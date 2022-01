Canobbio se suma a la selección y no va a la audiencia de dopaje a Asunción

Agustín Canobbio tuvo este martes su anhelada convocatoria a la selección uruguaya de fútbol luego de que quedaran desafectados Lucas Torreira y Diego Rossi por haberse contagiado de covid-19.

El mejor jugador del Campeonato Uruguayo 2021 en la encuesta Fútbolx100 que realiza anualmente El Observador había vencido contrato con Peñarol el 31 de diciembre y se sumó a entrenar con Peñarol el jueves 13 de enero pero como recién acordó la renovación de su contrato por un año más el lunes a la noche todavía no disputó ninguno de los cuatro partidos del aurinegro en la pretemporada.

Tampoco lo hará este miércoles cuando Peñarol enfrente a Nacional en el Domingo Burgueño Miguel a la hora 19:00 en el marco de un nuevo clásico amistoso, ya que el jugador ahora está bajo las órdenes de Diego Alonso para intentar ganarse un lugar en Uruguay que este jueves enfrentará a Paraguay a la hora 20:00 en el estadio General Pablo Rojas de Asunción, por la 15ª fecha de las Eliminatorias para Catar 2022, y el martes 1º de febrero a Venezuela en el Estadio Centenario.

Mientras el jugador, que no juega desde el 7 de diciembre cuando Peñarol se consagró campeón uruguayo contra Plaza Colonia, está por primera vez a disposición de la selección mayor, en Asunción seguirá el curso de su expediente disciplinario ante Conmebol por su resultado de dopaje positivo (control analítico adverso en términos del Código Mundial Antidopaje) del 12 de agosto de 2021, en ocasión del partido de ida del aurinegro por cuartos de final de la Copa Sudamericana, contra Sporting Cristal.

Este martes, a la hora 20:00, viajarán a la audiencia el abogado que contrató Peñarol, Horacio González Mullin, y uno de los delegados del club, el también abogado Gonzalo Moratorio.

Canobbio se quedará en Uruguay y declarará vía Zoom en la audiencia que se celebrará ante la Comisión Disciplinaria de Conmebol el miércoles a la hora 15:00.

Staff Images / Conmebol

Canobbio contra Sporting Cristal en Lima

"Tenemos toda la expectativa y esperanza de un buen resultado, es un caso totalmente atípico. A nivel de Conmebol no hay antecedentes, o sea que sería medianamente histórico una decisión a favor, pero tenemos todos los elementos para convencer a la Comisión Disciplinaria de que no solo fue un caso de contaminación a través del consumo de carne sino que además no existió ningún tipo de falta o negligencia por parte de Agustín que consumió carne en un hotel en coordinación con el cuerpo médico del Peñarol con todas las garantías. Tenemos toda la expectativa y esperanza de un buen resultado", dijo este martes González Mullin a La Oral Mediodía que se emite por AM970.

"El jugador hoy por hoy puede jugar, no tiene una suspensión provisoria, seguramente el laudo no se adopte el miércoles, en general se demora 10, 14 a 20 días en tomar la decisión", informó.

"En general se toman dos semanas para tomar la decisión porque tienen que estudiar el caso. Distinto fue el caso de la suspensión provisoria donde no lo suspendieron porque tenían que tomar una decisión rápida porque estaba la semifinal de la Copa Sudamericana, entonces se tomó la decisión de un día para el otro. Este caso es distinto, por lo que se tomarán un tiempo para adoptar la decisión y mientras no se tome la decisión el jugador está habilitado", agregó.

"Agustín y su familia están sumamente confiados en un resultado a favor, más allá de las dificultades que tiene este procedimiento porque no nos olvidemos que la responsabilidad del dopaje es una responsabilidad objetiva", dijo el abogado.

En la audiencia Peñarol presentará todas sus pruebas y declararán testigos, incluido un toxicólogo que hizo una pericia que va a ratificar y a declarar. La audiencia llevará de una hora y media a dos.

El jugador dio positivo a boldenona, una sustancia anabólica de uso veterinario que se utiliza en algunos países de Sudamérica, incluido Perú, para el engorde del ganado. En Uruguay, la sustancia está prohibida de ser suministrada a animales destinados al consumo humano. La sustancia también integra el listado de sustancias prohibidas para el Código Mundial Antidopaje.

"La sustancia se le suministra al ganado en pie, también a las aves, para aumentar la masa muscular, y la posibilidad de la contaminación a través de la ingesta de carne es reconocida desde 2014 cuando a la selección mexicana le dio a unos cuantos jugadores positiva, por el consumo de carne contaminada con clembuterol. La propia FIFA les sacó la sanción. La posibilidad existe, es cierta. Hay un caso de un tenista en Colombia, la Federación Internacional de Tenis no la sancionó y una ciclista ecuatoriana que tampoco fue sancionada por la UCI", expresó González Mullin.

El profesional se refirió al caso de Robert Farah quien fue suspendido provisionalmente el 21 de enero de 2020 y terminó absuelto el 10 de febrero al probarse la contaminación alimenticia. Otro que fue absuelto fue el ciclista colombiano Juan José Amador y la ciclista de BMX ecuatoriana Doménica Azuero quien así pudo competir en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

González Mullin se refirió también al principal argumento con el que intentará probar la contaminación: la existencia de un control previo negativo y dos posteriores al resultado positivo.

"Tenemos que partir de la base de que el uso de anabólicos produce efectos cuando se utilizan en forma cíclica, porque hay que consumirlos de forma periódica. Nosotros tenemos cuatro controles antidopaje en muy poco tiempo: en julio uno realizado por la Organización Nacional Antidopaje de Uruguay con un resultado negativo obtenido a través de un laboratorio de Madrid reconocido por la Agencia Mundial Antidopaje que se previo al clásico del Apertura 2021. En agosto de 2021, en Lima, dio positivo. Pocos días después, el 7 de setiembre, le hacen de sorpresa un control antidopaje por parte de la Conmebol, va al laboratorio alemán y le da negativo. Y después, en la previa a la semifinal de la Copa Sudamericana le vuelven a hacer un control y vuelve a no aparecer rastros de la sustancia. De cuatro controles aparece solo en uno, en Lima, y si a eso le agregamos que en Perú se le da a los animales boldenona y que en Uruguay está prohibida, el punto de inflexión es el partido en Lima", concluyó el profesional.

