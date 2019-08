Canobbio: "Seguimos en el debe con la gente de Peñarol"

Agustín Canobbio dialogó con Referí sobre la eliminación de Peñarol de la Copa Sudamericana a manos de Fluminense, la deuda con los hinchas, las cosas que debe cambiar el fútbol uruguayo para mejorar –más allá de lo económico–, la ausencia del Cebolla Rodríguez, el pase de Brian Rodríguez y la apuesta que tienen a futuro.

¿Cómo se vive este momento después de la eliminación?

Se vive con mucha frustración porque seguimos en el debe con la gente en lo que son copas internacionales porque más allá de que ellos quieran ganar los torneos locales, pretenden competir internacionalmente y volver a esa muy rica historia que tiene la institución. No se lo pudimos dar y por eso es una frustración enorme.

Bronca, impotencia, ¿cómo se define?

Sí, son muchas sensaciones que no se pueden expresar, que va más que nada en bronca, tristeza, calentura y ese sentimiento y esa frustración que generamos hay que canalizarlas en el buen sentido. Tampoco es que esté todo perdido, hay objetivos que siguen en pie y eso lo tenemos claro.

Peñarol enfrentó a un brasileño que siempre es difícil, pero está peleando el descenso y hacía tiempo que no ganaba, llevaba ocho partidos cuando los enfrentó a ustedes en el Campeón del Siglo.

Eso nunca se tuvo en cuenta porque el campeonato de Brasil recién arranca, es decir, hoy están en zona de descenso, pero ganan tres partidos más y ya están en mitad de tabla. Nos había pasado lo mismo contra Paranaense que estaba peleando el descenso y terminó siendo campeón de la Sudamericana. Así que eso no tiene validez porque obviamente es un equipo brasileño, juega bien, tiene su idea y su filosofía clara y plasmó eso mejor que nosotros. No pudimos encontrarnos, sabemos que no fue un buen partido táctica ni técnicamente, hay muchísimas cosas por corregir. Puede servir como experiencia pero no te dan los tiempos en las copas para poder ir aprendiendo porque te eliminan rápidamente.

Cuando juega internacionalmente, ¿nota que les falta dinámica a los equipos uruguayos?

En este partido sí nos faltó mucha dinámica, más intensidad de juego y ellos eso lo tuvieron y lo plasmaron muy bien, pero no sé si es que nos falta a nosotros o se dieron dos partidos en los que no pudimos estar a la altura. Porque en la Libertadores tuvimos partidos de alta intensidad, de un dinamismo muy grande y se notó. Hay que quedarse con esas cosas, con la conciencia tranquila en el sentido de que podemos dar mucho más. Ahora hay que cambiar la página porque no te dejan lamentarte ya que en Peñarol das un examen cada fin de semana.

¿Por qué piensa que se dan esas diferencias desde hace tantos años entre el fútbol uruguayo y el resto?

Al nivel en el que se encuentran los clubes brasileños o argentinos en infraestructura, o en la cabeza de los jugadores, en eso está la diferencia. En la seguidilla de partidos, también. Más allá de que nosotros juguemos campeonato local y copas internacionales entre semana, lo jugás una vez cada tanto. Ellos tienen Copa Argentina, Superliga Argentina y copas internacionales. O sea, continuamente están jugando fin de semana y entre semana. Eso, quieras o no, te va dando ritmo y vas corrigiendo cosas que capaz que en las prácticas no se ven. Porque son dos cosas muy distintas estar en un entrenamiento o en un partido oficial, que obviamente vas a dar el 100% y ahí sí se van a ver los detalles, corregirlos y después plasmarlo en una copa internacional.

Eso tiene una doble lectura, porque normalmente cuando los equipos uruguayos juegan doble competencia, como ahora Peñarol, muchos futbolistas se lesionan.

Sí. Creo que es más un tema psicológico. Obviamente que en cualquier equipo de fútbol vas a tener algún futbolista en sanidad. Puede influir la seguidilla de partidos, pero no creo que sea por eso, sino más bien es todo psicológico. Mismo en Brasil o Argentina, que a uno le gusta ver los partidos, juegan fin de semana y entre semana y tienen un descanso y un entreno que después vos ves y hacen la diferencia en partidos y no existe esa fatiga o esas lesiones. Eso es lo que veo y lo que hay que tratar de cambiar acá. Capaz que digo esto porque al ser joven quiero jugar todos los partidos, soy muy competitivo. No se cambiará de un día para el otro, pero se puede ir mejorando.

Obviamente que el factor dinero también juega.

Claro. Eso es algo importantísimo y se vio reflejado en los últimos traspasos. Boca, Flamengo y otros clubes han traído futbolistas de Europa. Invierten muchísimo. Le dan otro sentido al juego, como De Rossi, que le va a dar mucha riqueza a Boca. Es difícil, pero bueno, nosotros tenemos un plus que es ser uruguayo. Eso no va a influir en nuestra cabeza, pero a la larga sí puede hacer la diferencia.

¿Qué debería mejorar el fútbol uruguayo más allá de lo económico?

(Piensa). En lo económico es muy difícil. Tener una idea en el sentido de cada posición. Si se van jugadores en el período de pases, traer futbolistas con las mismas características, porque si no lo hacés, pueden llegar a afectar o tratar de mantener un plantel una temporada entera, porque el jugador que viene, también necesita una adaptación y esas cosas se sienten. Tenemos que adaptarnos a eso porque es lo que tenemos en Peñarol. Las adversidades hay que ir sacándolas e ir para adelante y ponerse objetivos cada vez más a corto plazo.

Peñarol ahora apostará al tricampeonato uruguayo.

Sí, creo que en realidad a lo que se apuesta hoy es ir partido a partido. Ahora tenemos a Defensor y el Intermedio. Después, vendrá el Clausura, la Anual y son esas metas nuevas las que nos planteamos en el grupo después lo que pasó en la Sudamericana.

Más allá de la importancia de un tri, ¿le suena a poco por el mal paso internacional?

No, porque Peñarol va por todo siempre. Obviamente que te queda en el debe eso de darle una alegría a la gente, como decía al principio. Nosotros queríamos darle esa alegría, pero ahora seguiremos con nuestro objetivo y eso es lo más importante, tenerlo claro e ir para el mismo lado todos juntos.

La lesión del Cebolla no le permitió estar 100% desde que comenzó la segunda parte del año. ¿Cómo se siente dentro de la cancha?

Es nuestro capitán. Uno se siente identificado con el Cebolla porque el Cebolla es Peñarol. Influyó muchísimo. Si bien lo teníamos en el banco y en el vestuario, dentro de la cancha y al 100% es otra cosa, le genera otra cosa al rival, nos genera a nosotros mucha más confianza, obviamente sabiendo que tenés al Mota (Gargano), a Guzmán (Pereira) y a otros jugadores que te dan lo mismo, pero el capitán es el capitán e influye muchísimo si no está en la cancha.

El pase tan hablado de Brian (Rodríguez), ¿repercute en él?

No, Brian está centrado, tiene las cosas claras. Está mucho más metido en lo que es el fútbol y disfruta de jugar, de lo que es Peñarol y se le nota, porque cada vez que va a una pelota, disfruta y uno lo ve dentro de la cancha, es lindo poder ver ese disfrute que tiene. Hay que apoyarlo. Obvio que tiene mucho para aprender porque es muy joven, como yo también.

¿Cómo lo sentirá Peñarol cuando se vaya?

Va a ser una baja muy grande porque sabemos lo que da Brian, el vértigo que genera en el equipo, pero también hay jugadores que siempre están esperando su oportunidad. Tenemos al Lolo (Estoyanoff) que siempre nos está corrigiendo y sabemos lo que da por el club, Facundo Pellistri que es un juvenil muy bueno, muy veloz, muy encarador, medio similar a lo que es Brian Rodríguez. Nachito Lores que atraviesa un buen momento. Hay una competencia muy sana que ayuda a crecer al grupo y a alimentar esa competencia entre nosotros.

De repente vino bien este parate del fin de semana.

Sí, puede ser. Puede haber sido algo positivo para no cargar tanto en lo emocional y concentrarse en lo que es más lo físico y en la semana ya comenzar con todo en lo que vendrá que es Defensor.

¿Es muy complicado levantarse de estos golpes?

Es complicado, pero para ser un jugador completo y poder jugar en grandes ligas, estos golpes se te tienen que pasar rápido, las frustraciones deben pasar rápido, para luego serguir adelante y rendir de la mejor manera posible. Porque a nivel de elite, no te deja ni lamentarte y acá en Peñarol, menos.