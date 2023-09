Capalbo va por la reelección en el Colegio de Abogados: "Hay puntos en los que no hay igualdad de armas para los imputados"

Este miércoles 27 de setiembre se celebrarán las elecciones para el nuevo directorio del Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) y su Tribunal de Honor. Su presidenta, María Laura Capalbo, irá por la reelección por la lista 1, con el lema "por el Derecho y la profesión", que gobernó desde la vuelta de la democracia hasta ahora.

De lograr la reelección, buscará profundizar en la modernización del Colegio y su posicionamiento en el ámbito de la Justicia. "A nadie le importa tanto la Justicia pero cuando te tenés que enfrentar a ella querés las máximas garantías", reflexionó y advirtió que el interés del Colegio es mantener una "actitud de prudencia con todos los interlocutores".

Por la oposición, se presentan Elzeario Boix (lista 11) y Carlos Bustamante (lista 33).

A continuación, un resumen de la entrevista que mantuvo con El Observador.

Si fuera reelecta, ¿qué objetivos se plantea para el siguiente mandato?

Hay dos grandes temas. Uno interno del Colegio de Abogados, que es seguir consolidándonos más como gremio. Tenemos una obra por delante que es la realización de la cafetería o un restaurant de comida rápida donde vamos a tener libros a disposición, con terminales, computadoras para que se puedan consultar. El objetivo es que sea un lugar de encuentro. A su vez, continuar con el desarrollo de las comisiones (actualmente hay 24) para que sean este realmente referentes en el mundo jurídico respecto de los temas que cada uno aborda. Lo que tenemos como desafío hacia afuera es poder ser un actor determinante en todo lo que tiene que ver con este el Poder Judicial. Sin ánimo de críticas, aportar sobre cómo es el perfil del juez que se necesita conforme a las nuevas realidades y también un abordaje en todo lo que tiene que ver con el Código del Procedimiento Penal y sus eventuales reformas.

Se está por cerrar la Rendición de Cuentas y ustedes han tenido una postura favorable a la reforma del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y la apertura de juzgados en esa materia

Por el TCA se creó por ley una comisión que tiene integrantes del Colegio de Abogados para su reforma. Se toca un tema que es sumamente sensible que es el presupuesto del Poder Judicial y todo lo que tiene que ver con el TCA como órgano jurisdiccional. Tiene que salir la reforma. No puede ser que los ministros tengan que estar participando de una acción de nulidad por una multa como por un contrato celebrado con el Estado que se puede estar impugnando. Es necesaria, sin lugar a dudas, una mejora en el TCA. Como también es necesaria, sin dudas, una mejora para el Poder Judicial. Una no obsta a lo otro. En temas de Familia, por ejemplo, es absolutamente necesaria.

¿Han tomado posición sobre si hay que reformar el Código del Proceso Penal?

El Colegio está trabajando en una reforma a través de la Comisión de Derecho Penal. Se presentará en breve. De alguna manera hay ciertos puntos en los cuales, como se dice en materia penal, no hay igualdad de armas para los imputados. Se está trabajando hacia eso. El tipo de sistema (acusatorio) llegó para quedarse, pero dentro de eso sí se pueden hacer reformas que sean importantes. La reforma buscará que se pueda tener acceso a todas las pruebas de la misma forma que hoy lo hace la Fiscalía.

El descubrimiento de una maniobra que permitía a los presos acceder a prisiones domiciliarias a través de certificados médicos irregulares ha sido un cimbronazo para el mundo judicial. A su vez, hay una abogada imputada por participar en el delito. ¿El Colegio de Abogados fue contactado por la Suprema Corte de Justicia o la Fiscalía de Corte?

No fuimos contactados, pero luego de las elecciones, sea el presidente que gane, está previsto ponernos en contacto con todos porque creemos que el Colegio de Abogados tiene que participar. Lo que se tiene que hacer es unirse contra un enemigo común, en este caso, el narcotráfico. Entonces acá la culpa no es ni del Ministerio del Interior, ni de los jueces, ni de los fiscales. Todos tenemos que trabajar de otra manera frente a esta problemática que se nos va de las manos. Esto no implica incumplir normativas ni mucho menos. Pero la filosofía en la que se basa el derecho penal es que las personas se pueden rehabilitar, por más de que nos suene que no, todo está pensado y armado bajo cierta filosofía. Si se quiere mantener esa filosofía, va a haber ciertas cosas que pueden pasar. Hay personas que dicen "no es recuperable esta persona", bueno, eso no está en la filosofía de nuestro Código Penal. ¿Hay que cambiarlo o no? Son todos debates que la sociedad civil, en la que estamos incluidos nosotros, hay que poner sobre la mesa.