaron piñas y patadas”, contó la candidata.

La fiscal Buffa dijo a El Observador que "hay varias denuncias" contra el candidato del MPP con antecedentes penales "en el marco" de este caso. "Vamos a citar a todos los involucrados", añadió Buffa, quien dijo que este hombre también está presuntamente involucrado con otras de las agresiones ocurridas en los últimos días.

Como integrante de la barra de Peñarol, Mariani también participó de incidentes en Argentina, cuando el plantel viajó a Buenos Aires en 2016 por un partido con Huracán por la Copa Libertadores. “Allá la policía es mucho más violenta”, dijo en una entrevista con el portal Ecos. “Cuando vas de visitante, todo el tiempo los hinchas locales te tiran piedras, y yo pensé que había sido una piedra”, relató sobre la forma como perdió uno de sus ojos.

Mariani, que cuenta con el apoyo directo del exministro del Interior, Eduardo Bonomi –y de su pareja, Susana Pereyra–, divulgó un comunicado el 24 de agosto en el que expresó su "absoluto repudio por los actos de violencia acaecidos" el domingo. "La violencia es deplorable, venga de donde venga, se dirija a quien se dirija". Y aseguró que, de acuerdo a su versión, no tuvo participación de ningún tipo con lo ocurrido, y que incluso se puso a disposición de Bertoche.

"No participé, no presencié, no incité, y en modo alguno comparto estos lamentables hechos de violencia. Vivimos en democracia y el respeto por el otro es uno de los pilares sobre los que se sostiene la misma", dijo, y concluyó: "Como lo he demostrado con todos los candidatos de todos los partidos políticos, ante todo somos vecinos y vecinas y buscamos un bien común para nuestra ciudad".