Cardacio: "Es difícil salir a la calle después de no ganar en cuatro fechas"

Mathías Cardacio, uno de los referentes de este plantel de Nacional, habló en conferencia de prensa luego de terminado el partido con empate ante Boston River y por más que el equipo levantó un 2-0 en contra en los últimos minutos, mostró su desazón por el momento que se vive.

"No nos están saliendo las cosas como queremos, está claro; no encontramos los caminos para llegar y tener más situaciones de gol", explicó el mediocampista que el sábado estuvo cerca de ver la segunda amarilla que Esteban Ostojich no le sacó y que podría haber dejado a su equipo con 10 hombres.

"Estamos corriendo todos los partidos de atrás y eso no está bueno; hay que dar la cara y en los momentos jodidos es cuando tiene que aparecer el grupo", agregó el experimentado volante.

A su vez, resumió este momento con una frase: "Hay que corregir y apretar los dientes; es difícil salir a la calle después de no ganar en cuatro fechas, pero si bajás los brazos, estás muerto".

"Debemos mejorar en muchos aspectos, no solo en la ofensiva; nos llegan dos o tres veces y nos convierten. Como dice el dicho: 'La piola está cagada y hay que agarrarla con los dientes'", terminó diciendo.