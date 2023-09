Carlo Ancelotti: "¿Encajar tan rápido? Es mi culpa"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, se presentó en la rueda de prensa tras perder el clásico ante el Atlético de Madrid por 3-1 en el Cívitas Metropolitano, correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports, y asumió la responisabilidad por las distracciones de su equipo en defensa en los minutos iniciales que provocaron los goles tempranos e hizo autocrítica.

Ancelotti hace autocrítica tras la primera derrota del Real Madrid

El Atlético de Madrid, más precisamente Álvaro Morata, madrugó dos veces a la "Casa Blanca" con su primer gol a los 4 minutos y el otro a los 40 segundos de la segunda mitad. En base a esto, Ancelotti asumió que "es mi culpa".

Entre las cuestiones que respondió, Carlo explicó el motivo por el que optó colocar a Luka Modric y a Toni Kroos desde el inicio: "Intentaba tener un poco más de control en el medio, y también dar descanso a Tchouaméni, que ha jugado mucho hasta ahora contando también la selección", apuntó.

Carlo Ancelotti: "He intentado meter un poco más de control de balón con Luka Modric y Toni Kroos y sobre todo para dar descanso a Tchouaméni que había jugado muchos partidos."

También se refirió al croata y a su rendimiento debido a que fue sustituido en el entretiempo: "Nosotros no señalamos a nadie, y señalar a Modric sería demasiado. No ha jugado un buen partido, como los compañeros, y luego busqué más altura en la delantera para jugar con más centros ya que íbamos perdiendo", explicó.

Por otro lado, analizó la ausencia de un delantero en el once inicial, teniendo en cuenta que solo estuvo Rodrygo en ataque de titular: "Joselu no ha jugado de inicio porque quería tener más control de balón con un medio más. No ha cambiado la posición de Jude en lo ofensivo, sólo en lo defensivo. Pero el problema fue de fragilidad defensiva, que no habíamos tenido en los primeros partidos. En apenas 45 minutos nos han marcado tres, tantos como en todos los partidos anteriores. Hemos sido frágiles, no ha sido una buena noche y no hemos defendido bien, como de costumbre. No hemos estado compactos y el Atleti lo ha aprovechado", señaló.

Para finalizar, habló sobre el dibujo táctico que empleó y a lo que se vendrá en el futuro: "Yo miro el próximo partido. Hoy no lo hemos hecho bien, pero no por el dibujo, que no va a cambiar. Es una derrota que puede ser una oportunidad para hacer mejor las cosas en el futuro. Nosotros estamos tristes y enfadados, pero hasta ahora lo hemos hecho muy bien y seguiremos haciéndolo muy bien", sentenció.