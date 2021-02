Tras tocar fondo en Conmebol en 2019, el arbitraje uruguayo empieza a recuperarse

El registro contemporáneo de los arbitrajes uruguayos en Conmebol ubicaba a la Asociación Uruguaya de Fúbol (AUF) como referente ineludible. Entre 2003 y 2015 los uruguayos dirigieron 19 finales de Libertadores, Sudamericanas y Recopa, casi la tercera parte de las definiciones en ese período. Sin embargo, en los últimos cinco años (2016-2020) esa estadística se dio de frente con una nueva realidad: una final en 18 torneos, la de River Plate-Boca Juniors que Andrés Cunha dirigió en Madrid en 2018.

La crisis coincidió con el retiro de los árbitros de elite, la renovación en cuentagotas a ese nivel y la llegada del brasileño Wilson Seneme a la dirección del arbitraje de Conmebol, en 2016. Ahora, Uruguay intenta resurgir y mostró algunas señales de recuperación. El punto más bajo lo tocó en 2019, con el peor registro de partidos en una temporada en copas de Conmebol (solo 25 encuentros en 12 meses).

En la temporada 2020, con una plantilla de siete jueces internacionales, Uruguay volvió a ocupar su lugar, le asignaron la final única de la Copa Sudamericana (Leodán González sufrió covid-19 y se bajó) y la final del Mundial de Clubes en Catar, este mes, con Esteban Ostojich.

Un poco de historia

Desde que Jorge Larrionda ascendió a internacional en 1998 y en los últimos años de Gustavo Méndez, Uruguay estableció un ciclo de crecimiento y consolidación. Larrionda dirigió nueve finales de copas en el continente y con Roberto Silvera (cinco finales), Martín Vázquez (una), Darío Ubriaco (dos) y Méndez (dos), totalizaron 19 entre 2003 y 2015. En ese período hubo 36 finales.

Árbitro Final/año Partido Gustavo Méndez Sudamericana 2003 Cienciano-River

Jorge Larrionda Libertadores 2003 Santos-Boca Gustavo Méndez Libertadores Boca-Once Caldas Jorge Larrionda Libertadores 2005 Paranaense-São Paulo Jorge Larrionda Recopa 2005 Once Caldas-Boca Jorge Larrionda Sudamericana 2005 Pumas-Boca Jorge Larrionda Libertadores 2006 São Paulo-Inter Roberto Silvera Sudamericana 2006 Pachuca-Colo Colo Jorge Larrionda Libertadores 2007 Boca-Gremio Jorge Larrionda Sudamericana 2008 Inter-Estudiantes Jorge Larrionda Libertadores 2009 Estudiantes-Cruzeiro Roberto Silvera Sudameriacana 2009 Liga de Quito-Fluminense Roberto Silvera Recopa 2010 Liga de Quito-Estudiantes Jorge Larrionda Recopa 2011 Inter-Independiente Martín Vázquez Recopa 2012 Santos-U. de Chile Roberto Silvera Sudamericana 2013 Ponte Preta-Lanús Darío Ubriaco Sudamericana 2014 River-Atlético Nacional Roberto Silvera Recopa 2014 Atlético Mineiro-Lanús Darío Ubriaco Libertadores 2015 River-Tigres

En los últimos cinco años, estuvieron solamente en una de las 15 definiciones:

Árbitro Final/año Partido Andrés Cunha Libertadores 2018 River-Boca Leodán González* Sudamericana 2020 Lanús-Defensa y Justicia

*No pudo dirigir porque sufrió covid-19.

La crisis de 2019

Hasta 2015, Uruguay tuvo a dos árbitros internacionales en primera línea: Méndez-Larrionda, Larrionda-Roberto Silvera, Roberto Silvera-Ubriaco. Los herederos fueron Daniel Fedorczuk-Andrés Cunha, quienes en 2018 le dejaron el lugar a Leodán González-Esteban Ostojich (con 35 y 36 años).

En una charla con Referí en la sede de Conmebol, en Asunción, en mayo de 2019, Seneme, analizó a los uruguayos y pasó un aviso sobre su falta de renovación.

“Lo veo bien. Pero está claro que debemos buscar una renovación. Renovar con calidad. Veo árbitros que se mantienen en buen nivel, pero veo a otros que podrían dar más y si no están dando más, debemos buscar opciones para al final brindar una buena prestación de servicios a los clubes”, dijo.

En ese 2019, además del peor registro de partido de la temporada (25), no estuvo en las finales de Libertadores, ni Sudamericana. Cunha y Fedorczuk pasaban a retiro, aunque aún en la actualidad mantienen simbólicamente su escudo internacional. Ferreyra, quien es internacional desde 2013, nunca fue considerado porque estuvo casi un año parado porque no aprobó el examen físico de Conmebol, en 2017.

Quienes podían dar más, según Seneme, eran González y Ostojich. Sin embargo, no estaban listos para la elite.

En ese momento, los lugares de los uruguayos los ocuparon otros jueces del continente.

Así lo explicó Seneme: "Por ejemplo, los venezolanos salieron mucho. ¿Por qué? Por su desempeño. A mí no me importa de qué país es el árbitro, me importa, a la hora de designarlos, la calidad que veo en la cancha. De todas formas, creo que Uruguay es un país muy fuerte futbolísticamente hablando y entiendo que puede dar buenos árbitros, de confianza. Ojalá esto pase para que puedan lograr lo máximo posible de designaciones”.

Sin Cunha ni Fedorczuk, y con Andrés Matonte y Gustavo Tejera aún en etapa de formación, con sus 31 y 32 años, respectivamente, Uruguay se había quedado sin árbitros maduros.

González y Ostojich asumieron su lugar. De los 25 partidos dirigidos por uruguayos en 2019, volvieron a dominar en el continente con 35 partidos de 261 que se jugaron en las copas de Conmebol (155 de Libertadores y 106 en Sudamericana) y la designación para la final de la Sudamericana en 2020.

Un año de cambios con González y Ostojich

Desde la cúpula arbitral de la AUF explicaron que lo que hizo la diferencia de 2019 a 2020 fue la maduración de los árbitros. En la última temporada se consolidaron.

Ostojich estuvo en 12 partidos, y González en 11. Se pudieron haber invertido los registros si este último no sufría covid-19.

Ambos son los árbitros a los que apuesta Conmebol para sus competencias continentales, y FIFA para los mundiales.

¿Quiénes son los árbitros internacionales uruguayos?

En 2021, los ocho árbitros internacionales son Andrés Cunha (desde 2013), Daniel Fedorczuk (2011), Chiristan Ferreyra (2013), Leodán González (2016), Andrés Matonte (2019), Esteban Ostojich (2016), Gustavo Tejera (2018) y Diego Riveiro (2021).

Leonardo Carreño

También hay nueve árbitros asistentes, Carlos Barreiro, Agustín Berisso, Santiago Fernández, Horacio Ferreiro, Pablo Llarena, Andrés Nievas, Martín Soppi, Nicolás Tarán y Richard Trinidad.

Actualmente en Uruguay hay solo cuatro árbitros con el doble escudo de árbitro internacional y árbitro VAR internacional. Ellos son Andrés Cunha, Daniel Fedorczuk, Leodán González y Esteban Ostojich.

La categoría internacional femenina tiene cuatro árbitras y cuatro asistentes de campo. Las juezas Anahí Fernández, Nadia Fuques, Silvia Ríos y Claudia Umpiérrez. Las asistentes Belén Clavijo, Dahiana Fernández, Luciana Mascaraña y Adela Sánchez.

¿Cuánto cambió el pago a los árbitros?

Con la llegada de Domínguez en 2016, Conmebol volcó más beneficios a los clubes, aumentó más de 300% el volumen de premios, según informó en su web.

Palmeiras embolsó US$ 15.000.000 por ganar. Además, había recibido US$ 7.500.000 en las fases anteriores. Por su participación en el torneo como campeón, cobró US$ 22.500.000.

Los árbitros también comenzaron a ser remunerados de otra forma. Hasta 2016, un árbitro cobraba US$ 800 por dirigir la final de la Copa Libertadores o Copa Sudamericana y recibía US$ 400 de viático, que destinaba a pagar hotel, traslados y alimentación.

En este 2020, los jueces recibieron un incremento en su pago a medida que avanzaron de fase y por dirigir la final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana al juez principal le pagaron US$ 20.000.

La planilla de árbitros internacionales en Conmebol hasta 2020 estuvo compuesta por 80 jueces. La final única de la Libertadores 2020 la dirigió un argentino (Patricio Loustou) y para la final única de la Sudamericana fue designado un uruguayo (Leodán González, quien no pudo arbitrarla porque cursaba covid-19), y en su lugar fue designado Esteban Ostojich.

Uno por uno la ficha de los jueces internacionales de la AUF y su actuación en copas de Conmebol

Inés Guimaraens

Daniel Fedorczuk (47 años)

Temporada Libertadores

juez principal Libertadores

cuarto árbitro Sudamericana

juez principal Sudamericana

cuarto árbitro 2020 0 2 1 1 2019 3 0 2 0 2018 6 0 0 0 2017 6 0 3 0 2016 5 0 3 0 2015 7 0 1 1 2014 5 0 2 0 2013 3 4 2 2 2012 0 5 1 7 2011 0 3 0 0

Camilo dos Santos

Christian Ferreyra (44 años)

Temporada Libertadores

juez principal Libertadores

cuarto árbitro Sudamericana

juez principal Sudamericana

cuarto árbitro 2020 1 4 3 0 2019 0 6 0 3 2018 0 1 0 0 2017 0 2 0 4 2016 3 3 0 4 2015 0 0 3 2 2014 2 4 2 6 2013 0 1 0 2

Andrés Cunha (44 años)

Temporada Libertadores

juez principal Libertadores

cuarto árbitro Sudamericana

juez principal Sudamericana

cuarto árbitro 2020 0 0 0 0 2019 0 0 2 0 2018 11 0 0 0 2017 6 0 1 0 2016 5 0 2 0 2015 6 0 3 0 2014 0 0 2 0

Leonardo Carreño

Leodán González (37 años)

Temporada Libertadores

juez principal Libertadores

cuarto árbitro Sudamericana

juez principal Sudamericana

cuarto árbitro 2020 7 4 1 0 2019 4 1 2 0 2018 4 2 3 0 2017 2 4 3 0 2016 0 2 0 4

Camilo dos Santos

Esteban Ostojich (38 años)

Temporada Libertadores

juez principal Libertadores

cuarto árbitro Sudamericana

juez principal Sudamericana

cuarto árbitro 2020 8 5 1 0 2019 7 0 4 0 2018 1 4 5 0 2017 0 4 2 1 2016 0 0 1 10

Leonardo Carreño

Gustavo Tejera (33 años)

Temporada Libertadores

juez principal Libertadores

cuarto árbitro Sudamericana

juez principal Sudamericano

cuarto árbitro 2020 5 4 1 1 2019 0 4 1 2 2018 0 4 0 7

Leonardo Carreño

Andrés Matonte (32 años)

Temporada Libertadores

juez principal Libertadores

cuarto árbitro Sudamericana

juez principal Sudamericana

cuarto árbitro 2020 1 6 2 4 2019 0 7 0 5

¿Cómo está el arbitraje en Uruguay?

En tiempos de definición de la temporada, con el título, clasificaciones a la copa y descensos en juego, los errores adquieren otra magnitud. Sin embargo, en la AUF valoraron como positivo que entre setiembre y diciembre, cuando los internacionales fueron convocados por Conmebol para dirigir en Libertadores, los jueces de Primera categoría fueron los que sostuvieron el Torneo Apertura e Intermedio con buenos desempeños.

La AUF incorporó el nivel de instrucción de Conmebol y mantienen los mismos lineamientos. Los mismos instructores de la Confederación son los que forman a los árbitros uruguayos: Juan Cardellino, Roberto Silvera, Darío Ubriaco, y Carlos Pastorino.

Utilizan las herramientas de Conmebol, como material de sus plataformas, para volcarlas al mercado uruguayo.

Además, desde enero, la AUF diseñó su propia plataforma (con el equipo de trabajo técnico que asiste a la selección) en la que todos los árbitros pueden acceder a un seguimiento del trabajo que realizan en cada partido. Con esas imágenes, los asesores técnicos del colegio trabajan individualmente con los jueces sobre aciertos y errores.

Para el clásico del Clausura, la cuarteta concentró en un hotel, en habitaciones individuales y prepararon el encuentro como un partido de copa de Conmebol.

Esta semana viajan 10 árbitros internacionales y de primera, para obtener la licencia de jueces de VAR, porque la próxima semana se instalará el sistema de video arbitraje para las últimas fechas del Clausura y las finales del Campeonato Uruguayo.

Desde la Escuela de Árbitros explicaron a Referí que pusieron especial énfasis en el perfil físico de los jueces. “Actualmente el árbitro debe ser un atleta”, dijeron.

Los árbitros internacionales de Uruguay, que este año pasaron de 14 a 18, realizan una pretemporada en Paraguay, en el que abordan aspectos teóricos, prácticos en campo y realizan una preparación física. Los jueces de la AUF entrenan en el Complejo de la AUF.

Con esta nueva estructura en el fútbol local, con un colegio de árbitros con 80% de sus integrantes técnicos (el único político es el presidente Sergio Pérez Lauro), con una reducción de la planilla de árbitros y bajando los planes de formación de Conmebol a la AUF, Uruguay intenta volver a despegar con sus árbitros a nivel internacional.