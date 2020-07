¿En qué invertirá AUF los US$ 500.000 que FIFA envía para el fútbol femenino?

El Campeonato Uruguayo de fútbol femenino 2020 televisado en directo, con una difusión similar a la del masculino, es la apuesta del gobierno de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que preside Ignacio Alonso para generar un revulsivo que permita sacar el mayor rédito a los US$ 500.000 que la FIFA enviará a Uruguay este año para invertir en su rama femenina.

En la última reunión del ejecutivo del órgano rector del fútbol mundial, aprobó una partida de medio millón de dólares para el fútbol femenino de cada uno de los países.

Desde la AUF informaron a Referí que el destino de ese dinero serán dos acciones con las que procurarán generar un alto impacto: 1) difusión de los torneos femeninos a través de la televisación por AUFTV de los partidos del Uruguayo; 2) desarrollo del fútbol femenino en el interior.

La difusión del Campeonato Uruguayo femenino, cuyos derechos de televisión pertenecen a la AUF, se transforma en el talón de Aquiles para las mujeres y para consolidar el crecimiento sostenido que esta rama tuvo en la última década y que encontró en el Mundial sub 17 de noviembre-diciembre 2018 en Uruguay un trampolín para generar mayores espacios.

“Se va notando más interés por parte de las autoridades. El crecimiento del fútbol femenino es una realidad”, reflexionó con Referí la presidenta del fútbol femenino de la AUF, Valentina Prego.

Para este año la rama femenina de la AUF presentó a Alonso un plan que necesitaba la inversión de US$ 1.000.000 y que incluía competencias todo el año en Primera y Segunda, y actividad todo el año de las selecciones sub 17, sub 20 y la mayor, con partidos amistosos en las fechas FIFA.

Ese escenario no es extraño en el masculino, pero sería inédito en el femenino.

Carlos Pazos

Si la AUF destina los US$ 500.000 al plan proyectado para 2020 (que no se desarrollará íntegramente por la pandemia de coronavirus que suspendió seis meses de fútbol), tendría cubierto la mitad del presupuesto, pero desde la Asociación no están dispuestos a volcar la inversión a corto plazo, sino que apuntan a esa apuesta mayor: televisar todos los partidos e inyectar dinero en el desarrollo del interior.

Carlos Pazos

Para televisar todos los partidos la AUF volcará parte del dinero de FIFA para comprar equipamiento.

¿Entre el equipamiento incluirán un camión para transmisiones satelitales? No. Desde la AUF informaron que no está previsto, solo el equipamiento para transmitir por AUFTV.

Con este paso, el femenino tendrá una vidriera que tímidamente tuvo en 2019 cuando algunos partidos de la definición del Uruguayo y el clásico se vieron a través AUFTV. En 2020 se podrá observar todo el campeonato.

El proyecto para este año era un torneo de mayores, en dos niveles, de marzo a noviembre. El sorteo se iba a realizar el 19 de marzo y el torneo comenzaba el día 16. Por la pandemia, será de setiembre a diciembre. Las jugadoras volverán a los entrenamientos en 15 de julio.

Este año la liga uruguaya de mayores está conformada por 25 equipos, 10 que juegan en Primera y 15 en Segunda. En un momento de 2019 pensaron en la formación de una tercera categoría (Tercera), pero fue descartada en consejo de liga porque para eso la Asociación quería que por lo menos hubiera 27 equipos inscriptos, para generar una competencia deportiva más pareja, dividida en tres niveles.

No se olviden del interior

El otro porcentaje importante del medio millón de dólares que enviará FIFA se invertirá en el desarrollo en el interior.

Fuera de la capital, el fútbol nutre de valores a todos los equipos masculinos. Para ello existe OFI, una organización que va camino a cumplir los 80 años y una historia centenaria del fútbol de varones. En la rama femenina, cuyo desarrollo en la capital solo tiene 30 años, tuvo un crecimiento más lento en el interior.

La inyección de dinero que llega de FIFA y que AUF volcará al interior permitirá desarrollar competencias que blinden el crecimiento de fútbol practicado por mujeres.

Empiezan a entrenar las selecciones

El lunes 13 de julio comenzará a entrenar la selección sub 20, que dirige Ariel Longo, y que volverá a prepararse para el hexagonal final del Sudamericano, que se suspendió en marzo en San Luis, Argentina, cuando estaba en plena disputa.

Conmebol proyectó el reinicio del Sudamericano para octubre en la misma sede.

La selección uruguaya volverá a los entrenamientos con un protocolo sanitario que se diseñó especialmente para el fútbol amateur, que no incluye hisopados, como en el profesionalismo.

Debido a que el Complejo de la AUF está cerrado hasta el 1° de agosto porque todos los funcionarios permanecen en seguro de paro, en la segunda quincena de julio la selección entrenará en una cancha céntrica. Gestionan el Méndez Piana.

El 1° de agosto comenzará a entrenar la selección sub 17 que dirige Santiago Ostolaza. Empezarán en el Complejo de la AUF o en el Estadio Charrúa.

Este combinado se prepara para el Sudamericano que se debía jugar en mayo en Uruguay y que fue pospuesto por Conmebol para octubre.

Originalmente se iba a disputar en Colonia y en Montevideo.

Ahora, tras la crisis sanitaria, la AUF ya realizó un pedido formal al gobierno para disputarlo en octubre en el Estadio Charrúa.

La decisión será del gobierno, quien también debe aprobar si se desarrolla un sudamericano de rugby en el último trimestre del año.