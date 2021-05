Umpiérrez en dos versiones: una carrera todoterreno en el femenino y de poca tracción en el masculino

Un fuerte compromiso del fútbol, desde la cúpula de FIFA a cada una de las asociaciones, pretende generar un cambio para impulsar el equilibrio de género en su actividad. Sin embargo, una brecha insoslayable y un siglo de diferencia entre hombres y mujeres en la práctica del deporte más popular del planeta mantiene aún distancias. Es inevitable.

Por estos días, Uruguay está envuelto en una polémica que llegó hasta el Parlamento. El origen fueron expresiones de la jueza Claudia Umpiérrez sobre decisiones de ascensos y descensos del Colegio de Árbitros, una situación que está vedada por reglamento, y ante el incumplimiento los árbitros pueden ser sumariados y suspendidos. Eso ocurrió.

Una situación que le costó una Libertadores y los JJOO

En una entrevista que le realizaron el 17 de enero en el Polideportivo de canal 12, Umpiérrez se expresó públicamente sobre los ascensos y descensos establecidos por la AUF para los árbitros.

"Me llamaron ustedes y hablo con respeto. Les agradezco que tomen conocimiento de la situación (de los jueces). La asamblea fue solicitada con la firma de 40 socios, a fin de año, por algo que está previsto en el estatuto de Audaf, debido a que teníamos indicios que hubo descensos que habían sido irregulares, ilegales, injustificados, etc. Le podemos poner todos los adjetivos que quieran. Eso motivó que los compañeros se presentaran a la gremial el 23 de diciembre, estuvieran presentes nuestros abogados y cada compañero comentó lo que las comisiones les habían manifestado en ese momento (sobre las bajas de categoría)", dijo Umpiérrez para que le iniciaran un sumario.

En el artículo 93 del reglamento de los árbitros, que se comprometen a cumplir al ingresar a cumplir la actividad referil, se establece que los jueces tienen prohibido realizar declaraciones sobre fallos, determinaciones o resoluciones adoptadas por autoridades de la AUF o instituciones que la integran. Como Umpiérrez lo hizo, la AUF designó a abogado externo al fútbol, Emilio Mikolich, como juez sumariante.

Cinco semanas después, el viernes 26 de febrero, el Colegio de Árbitros le inició un sumario a Umpiérrez.

Cinco días después, el 2 de marzo, Conmebol hizo detonar una bomba en la Asociación cuando resolvió bajar de la Libertadores femenina a la jueza. El argumento de Conmebol es que no designa a árbitros con sumarios abiertos, independientemente del género del juez.

En Uruguay, la jueza continuaba en actividad. El presidente del Colegio, Sergio Pérez Lauro, explicó en ese momento que hasta tanto no se decida una sanción no está impedida de actuar.

En dos meses el sumariante brindó su veredicto y sugirió una sanción de tres a cinco fechas porque cometió "una falta moderada". Desde la AUF y la defensa de la jueza, explicaron que en condiciones normales el juez sumariante hubiera resuelto en un mes, pero en tiempos de pandemia, se dilató la decisión. Ahora es el Colegio de Árbitros el que debe resolver y comunicar al ejecutivo la sanción adoptada.

Este sumario no le impidió actuar en la AUF, donde continúo en actividad. Sin embargo, con otra rigurosidad en el tema, Conmebol la dejó fuera de la Libertadores femenina de marzo y de los Juegos Olímpicos de Tokio porque no convoca a jueces que tienen sumarios abiertos. La situación que generó inquietud en el entorno de la jueza es, ¿cómo una “falta moderada” la dejó sin actividad internacional desde febrero y eso tiene repercusiones hasta julio (fecha en que finalizan los JJOO)? Lo asumen exagerado.

Esta situación llegó hasta el Parlamento y la senadora Liliam Kechichiam, integrante de la bancada bicameral femenina, explicó: "Claudia se acercó planteando su angustia y preocupación en un tema con aristas de género, posiciones gremiales, incomprensión del rol de las mujeres en el fútbol y nos transmitió su preocupación, antes de que se conociera la sanción".

Finalmente, el tema se transformó en polémica. Generó ruido mediático y dejó de ser un asunto sobre rendimientos deportivos en el fútbol y lo pusieron en el nivel de un problema de género.

A raíz de esto, la Comisión de Deporte convocará a las autoridades de la AUF para que brinden su punto de vista y espera que uno de los participantes sea el presidente Ignacio Alonso.

Umpiérrez: del éxito en mujeres a ser una más en varones

La carrera de Umpiérrez está marcada por ser un todoterreno en el fútbol femenino y por tener poca tracción en el masculino, en donde no consiguió consolidar un rendimiento que le permita ingresar a la elite de los internacionales absolutos de FIFA.

En el fútbol de mujeres dirigió seis mundiales en su carrera y participó en Juegos Olímpicos. Los torneos en los que estuvo fueron dos mundiales de mayores (2015 y 2019), Juegos Olímpicos de Río 2016, tres mundiales sub 17 (2019, 2017 y 2012), un mundial sub 20 (2018) y Eliminatorias para el Mundial Femenino de 2019. A ese nivel dirigió 40 partidos, en los que en 17 actuó como jueza central y en 23 como cuarta árbitra.

En el masculino su crecimiento fue más lento. Su primer partido en Primera lo dirigió en 2016.

¿Cuál es la diferencia entre ser árbitro internacional femenino y árbitro FIFA absoluto? La categoría femenina tiene su propio registro que solo es considerada a los efectos de las competencias femeninas de FIFA. Para el fútbol absoluto, que reúne a los dos géneros, Umpiérrez no es internacional sino jueza de primera categoría de la AUF.

Si la jueza hubiera logrado rendimientos con otro destaque, habría estado en carrera para acceder a la insignia de FIFA. El último año, explicaron desde la AUF, recibió calificaciones negativas que restaron puntos en su aspiración de ascender a Internacional. Además estuvo lesionada y no registró actividad en los campos de fútbol desde 5 de diciembre de 2019 hasta 17 de noviembre de 2020.

Cuando Umpiérrez actúa en Uruguay no puede utilizar el brevé FIFA de fútbol femenino. Luce su insignia AUF de primera categoría. Cuando dirige competencias del fútbol femenino puede llevar la insignia que le otorgaron en 2010.

Para comprender un poco más por qué, en todo caso las cuestiones de género le permitieron llegar a lugares a los que no acceden los hombres, hay que entender los distintos criterios que se aplican para el mismo deporte, según el género.

Umpiérrez se recibió de árbitra en 2004 y en 2009 ascendió a tercera categoría.

En 2010 avanzó a segunda y fue nombrada árbitra internacional FIFA. Ese año dirigió en el Torneo Sudamericano femenino sub 17 y en la Copa Libertadores femenina.

Este es el primer ejemplo en que la igualdad de género no se aplica y que beneficia a las mujeres. En la AUF un juez de segunda categoría jamás será nombrado árbitro internacional. Para que un árbitro consiga su insignia FIFA primero debe ascender a Primera y, si sus rendimientos alcanzaran nivel de elite llegará al máximo nivel. Solo ocho de los 160 árbitros de AUF están en esa categoría, y en los últimos 10 años la nómina queda reducida a 16 jueces (1,5 por año), incluidos los que se retiraron en este tiempo (Larrionda, Roberto Silvera, Martín Vázquez).

Siendo internacional para el fútbol femenino, hasta el 2015, Umpiérrez dirigió partidos de Tercera división y de la Primera División Amaterur (ex divisional C) en el fútbol uruguayo. Ese año, ascendieron tres árbitros y ella estaba en la cuarta ubicación.

“No sé, no veo discriminación, pero muchas veces siento que por ser mujer, me exigen más, mucho más, y no puedo lograr el ascenso a ser árbitra de primera categoría", expresó Umpiérrez en una nota con Ovación TV en julio de 2015.

Recién a principio de 2016, cuando llevaba seis años como internacional femenina, llegó a Primera división en la AUF y se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido del fútbol profesional masculino. Dirigió ese año Central Español-Tacuarembó, por la Segunda división.

El 4 de setiembre de 2016 dio un paso más: fue la árbitra central de un partido de Primera división entre River Plate y Boston River en el Saroldi.

Umpiérrez (38 años) es de la misma generación que Leodán González (38) y Esteban Ostojich (39). Hicieron el mismo camino, pero alcanzaron diferentes niveles de acuerdo a sus rendimentos y a las evaluaciones que realizaron los cuatro miembros técnicos del Colegio.

Leodán González y Ostojich accedieron a internacionales en la categoría absoluta de FIFA en 2016. Umpiérrez recién había ascendido a Primera ese año. ¿Por qué? Umpiérrez no había logrado los puntaje para ingresar a la elite en Uruguay, ni siquiera para dirigir en Primera, hasta ese momento, pero actuaba en los primeros niveles del fútbol femenino mundial.

Umpiérrez y los grandes

En su carrera como jueza, solamente dirigió dos partidos a un equipo grande. Para acceder al brevé internacional, los árbitros deben consolidarse primero a nivel local y confirmar sus condiciones en los partidos que protagonizan Nacional y Peñarol.

Entre febrero 2016 y y setiembre de 2019, estuvo designada en 110 partidos (como jueza principal dirigió 29 partidos en Segunda División Profesional y 18 en Primera, en los restantes fue cuarta árbitra). El promedio fue un partido por mes en el fútbol profesional durante ese tiempo.

En el mismo período, Yimmy Álvarez (también juez de Primera categoría), actuó en 147 partidos (en 90 encuentros como juez principal) y hoy está calificado como uno de los mejores árbitros de Primera.

La valoración de los arbitrajes está a cargo de una comisión técnica integrada por cuatro miembros.

Umpiérrez debutó ante un grande como jueza principal el 21 de setiembre de 2019 en Juventud-Peñarol. Ese fin de semana fue la única mujer en 74 designaciones del fútbol profesional de Primera y Segunda.

Ese mismo año fue designada para Peñarol-Cerro Largo, el 5 de diciembre, en el Campeón del Siglo. Su desempeñó no fue óptimo y ya no fue considerada para partidos de los grandes.

Nunca dirigió a Nacional. Solamente actuó como cuarta árbitra en varios partidos de los tricolores.

Umpiérrez no es la única de Primera Categoría que ha dirigido pocos partidos a los grandes.

Lo que dicen los números

En las últimas tres temporadas 2018, 2019 y 2020, la participación de Umpiérrez fue reduciendo su calidad y cantidad de partidos, como consecuencia del tiempo que estuvo fuera de actividad por lesiones o cursos en FIFA.

En 2019 se perdió tres meses de actividad en la AUF, y en 2020 estuvo 10 meses ausente. Esta situación le resta puntos en la carrera para llegar al brevé internacional absoluto y continuidad en su actividad. Pierde regularidad en su trabajo y ritmo de partido.

En una comparación de los números de Umpiérrez con otro juez de Primera (Yimmy Álvarez), y al trazar un paralelismo con quienes actúan a nivel internacional, se puede observar la escasa actividad que tuvo la árbitra por las situaciones expresadas.

La actuación de Esteban Ostojich (internacional), en las dos últimas temporadas y el inicio de la actual.

Temporada Total part. Árbitro principal Cuarto juez 2020-2021 43 34 9 2019 40 38 2 2018 33 29 4 2017 34 29 5 2016 35 23 12

La actuación de Leodán González (internacional)

Temporada Total part. Árbitro principal Cuarto juez 2020-2021 35 32 3 2019 46 34 2 2018 37 33 4 2017 48 37 11 2016 33 23 10

La actuación de Yimmy Álvarez (primera categoría)

Temporada Total part. Árbitro principal Cuarto juez 2020-2021 49 27 22 2019 41 18 23 2018 37 19 18 2017 43 24 19 2016 37 20 17

La actuación de Claudia Umpiérrez (primera categoría)

Temporada Total part. Árbitra principal Cuarta jueza 2020-2021 22 9 13 2019 35 14 21 2018 37 18 19 2017 40 16 24 2016 34 16 18



La última temporada de Umpiérrez

En la temporada 2020, que transcurrió entre febrero 2020 y abril 2021, Umpiérrez estuvo ausente 10 meses por lesión y el receso por la pandemia, y dirigió 18 partidos de Primera división, con una particularidad: solo estuvo en cancha en cinco. En los otros 13 actuó como cuarta árbitra. Ante la presencia de todos los internacionales, la actividad de los jueces de Primera se reduce bastante.

Debido a que estuvo parada 10 meses, su estreno el año pasado se produjo en Segunda división, el 17 de noviembre, en el partido Cerrito-Albion. Tres días después dirigió Rampla-Sud América, también el el torneo de ascenso. En toda la temporada 2020, entre Primera y Segunda, Umpiérrez dirigió solamente nueve partidos, un registro bajo para un árbitro de su categoría.

Los cinco partidos de Primera en los que la jueza de 38 años dirigió en la temporada 2020 fueron todos en 2021: Defensor Sporting-Boston River (13 de enero), Fénix-Plaza Colonia (21 de enero), Deportivo Maldonado-River Plate (14 de febrero), City Torque-Cerro Largo (28 de febrero), Wanderers-Progreso (21 de marzo).

El presidente del Colegio de Árbitros, Sergio Pérez Lauro, expresó a Referí que en este momento Umpiérrez “está disponible y en la misma situación que todos los jueces” para ser designada para los partidos del Torneo Apertura que comienza este fin de semana, si bien el órgano de la AUF se tiene que reunir para determinar la sanción que le pondrá a la jueza, después de que el juez sumariante Emilio Mikolich recomendó un castigo de 3 a 5 partidos por lo que catalogó una “falta moderada”, después de sus declaraciones el 17 de enero pasado.

Árbitros internacionales en Uruguay

En la actualidad hay 12 árbitros uruguayos que tienen categoría internacional. Ocho de ellos tienen el brevé de FIFA absoluto y cuatro mujeres la categoría internacional exclusivamente para el fútbol femenino.

Nombre Desde Claudia Umpiérrez 2010* Daniel Fedorczuk 2011 Andrés Cunha 2013 Christian Ferreyra 2013 Nadia Fuques 2014* Leodán González 2016 Esteban Ostojich 2016 Silvia Ríos 2017* Gustavo Tejera 2018 Andrés Matonte 2019 Anahí Fernández 2020* Diego Riveiro 2021

* son consideradas internacionales femeninas y no califican para competencias masculinas de FIFA y Conmebol; en la categoría absoluta no tienen el carné Internacional de FIFA