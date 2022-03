Canobbio: "Ni bien me dijeron de la fractura, le pregunté al médico si llegaba a la selección y a la Copa"

El extremo de Peñarol, Agustín Canobbio, habló de la ansiedad que vive para volver a jugar luego de la cuádruple fractura que sufrió en su rostro el sábado de la semana pasada cuando ante Danubio, recibió un cabezazo involuntario y terminó en el sanatorio.

Canobbio, quien como informó Referí, volvió este viernes a Los Aromos y levantó el ánimo de un plantel que venía bajoneado por las últimas lesiones de Hernán Menosse y de Agustín "Canario" Álvarez Martínez, quiere tomarse sus tiempos para regresar y no apresurarse.

El futbolista sufrió una cuádruple fractura en su rostro del malar y del seno maxilar contra los danubianos.

"No me pongo objetivos de volver cuanto antes, lo primero es la salud. Tengo cuatro fracturas, es una situación delicada y me voy a tomar el tiempo para volver la mejor manera y sin miedo", explicó Canobbio este domingo al programa Punto Penal de canal 10..

Leonardo Carreño

Canobbio en el momento en que debió dejar la cancha contra Danubio

El futbolista admitió que el viernes volvió a Los Aromos e hizo "un poco de bicicleta fija y la ansiedad juega hay que tratar de bajarla en estos momentos. Mi familia logra bajarme la ansiedad y soy un agradecido de la vida".

Y añadió: "Mi intención es poder empezar a correr la semana que viene, voy a hablar con los médicos".

El elegido Mejor Jugador del Campeonato Uruguayo 2021 en la encuesta de Fútbolx100 de El Observador en diciembre pasado, habló de intimidades que vivió, ya que se fue antes de que terminara el partido directo al sanatorio para hacerse placas en su rostro.

"Cuando iba en el auto al sanatorio, íbamos escuchando la radio y cuando se dio el penal para Peñarol, dejaron pasar varios minutos para que pateara Rodrigo Bentancourt, y con eso, ganaba ansiedad. Mientras tanto, el ojo se me iba hinchando minuto a minuto hasta que llegué con el ojo cerrado".

Además, Canobbio dijo que lo primero que le preguntó al médico cuando se enteró de su cuádruple fractura en su cara fue “si llegaba a la selección (para los partidos ante Perú y Chile por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 el 24 y 29 de marzo) y si podía estar en el debut de la Libertadores”.

Leonardo Carreño

Larriera apostó siempre por Canobbio en Peñarol y ahora no lo tendrá por un tiempo

"Una de las cosas que sentí fue quedarme fuera de la selección, más si tenemos en cuenta que un día antes había sentido toda la euforia que sentí cuando quedé sin sanción por el positivo en Conmebol. Al otro día me pasó esto, fue bastante duro. Se te pasan muchas cosas por la cabeza. Hoy ya lo acepté, vamos viendo la evolución. En una semana ya estoy prácticamente normal", sostuvo.

Acerca de la jugada en la que recibió un cabezazo involuntario en su cara, dijo que "se podría haber cobrado penal, porque si en otra jugada, yo llevo el balón con los pies y el rival llega tarde, es penal. Entonces, ¿por qué no se puede cobrar en el aire? El rival no estuvo ni cerca de la pelota. Sigo pensando que fue penal".

Respecto a la decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) de no suspenderlo pese su antidopaje positivo de boldenona, agregó: "Lo que quería era que se limpiara mi apellido y por eso fui a declarar a Paraguay. Cuando se limpió nuestro apellido por una injusticia, creo que esto va a ser una enseñanza para todos. Ni yo sabía que existía la sustancia, ni en qué países existía. Si vuelvo a esos países, no comeré determinadas cosas. Esto va a ser un antes y un después, de enseñanza para distintos clubes a la hora de ir a hoteles que hacen comidas locales".