Más tensión en el caso Claudia Umpiérrez: AUF nombró sumariante ajeno al fútbol y la defensa de la jueza argumenta falta de garantías

Luego que Conmebol bajara a la árbitra Claudia Umpiérrez de la Copa Libertadores femenina que comienza este viernes en Argentina a raíz de un sumario que se le hace en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el caso de la jueza sigue su curso en el mundo del fútbol uruguayo. El asunto en Asunción está laudado: mientras no salga el fallo, no será tenida en cuenta para ninguna actividad.

En la órbita de la AUF, en el tercer y último día que tenía para realizar los descargos, Umpiérrez presentó su defensa, en busca de evitar una sanción debido a que el Colegio de Árbitros entendió que la integrante de nómina de árbitros de la AUF realizó declaraciones que infringen el reglamento.

En una entrevista que le realizaron el 17 de enero en canal 12, Umpierrez se expresó públicamente sobre los ascensos y descensos establecidos por la AUF para los árbitros. "Me llamaron ustedes y hablo con respeto. Les agradezco que tomen conocimiento de la situación (de los jueces). La asamblea fue solicitada con la firma de 40 socios, a fin de año, por algo que está previsto en el estatuto de Audaf, debido a que teníamos indicios que hubo descensos que habían sido irregulares, ilegales, injustificados, etc.. Le podemos poner todos los adjetivos que quieran. Eso motivó que los compañeros se presentaran a la gremial el 23 de diciembre, estuvieran presentes nuestros abogados y cada compañero comentó lo que las comisiones les habían manifestado en ese momento (sobre las bajas de categoría). Con los elementos que se tenían, se consideró que había posiciones que hacían creer que esos descensos fueron irregulares. No ocurrió que los árbitros descendieron de las categorías por sus malos rendimientos sino que las comisiones de árbitros les informaron a los árbitros que estaban cumpliendo un mandato de la AUF porque habían iniciado una reestructura y les habían pedido que había que reducir el número de árbitros en las categorías de manera unilateral. Nunca fue negociado o consensuado con los árbitros (esta propuesta)”, dijo Umpiérrez para que le iniciaran un sumario.

La jueza no fue la única que habló públicamente sobre el tema. Otros dos árbitros hablaron en radio y televisión en enero sobre la situación de los ascensos y descenso y otros asuntos del Colegio de Árbitro, y no siguieron los mismos pasos que Umpierrez.

En el artículo 93 del reglamento de los árbitros se establece que los jueces tienen prohibido realizar declaraciones sobre fallos, determinaciones o resoluciones adoptadas por autoridades de la AUF o instituciones que la integran. Este fue el disparador para los pasos que dio la AUF, que designó al abogado Emilio Mikolich como juez sumariante.

Diego Martínez

Claudia Umpiérrez en su primer partido de un grande

La jueza busca demostrar que aunque existe un reglamento interno que impide hablar, la constitución de la República garantiza la libertad de expresión y la expresión de sentimientos, que en el caso de Umpierrez solo fueron realizadas tras una asamblea gremial, en la que integra la comisión directiva.

¿Quién nombró a Mikolich?

El presidente del Colegio de Árbitros, Sergio Pérez Lauro, explicó a Referí que pidieron a la AUF que nombrara a un tercero, a un juez sumariante imparcial, para realizar el procedimiento disciplinario con Umpierrez.

Además, desde la AUF explicaron que para dar garantías nombraron a un abogado que no estuviera vinculado a la Asociación y que en este caso tiene experiencia en estos temas, puntualizaron.

En el entorno de la jueza ven con sorpresa que no la llamaron para ponerse de acuerdo en el juez sumariante, e interpretan que existen faltas de garantías en el procedimiento.