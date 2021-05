Carlos Manta: la oferta de US$ 5 millones que rechazó Cebolla Rodríguez y la propuesta para vender la SAD de Plaza

El gerente deportivo de Plaza Colonia, Carlos Manta, dijo este martes que Cristian "Cebolla" Rodríguez recibió una oferta de US$ 5 millones y la rechazó.

"Recibió una oferta de US$ 5 millones para él y a nosotros nos tocaban US$ 800 mil", dijo Manta en el programa 100% Deporte de Sport 890 y agregó: "Yo le decía, por favor Cebolla, andate, agarrá viaje, y dijo que no".

El gerente del club patablanca manifestó que el futbolista le mostró la propuesta, pero no supo de dónde era.

Presentación del Cebolla en Plaza Colonia

Añadió que física y anímicamente lo ve "muy bien" al exfutbolista de Peñarol, integrado al grupo y que "se sacó 10 mil kilos de encima" al irse de los aurinegros.

De todas formas, según Manta, "le van a faltar tres o cuatro partidos para estar en su plenitud".

Rodríguez fue la contratación estrella del club coloniense, después de que el futbolista quedara libre de Peñarol.

Cebolla fue tentando por varios clubes del medio para esta temporada 2021, incluido el Fénix de Juan Ramón Carrasco donde compartiría equipo con Fabián Estoyanoff, pero descartó jugar en Montevideo porque quiere estar en Colonia, cerca de sus hijas.

El lunes de noche en el programa Vamos que Vamos de AM 1050 y FM 94.7, fue entrevistado Manta y dijo que empresarios de China, Chile y Argentina llegaron para comprar la Sociedad Anónima Deportiva de Plaza, que él junto a Roberto "Chiqui" García armaron en 2015. Por el momento, no tienen pensado venderla.

Seis jugadores con covid

Plaza Colonia tenía que debutar en el Apertura frente a Peñarol, pero el partido de la primera fecha se postergó por la presentación de los aurinegros en la Copa Sudamericana.

Diego Battiste

Nicolás Guirin se contagió por segunda vez

Actualmente el plantel verdiblanco tiene a seis jugadores con covid-19, pero Manta expresó que si no surge algún otro caso, no pedirán la postergación de su partido por la segunda fecha del Apertura frente a City Torque, fijado para el domingo a la hora 12 en el Parque Prandi.

Los futbolistas contagiados son Rodrigo Pérez, Iván Salazar, Leandro Suhr, Nicolás Guirín, Ramiro Quintana y Ezequias Redín.

El golero Guirín se contagió por segunda vez.