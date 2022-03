Así quedó el rostro de Agustín Canobbio tras la fractura en su rostro en el partido Danubio-Peñarol

Agustín Canobbio recibió un cabezazo involuntario en el partido contra Danubio que Peñarol ganó 1-0 el sábado en Jardines del Hipódromo en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura.

El extremo aurinegro debió dejar la cancha a los 63 minutos y a los 66' fue sustituido por Agustín Álvarez Martínez.

Leonardo Carreño

Canobbio se retiró lesionado ante Danubio

El futbolista se fue directo hacia la Asociación Española mientras se continuaba jugando el partido.

El parte de la sanidad aurinegra que se conoció el sábado de noche dice que "tras estudios a A. Canobbio se constató fractura de malar y seno maxilar, sin desplazamientos. Se le realizó tomografía computada y visto por cirujano maxilo facial en la Asociación Española se decidió no realizar cirugía. Tratamiento conservador, controlando evolución".

Si bien el futbolista no será intervenido quirúrgicamente y podrá volver a entrenar esta semana, no puede hacer fútbol por seis semanas ya que no está en condiciones de recibir golpes ni golpear la pelota.

De esa forma, no solo se perderá partidos con Peñarol, sino también, la posibilidad de defender a la selección uruguaya en los encuentros por Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 ante Perú y Chile, teniendo en cuenta que en la anterior fecha, el técnico Diego Alonso lo citó y lo hizo debutar con la celeste.

"Ya me dieron de alta y estoy bien. Gracias a todos por los mensajes", escribió Canobbio en su cuenta oficial de Instagram.