Conmebol hizo detonar una bomba en la AUF: bajó a Umpiérrez de la Libertadores

Claudia Umpiérrez preparaba las valijas para viajar este miércoles a Argentina para dirigir en la Copa Libertadores femenina. Sin embargo, el lunes fue notificada por Conmebol que la bajaban del torneo porque tiene un sumario abierto en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y en su lugar irá Anahí Fernández, otra de las cuatro árbitras internacionales que tiene Uruguay.

Umpiérrez, la jueza internacional más destacada de Uruguay, que dirigió el partido inaugural en el Mundial de Francia 2019, fue notificada el viernes que el Colegio de Árbitros le abrió un expediente por declaraciones que realizó en enero. Le informaron que no está impedida de actuar en Uruguay, hasta que resuelva el tribunal, y que incluso puede ser designada para el próximo fin de semana.

El sumario que le inicio el Colegio fue a raíz de declaraciones que realizó el 17 de enero en el programa Polideportivo de Canal 12, en el que expuso públicamente los temas abordados en una asamblea de la gremial en la que cuestionaban los criterios utilizados para los descensos de categoría de los árbitros que ejecutaron en diciembre.

Leonardo Carreño

Claudia Umpiérrez

El reglamento de funcionamiento interno no permite que los árbitros se expresen públicamente sobre las comisiones.

A raíz de esta situación, el pasado viernes, el Colegio de Árbitros le inició un expediente, sobre el que la jueza tiene que hacer sus descargos. Este martes de tarde evaluaba con abogados los pasos a seguir.

El presidente del Colegio, Sergio Pérez Lauro, explicó a Referí que Umpiérrez está disponible para arbitrar hasta que el sumariante se expida sobre el caso.

Consultado acerca de la decisión de Conmebol, dijo desconocer la situación y las razones, y subrayó que en la AUF la jueza puede seguir actuando sin ninguna limitación.

¿Qué sucedió en Conmebol?

La cúpula arbitral de Conmebol se rige con otro reglamento, tiene otros parámetros y baja a su selecta nómina de 80 árbitros lineamientos claros en torno a la exposición mediática de quienes integran ese grupo.

Si un juez tiene algún expediente abierto en su asociación, no es designado, explicaron desde Conmebol a Referí.

En este caso, Umpiérrez había sido designada por la comisión de arbitrajes de Conmebol que preside el brasileño Wilson Seneme para la Libertadores a fines de enero, después que realizó las declaraciones en Canal 12.

También la misma comisión decidió bajarla a dos días de su viaje a Argentina y a cuatro del primer partido de la Libertadores.

A partir de las pautas que bajó Seneme a los árbitros, en Uruguay y en todas las asociaciones de Conmebol lo árbitros internacionales no suelen aparecer en los medios de comunicación ni brindan declaraciones públicas sobre temas arbitrales, porque Conmebol recomienda que no lo hagan.

¿Qué dijo Umpiérrez?

El 4 de de diciembre se realizaron las elecciones de la gremial (Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol, AUDAF), en la que Umpiérrez se presentaba como candidata. Perdió con Yimmy Álvarez por cinco votos, 62 a 57.

Días después la AUF comunicó los ascensos y descensos de categoría, y en los primeros días de enero, una asamblea de la gremial consideró la situación que se planteó en torno a quienes perdieron la categoría.

El 17 de enero, en el programa mencionado, Umpiérrez fue entrevistada y dijo que no hablaba como "vocera" de Audaf.

Esto fue lo que dijo: "Me llamaron ustedes y hablo con respeto. Les agradezco que tomen conocimiento de la situación (de los jueces). La asamblea fue solicita con la firma de 40 socios, a fin de año, por algo que está previsto en el estatuto de Audaf, debido a que teníamos indicios que hubo descensos que habían sido irregulares, ilegales, injustificados, etc.. Le podemos poner todos los adjetivos que quieran. Eso motivó que los compañeros se presentaran a la gremial el 23 de diciembre, estuvieran presentes nuestros abogados y cada compañero comentó lo que las comisiones les habían manifestado en ese momento (sobre las bajas de categoría). Con los elementos que se tenían, se consideró que había posiciones que hacían creer que esos descensos fueron irregulares. No ocurrió que los árbitros descendieron de las categorías por sus malos rendimientos sino que las comisiones de árbitros les informaron a los árbitros que estaban cumpliendo un mandato de la AUF porque habían iniciado una reestructura y les habían pedido que había que reducir el número de árbitros en las categorías de manera unilateral. Nunca fue negociado o consensuado con los árbitros (esta propuesta)”.

Umpiérrez explicó que la asamblea de enero se realizó en forma virtual y fue la más numerosa que se recuerda de la gremial.

“La asamblea fue la que habló. No fue Claudia Umpiérrez ni Yimmi Álvarez. No había cuestiones políticas. Hay defensa de derechos de los trabajadores. Hay una nota enviada por el presidente de la AUF, que las comisiones le leyeron a los árbitros”.

Luego, explicó: “Como los jugadores defendieron sus intereses en Más Unidos Que Nunca, ahora nosotros estamos defendiendo el colectivo arbitral. No importa que sean 12 o uno, acá defendemos derechos de los trabajadores. Que no se despida injustamente a compañeros por una decisión política de reestructura. En todo caso habría que negociar la reestructura. Si buscaban una salida para algunos compañeros había que negociarla, no imponerla”.

Umpiérrez volvió a insistir en la entrevista que “las calificaciones (a los árbitros) fueron totalmente irregularidades de acuerdo a lo que se manifestó en la asamblea”.

¿Quién dice que son irregulares? “Formalmente no se cumplieron procedimientos y cuestiones a la hora de evaluar a los árbitros”.

Finalmente, concluyó: “Todos queremos trabajar con garantías. Yo no creo que ustedes estén haciendo un programa como conductores y mañana le digan a partir de mañana vas a trabajar en la puerta. ¿Por qué me bajás a la puerta si estaba bien como conductor?”.

Popovits a escena: “En el arbitraje hay miedo”

Este martes, en el programa Último al Arco de Sport 890, Gabriel Popovits, pareja de Umpiérrez y exárbitro de la AUF, porque ya no pertenece a los cuadros referiles tras perder su condición de asistente de primera categoría en diciembre, también habló a tono personal.

Luego de explicar su salida de la AUF, sobre la que dijo que pidió sus calificaciones y conceptos de los veedores y miembros técnicos cuando lo descendieron de internacional, pero que nunca le aportaron esos datos, y que solo le "hablaron de una cuestión de actitud”. Además, explicó: “Cuando me descendieron de FIFA a Primera, tenía el lugar cinco en siete, pero para los miembros técnicos y para Darío Ubriaco debía descender”.

Enseguida ingresó en otro nivel, en el asunto de fondo en Audaf.

“En el entorno del arbitraje hay miedo, miedo de expresar lo que se siente y no se comparte. En las elecciones de Audaf, queríamos cambiar el modo de conducción, queríamos dejar el modo de amigo del patrón por un modo que defendiera los árbitros. Las elecciones fueron el 4 de diciembre y perdimos. El 7 había una carta de Ignacio Alonso pidiendo que se aplicara una reestructura que no se había arreglado con nadie. En esa reestructura me echan a mí del arbitraje, que soy la pareja de quien se tiraba a presidenta, al vicepresidente (Óscar Rojas), al candidato a tesorero, y al único miembro de futsal que integraba esa lista, y descienden al prosecretario. Al tercer día de las elecciones nos echan a la plana superior de la lista. ¿Cuál es el mensaje para los demás? No te metas, no te metas”.

Cuando Popovits se refierió a que lo echaron, quiso decir que debe abandonar el arbitraje debido a que tras bajar de Primera a Segunda categoría, por edad queda inhabilitado de seguir actuando. En Segunda categoría no pueden dirigir árbitros mayores de 35 años.

Umpiérrez internacional en el exterior, pero de Primera en Uruguay

Umpiérrez, la árbitra de 38 años que en 2012 debutó a nivel internacional en el Mundial sub 17, desarrolló una destacada carrera internacional, con participación en las grandes competencias de mujeres de FIFA, pero aún no llegó a lugares de destaque en el fútbol uruguayo.

Su mayor logro en las competencias de primera división de la AUF fue dirigir dos veces a Peñarol. Nunca dirigió clásicos oficiales.

En Uruguay, en los últimos cinco años, desde 2017, estuvo en cinco partidos de Peñarol y en tres de Nacional, en todos como cuarta árbitra menos en dos: Juventud-Peñarol en setiembre de 2019, su primer encuentro en el que jugaba un equipo grande, y en diciembre de ese mismo año en Peñarol-Cerro Largo que actuó como jueza central.

En 2020, entre la pandemia, una lesión y que no pudo rendir la prueba física, no dirigió hasta noviembre.

Este año, desde el 13 de enero cuando dirigió Defensor Sporting-Boston River hasta Plaza-Rentistas del lunes 1° de marzo como cuarta árbitra, estuvo en 12 partidos, dirigió cuatro como jueza central y fue cuarta árbitra en ocho.

De los últimos 50 partidos que dirigió a nivel local, solo 23 la tuvieron en cancha, en los otros 27 actuó como cuarta jueza, y de esos 23 encuentros, 11 fueron de Primera y 12 de Segunda.

Leonardo Carreño

Claudia Umpiérrez

Umpiérrez es jueza internacional en fútbol femenino, pero en el fútbol de varones solamente tiene licencia de Primera Categoría, por esa razón la mayoría de los partidos que dirigió son de Segunda división, y se desempeña en la mayoría de sus convocatorias como cuarta árbitra.

La contracara es a nivel FIFA: dirigió el Mundial sub 17 en 2012, el Mundial de mayores en 2015 (tres partidos en cancha y dos como cuarta jueza), los Juegos Olímpicos de Río 2016 (dos partidos como jueza central y una como cuarta árbitra), el Mundial sub 17 de 2017, la Copa América femenina de 2018, el Mundial sub 20 sub 18, el Mundial de mayores 2019 (dirigió el partido inaugural y estuvo en otros cinco encuentros) y el Mundial sub 17 en ese mismo año.