Un juez recomendó sancionar de 3 a 5 partidos a Umpiérrez y el Parlamento citará a declarar a la AUF

Después de dos meses de que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) le abriera un sumario a la jueza Claudia Umpiérrez por realizar declaraciones en el Polideportivo de canal 12, el juez sumariante Emilio Mikolich nombrado por la Asociación determinó que cometió "una falta moderada" y recomendó una sanción de 3 a 5 partidos. A partir de la notificación Umpiérrez tiene 10 días para presentar sus descargos.

El presidente del Colegio de Árbitros, Sergio Pérez Lauro dijo a Referí que luego de tratar el dictamen del juez sumariante, "determinaremos la sanción, cuya tipificación está establecida en el reglamento. Si el juez determinó parámetros, nosotros no podemos salirnos del reglamento". Indicó que "hoy Umpiérrez está disponible para ser designada el fin de semana", y que los integrantes del Colegio piensan reunirse en el correr de la semana para tratar el tema.

Diego Martínez

Umpiérrez dirigió un partido de Peñarol

Mientras tanto, la abogada de Umpiérrez, Karem Lancaster, señaló que Referí que su defendida "aún no está sancionada porque no nos notificaron nada. Tenemos un informe del instructor que en teoría sugiere lo que ya sabíamos. Hemos tratado de ser herméticos para proteger el procedimiento y desde nuestro lugar no surgió la información" indicó.

Asimismo, días atrás la bancada bicameral femenina del Parlamento, con la presencia de la vicepresidenta Beatriz Argimón, recibió a Umpiérrez para que relatara los hechos que han perjudicado su carrera en los últimos tiempos. A raíz de esto, la Comisión de Deporte convocará a las autoridades de la AUF para que brinden su punto de vista y espera que uno de los participantes sea el presidente Ignacio Alonso. La citación puede concretarse para la semana que viene.

Sin Copa Libertadores y sin Juegos Olímpicos

Umpiérrez fue eliminada por Conmebol de la Copa Libertadores femenina y también de la posibilidad de concurrir a los Juegos Olímpicos de Tokio después de que la AUF instruyera el sumario contra ella porque el Colegio de Árbitros entendió que realizó declaraciones infringiendo el reglamento.

La decisión de Conmebol de dejarla fuera de competencias corre por un camino diferente porque en la AUF, Umpiérrez nunca fue impedida de trabajar y continúa arbitrando hasta que con el informe del juez sumariante el Colegio de Árbitros proceda a aplicar la sanción y permanecerá entre tres y cinco partidos fuera de las canchas.

En una entrevista que le realizaron el 17 de enero en canal 12, Umpierrez se expresó públicamente sobre los ascensos y descensos establecidos por la AUF para los árbitros.

"Me llamaron ustedes y hablo con respeto. Les agradezco que tomen conocimiento de la situación (de los jueces). La asamblea fue solicitada con la firma de 40 socios, a fin de año, por algo que está previsto en el estatuto de Audaf, debido a que teníamos indicios que hubo descensos que habían sido irregulares, ilegales, injustificados, etc.. Le podemos poner todos los adjetivos que quieran. Eso motivó que los compañeros se presentaran a la gremial el 23 de diciembre, estuvieran presentes nuestros abogados y cada compañero comentó lo que las comisiones les habían manifestado en ese momento (sobre las bajas de categoría). Con los elementos que se tenían, se consideró que había posiciones que hacían creer que esos descensos fueron irregulares. No ocurrió que los árbitros descendieron de las categorías por sus malos rendimientos sino que las comisiones de árbitros les informaron a los árbitros que estaban cumpliendo un mandato de la AUF porque habían iniciado una reestructura y les habían pedido que había que reducir el número de árbitros en las categorías de manera unilateral. Nunca fue negociado o consensuado con los árbitros (esta propuesta)”, dijo Umpiérrez para que le iniciaran un sumario.

Diego Martínez

La jueza se quedó sin arbitrar en la Copa Libertadores femenina

En diciembre último, Umpiérrez se presentó a las elecciones del gremio referil (Audaf) y su lista perdió por cinco votos con la de Yimmi Álvarez, aunque pasó a integrar la directiva. Participaron 121 de los 145 árbitros habilitados.

Según Lancaster, el sumario no correspondía porque "la conducta de Umpiérrez no lo ameritaba. Es una limitación a sus derechos y es muy grave, más si es en el ámbito de una dirigente sindical. Es distinto si sale a difamar. No fue agraviante porque defendió la postura de compañeros que iban a perder su fuente laboral".

Aspectos de género

La jueza no fue la única que habló públicamente sobre el tema. Otros dos árbitros hablaron en radio y televisión en enero sobre la situación de los ascensos y descensos de categoría y otros asuntos del Colegio de Árbitro, y no siguieron los mismos pasos que Umpierrez.

Por ese motivo es que desde el círculo de Umpiérrez están convencidos que la denuncia involucra otros aspectos inherentes al género.

En el artículo 93 del reglamento de los árbitros se establece que los jueces tienen prohibido realizar declaraciones sobre fallos, determinaciones o resoluciones adoptadas por autoridades de la AUF o instituciones que la integran. Como Umpiérrez invadió ese espacio prohibido, fue el disparador para los pasos que dio la AUF, que designó al abogado Emilio Mikolich como juez sumariante.

Leonardo Carreño

Umpiérrez en un partido de fútbol femenino

La senadora Liliam Kechichiam, integrante de la bancada bicameral femenina, explicó este martes en una entrevista en el programa 100% Deporte de Sport 890 que "Claudia se acercó planteando su angustia y preocupación en un tema con aristas de género, posiciones gremiales, incomprensión del rol de las mujeres en el fútbol y nos transmitió su preocupación, antes de que se conociera la sanción".

La jueza les señaló que recibió consejos para que diera un paso al costado en su decisión de presidir el gremio: "Le dijeron mejor que no encabezara una lista gremial, mejor que fuera segunda. Nos dijo que a ella nunca le dieron partidos importante, solo una vez arbitró a Peñarol, que cobra 12% menos que los hombres y ha sido seriamente perjudicada. Tiene una edad que dentro de cuatro años para los próximos Juegos Olímpicos estará retirada, se perdió la Libertadores, los olímpicos de este año después que la responsable de FIFA le dijera que estaba entre las candidatas", dijo Kechichiam

No es correcta la información que Umpiérrez cobra 12% menos que los hombres. Umpiérrez es jueza de primera categoría en Uruguay, y percibe los mismos viáticos que todos los jueces de su categoría, sin importar su género.

Lo que reclama Umpiérrez, quien para FIFA es considerada internacional en fútbol femenino desde 2009 (pero no masculino), es cobrar en Uruguay un viático como internacional. Sin embargo, para cobrar como tal debe tener el brevé de FIFA Internacional para todas las actividades, nivel que aún no consiguió porque no alcanzó los puntajes para ingresar en ese nivel en el que solo hay ocho árbitros en Uruguay.

Además, en torno a los viáticos, por ejemplo, por arbitrar la final de la Copa Libertadores el árbitro prinicipal recibe US$ 20.000. Por dirigir una final femenina de Copa Libertadores recibe uno menor.

Después de escuchar a la jueza, la bancada convocó a la Comisión de Deporte para citar a la AUF. Además de conocer la versión de la Asociación sobre el tema de Umpiérrez, desean "saber un poco más del fútbol femenino, qué proyectos hay y qué recursos va a tener".

El fútbol femenino que consolidó un salto de calidad en los últimos años, recibió en 2020 un inédito apoyo de US$ 500.000, en una partida de FIFA que la AUF destinó al desarrollo de una actividad que está en crecimiento y que en esta temporada 2021, cuando vuelva el fútbol competirá en tres categorías.

El relato de Umpiérrez "fue contundente" sobre que "hay mucho resabio del rol que las mujeres pueden desarrollar", indicó Kechichian.

De acuerdo a lo que se informó a Referí, también la comisión de género del Pit Cnt hará un planteo al Ministerio de Trabajo porque la sanción compromete la estabilidad laboral de Umpiérrez. La sanción de hasta 5 partidos le puede costar el descenso a segunda categoría porque le bajaría el promedio de puntos.