Tabárez a FIFA: "Es inadmisible que se cambie un fixture que se había resuelto por sorteo"

Óscar Washington Tabárez calificó de “inadmisible” la decisión de FIFA de alterar el calendario de las Eliminatorias para Catar 2022, que perjudica directamente a Uruguay, valoró la preparación de los jugadores en sus clubes para llegar a la Copa América que comienza en junio y dijo que apelará a “la historia de este grupo” para lograr la mejor versión del equipo, en el último torneo continental para el técnico y un grupo de jugadores.

Así transcurrió la charla de Referí con el entrenador de la selección.

Frente a los problemas usted suele enfocarse en la solución deportiva y no detenerse en los obstáculos, pero ante las injusticias deportivas, como el arbitrario cambio de fixture de Eliminatorias de FIFA, ¿en algún momento pensó en expresarse sus discrepancias?

Cuando recibimos a través de Eduardo Belza la información que existía una posibilidad de modificar del fixture de las Eliminatorias, enseguida tuvimos una reunión por Zoom con el ejecutivo. Cuando comenzó, me adelanté a expresar: "Es inadmisible que se cambie un fixture que se había resuelto por sorteo", de común acuerdo de todas las federaciones y que no había argumento que me convenciera para las modificaciones propuestas. Fue la AUF al Congreso con la misma postura y la moción de Uruguay, que fue defendida por uno o dos países más, no tuvo los votos y salió una resolución que aprobaba alterar el orden del calendario. A partir de ese momento me puse en la tesitura de dedicarme a lo que me compete porque ya es una cosa juzgada. No entiendo las razones, porque no las entiendo. Después se argumentó que había asuntos de kilómetros a recorrer por cada equipo. Capaz que soy ignorante en esto, pero no me convencieron.

¿Entiende que debe quedarse callado?

Ahora, es una cosa juzgada porque fueron las federaciones las que votaron la modificación.

Pero altera el calendario. Se juega la fecha 5 entre la 11 y la 12, y después de la 6, 7, 8, 9 10.

Esas son cosas inentendibles, y lo que se puede hacer ya no está en mí. Soy el entrenador y hay cierto nivel de decisiones que están por encima del cuerpo técnico. Lo que vamos a hacer nosotros, que es lo que está en nuestra órbita es planificar sobre cosas que tenemos como base. Ya no pensamos en lo que podría haber sido si el fixture se jugaba de otra manera. De todas formas, sigo sin entender cómo es posible que se juegue la fecha 7 y 8 antes que la 5 y 6, y cuando colocan éstas en triples jornadas, primero se juega la 6 y luego la 5. No entiendo esas cosas.

Y a Uruguay le suman 10.000 kilómetros de viaje en junio, en el final de la temporada europea, con el desgaste que implica.

Y hay otros elementos sobre la fecha triple, pero no quiero caer en esa, sino esto se transforma en una guerra. Lo único cierto es que tenemos que jugar contra todos y veremos cómo nos va en este baile.

¿Ganar la Copa América o clasificar al Mundial de Catar 2022?

(Se ríe y responde) La Copa América está metida en medio de las Eliminatorias con un modo de disputa que se conocía desde hacía mucho tiempo, pero la llegada de la pandemia y su agravamiento hace que no sea el mejor sistema, porque se juega en dos regiones en la primera fase con traslados de los equipos y con las finales en Colombia.

Diego Battiste

Óscar Tabárez

¿La Copa América o clasificar al Mundial?

Primero se va a definir la Copa América que la Elimiantorias.

Para algunos jugadores de este grupo será la última Copa América.

Y para mí también.

¿Qué desafío plantea la posibilidad de que sea la última? ¿Le genera una responsabilidad especial?

En confianza, comenté en el grupo que a partir de una serie que se emitió en televisión sobre Michael Jordan, después de ganar el sexto anillo en la NBA encararon la siguiente temporada porque tenían contratos vigentes, y al entrenador, en el primer entrenamiento que tuvo, se le ocurrió decir “vamos por el último baile”. Después el entrenador siguió ganando títulos. Pero ¿qué quería decir con esto? Que cambiaba la temporada y podía pensarse que era lo mismo ganar que perder, pero si es el último baile, quiere decir que comparado con los seis años anteriores se proponían hacer lo mismo y también ganaron el último año. Con esto no digo que nosotros vamos a ganar porque no ganamos los anteriores, pero sería muy lindo estar allí y ser competitivos otra vez.

¿Es el mejor momento de esta selección para ganar la Copa América?

No sé. Tiene algunos jugadores desde un punto de vista conceptual, de la experiencia y vivencias, que están en gran momento y llegan a una edad en donde todos especulan sobre cierto decaimiento físico. Ese momento no se ve y no queda tanto para que terminen las Eliminatorias, que será el año próximo, cuando se jugará el Mundial. Quiere decir que esa misma condición que vemos con algunos jugadores al máximo nivel y el afianzamiento de juveniles que llegaron primero a ser evaluados y que se estén consolidando, algunos totalmente y otros camino a eso, me parece que más allá de la incertidumbre no es poco lo que tenemos para apoyarnos de cara a lo que se viene. En definitiva, nos vamos a apoyar en la historia que tiene este grupo.

"Nosotros no tenemos un proyecto basado en grandes bondades en cuanto a nivel de inversiones, tenemos uno que se apoya en realidades que tiene nuestro fútbol, que las detectamos, y las impulsamos"

¿Qué tan cerca está Uruguay del título y de cerrar una buen clasificatorio para Catar 2022?

Todo está dentro de la pandemia, y jugar sin público es algo decisivo. Se acuerda cuando Liverpool ganó el título más importante de Europa y perdió por goleada con uno de los últimos de la Premier. Eso es el fútbol en la pandemia. Hay públicos que juegan. Y el público de la selección uruguaya en los últimos tiempos, y en estas últimas Eliminatorias más, porque cada cosa se va apoyando en la anterior, también jugaba. Se hacía sentir, y dando espacio a lo positivo. Eso es saber jugar con el equipo. Todo eso no lo tenemos ahora, y es lo que aumenta la incertidumbre.

Y sino viene algo de afuera que los despierte, incentive, o que les toque el amor propio, también, hablando de lo que podría ser negativo, no es lo mismo que jugar sin eso. La pandemia para mí está por encima de la manera de jugar y pensar de cómo podrán ser las cosas. Nos vamos a apoyar en la experiencia que tenemos, y me consta que algunos de ellos en este momento están en todos los detalles de la preparación, tratando de jugar partidos, por responsabilidad profesional y porque están en equipos importantes, y enfocados en lo que significa ir a jugar la Copa América y tratar de ir al Mundial de Catar.

¿Esta selección tiene algún punto de contacto con la que ganó la Copa América de Argentina 2011?

No. Aquella venía dando los primeros pasos de todo este proceso. En aquel tiempo teníamos bastante tiempo para prepararnos. Por pedido de los clubes europeos, a los que FIFA accedió, cada vez es menor el espacio que tenemos de preparación para las selecciones. Tenemos cosas con las que intentar hacer, pero de antemano nunca lo dije ni lo diré que estamos para ganar la Copa América. No sé qué se gana diciendo eso. Ni siquiera dando un panorama de cómo estamos porque si estoy hablando de incertidumbre y dudas de un montón de cosas, no puedo decir 'vamos a ganar la Copa América'. Es seguro que vamos a dar lo mejor, como lo hicimos en otras. En la anterior, la mayoría esperaba salir campeón, y no llegamos a la final por un partido contra Perú en el que los superamos totalmente, por los números de ese partido, los porcentajes. Y tocó un partido en el que perdimos, porque perdimos, así como otras veces ganamos.

@Uruguay

Óscar Tabárez

Fruto de la evolución que han tenido en sus clubes Bentancur, jugando varios partidos como volante central tras la partida de Pjanic en Juventus, y Valverde, como interior por derecha en Real Madrid, ¿de qué deben jugar ambos en la selección?

No se lo voy a decir. Van a jugar de lo que han jugado en la selección más lo que han experimentado ahora, que les permite ser jugadores más completos. Las experiencias anteriores que han tenido pueden ser muy importantes. De Arrascaeta también ha jugado de distinta manera: comenzó de una forma, después arrancando por afuera, y ahora le vi varias veces picar cuando el nueve sale a recibir. Todo eso es bueno, porque en un partido se necesita todo. Lo más importante, con relación a la reserva de marzo, es que la mayoría está jugando.

¿Le sorprendieron las buenas respuestas de Darwin Núñez a la selección, su rápida maduración?

Yo creo en los jugadores que se reinventa y él ha sido uno de ellos. Cuando Darwin Núñez jugó el sudamericano sub 20, en ese momento tenía la mala idea de consumir todo lo que salía en las redes y hubo cosas que ya le dijeron en contra. No había hecho un buen Sudamericano, no tomaba buenas decisiones y en ese momento se movió con iniciativa personal, con gente que lo rodeaba, y empezó a alejarse de las cosas que le hacían mal y tratar de concentrarse en lo que quería, y se preparó para eso. Estuvo mejor en el Mundial, pero sin llegar a cosas que mostró después. Después del Mundial jugó un clásico en Miami, ingresó al final, convirtió el gol que le dio el triunfo a su equipo. Después llegó a Uruguay y entró de titular a un partido con Boston River, y anotó tres goles. Al otro día fue a entrenar a la sub 20. Recuerdo que iba para la cancha y venía atrás mío. Lo felicité. Me dijo que andaba mejor. Y me permití decirle: “Te fijaste en los tres goles que hiciste, ¿te diste cuenta lo que hiciste? Vos esto no lo hacías en el Sudamericano. Eso lo hiciste vos. Te pudo haber ayudado mucha gente, pero el principal clic lo hiciste vos y es mérito tuyo. Tenés que seguir así”. Después llegó la selección mayor y en un partido el Dr. Pan decidió hacerle un estudio con Torreira, por lo que decidió pararlo, y entró en un nerviosismo importante. Después, por unas cosas circunstanciales, jugamos con Perú, no recuerdo que jugador faltó, entró, estábamos con 10 y lo empató él. Es un jugador que está en la selección por mérito propio, y eso es lo que destaco del valor de reinventarse.

No tener partidos en fecha FIFA ni partidos internacionales para las selecciones juveniles es un daño grande que tuvo nuestro proyecto porque está apoyando en eso. Desde noviembre 2019 no jugamos en fecha FIFA y no pudimos evaluar más"



¿Por qué aumentó la cantidad de jugadores del medio en las convocatorias?

Fundamentalmente porque esto de la pandemia influye. La última reserva la hicimos con mayor cantidad de jugadores locales que antes porque debemos tener en cuenta posibles contagios, lesiones. En las primeras reservas no poníamos a los jugadores del medio y a veces los clubes no estaban avisados y siempre se enteraban cuando había una urgencia. No es justo que ocurriera eso por lo que planifican los clubes. Uno de los motivos es ese, y además porque en algunas posiciones no estamos lo suficientemente cubiertos. En el mediocampo lo está, pero la zona de marcadores laterales no digo que no estemos cubiertos, pero no tenemos la cantidad de opciones consolidadas que quisiéramos tener, entonces es hora de buscar en el fútbol local. Lo que ocurre es que que nos faltan los espacios que teníamos antes para darle a esas evaluaciones ciertas seguridades en cuanto a pasar por fases previas. Vista la realidad que nos toca afrontar habrá que pasar por eso si es necesario.

En esta etapa de pandemia, ¿pensó en ajustar su plan que instauró en 2006 para adaptarlo a los tiempos de covid-19 que alteraron la preparación y los tiempos de trabajo y buscar alternativas para la falta de fechas FIFA y entrenamientos?

No. Y además no puedo hacer una planificación deportiva en función de si hay pandemia o no hay pandemia. Nosotros planificamos sobre la base que no hay obstáculos y todas las bondades que encontré, en todo lo que hicimos, está basado en la competencia. Si hay pandemia no hay competición internacional. ¿Qué voy a planificar entonces? No estoy para inventar ni para volver a cosas que vi en 1990, tampoco. No estoy para eso. Porque esto que está ocurriendo para mí no es fútbol. No sabría hacer un proyecto en este contexto de fútbol sin público, con pandemia y sin preparación internacional, porque las fechas FIFA han sido importantísimos para este proyecto.