Cárcel de máxima seguridad: incautaron una escopeta de munición menos que letal y ocho celulares al hermano de Betito Suárez

"¿Qué delito grave cometí yo como para vivir tres años así?", preguntaba, angustiado Ricardo "Ricardito" Damián Cáceres, que a fines de 2021 fue condenado a nueve años de prisión por delitos vinculados al narcotráfico, extorsión y lesiones personales. El hermano de Luis "Betito" Suárez, está preso en un módulo de máxima seguridad, en una celda solo y con medidas especiales. Según relató este viernes en una audiencia frente a la jueza de Crimen Organizado María Helena Mainard, convive con ratas y excremento.

Su abogada, Mara Cardozo, interpuso un recurso de habeas corpus porque entiende que está recluido en condiciones inhumanas y destacó que además de las precarias condiciones de la celda, su cliente está totalmente aislado y no tiene posibilidad de rehabilitación.

En ese contexto, Ricardito denunció que en su celda tenía una escopeta cargada y 26 celulares, las que devolvió, según consta en el registro de la audiencia al que accedió El Observador. El director de la Unidad 25 –en el que él se encuentra recluido–, Fabio Díaz, dijo que ambos hechos se investigaron y sobre la escopeta, aclaró que tenía munición "menos que letal" y que fue dejada por error allí en medio de un procedimiento. Se pudo identificar al presunto responsable y se dispuso un sumario administrativo.

Ricardito aseguró que la descargó y que le dijo al responsable: "Mirá de lo que te olvidaste" y se la devolvió.

Sobre los celulares (de los que informó El País), dijo haberlos devuelto voluntariamente . Fuentes del INR dijeron a El Observador que en los 15 meses que lleva Ricardito en el módulo de máxima seguridad se le incautaron 8 dispositivos, 4 celulares y 4 reloj smart. Los celulares se incautaron en distintas requisas de 2022 y los relojes este año. La última requisa ocurrió en febrero.

"El director me pidió que no tenga más celulares. Es por mí que no tengo celulares, por voluntad propia. No es porque ellos me pudieron parar, yo no tengo celular porque el director me dijo que no iba a salir más de ahí. Y yo, queriendo salir de ahí, dije 'no tengo más' y ahí arrancaron todos los problemas", señaló Cáceres en la audiencia.

"Lo entran los policías, si no los entran los policías no hay forma", dijo y, en otro momento, advirtió: "Como me dejan celulares, me pueden dejar drogas".

Además, afirmó que "en 20 años preso", refiriéndose a condenas anteriores que ya cumplió, nunca lastimó a otro preso, ni a un policía. "¿Cuándo me pelee?, ¿Cuándo me encontraron un cuchillo? Lo único que me encontraron son celulares. ¿Peligroso de qué?", se quejó.

Las denuncias de Ricardito

En su habeas corpus, la abogada Cardozo aseguró que hubo una época en la que le hacían dos requisas por día y que en la celda "no puede calentarse un café con leche ni conversar con nadie". Afirmó que no le llega luz del día y que se viola todo precepto constitucional.

Advirtió que cuando consultó porqué estaba en esas condiciones le contestaron que era una orden que venía "de arriba".

Cáceres contó que tiene miedo de que los policías le metan veneno entre sus cosas y que en una oportunidad encontró vidrio molido en la comida.

Por su parte, la representante del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Gabriela González, afirmó que las denuncias por amenazas de Ricardito a los policías que lo tratan están siendo investigadas y que pese a que solicitó ser atendido por psiquiatra, después se negó a ir.

Sobre las condiciones de la celda, dijo que no se viola la privacidad del preso con la cámara de seguridad instalada porque filma la puerta y la ventana, pero no el interior. Advirtió que tiene, además de una televisión y la cama, un frigobar y una tostadora. Por su peligrosidad, aseguró, no se lo podría recluir en otro lugar.

El director de la unidad sostuvo que Ricardito tiene una excelente conducta y el comisionado penitenciario para las cárceles, Juan Miguel Petit, advirtió que la celda es aireada, tiene ducha, acceso al patio y que le llega luz natural. Aunque identificó falencias en su tratamiento para asegurar la rehabilitación, indicó que debería tener educadores, más contacto con la familia y que es contraproducente que pase tanto tiempo solo.

"Las condiciones de tratamiento no están dadas", dijo frente a la jueza Mainard.

Cáceres se quejó por estar recluido allí, donde está aislado, y reiteró que nunca fue peligroso para otras personas. Incluso, afirmó que el director del INR, Luis Mendoza, le dijo a su hermano Betito en una visita al Penal de Libertad que para "las fiestas" lo iban a trasladar allí porque se estaba "portando bien". Para la representante del INR la medida de Ricardito de ayunar fue una "medida coercitiva" para lograr el traslado.

Por otra parte, el preso ahondó en la descripción de síntomas de patologías físicas y mentales que sufre, sobre las que todavía no fue atendido por diversos motivos –en algunos casos él mismo se negó a ser trasladado aduciendo tener miedo de sus custodios y en otros el INR no pudo gestionar las consultas–. Ahora será evaluado por un psiquiatra y un médico forense, lo que será tomado en cuenta por Mainard para tomar una decisión.