AUF asiste a clubes profesionales con US$ 1.400.000; ¿cómo reparte y en qué consiste?

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció este viernes a los 28 clubes profesionales que los asistirá con una ayuda económica que supera US$ 1.400.000, que se dividen en dos partes, adelanto de dinero y refinanciación de déficits.

Por un lado, recibirán un apoyo de US$ 500.000 a repartir entre todas las instituciones que jugaráne la temporada 2021, que inaugurará el Apertura de Primera el sábado 15 de mayo y el de Segunda el martes 25.

En una comunicación que envió a todas los clubes, los 16 de Primera y los 12 de Segunda, la AUF explica que "a pesar de la terrible situación que hemos enfrentado, que derivó en importantes caídas de ingresos y diferimientos de cobranzas de nuestros principales rubros", la AUF "ha realizado un manejo económico y financiero que le permite reiterar el apoyo al Fútbol Profesional para el año 2021 tal cual fue exitosamente realizado en la temporada anterior".

Explican en la nota que destacan el esfuerzo que realizaron todos los clubes para "hacer frente a los presupuestos, bajándolos y procurando ingresos y financiamiento extraordinarios que, conjuntamente a los apoyos dispuestos, ha permitido una notoria caída en las deudas previas al inicio de los campeonatos".

A raíz de esta situación, el ejecutivo que preside Ignacio Alonso y que integran Gastón Tealdi, Eduardo Ache, Jorge Casales, Matías Pérez, Fernando Sosa y Andrea Lanfranco, resolvió realizar un adelanto de para el inicio de la temporada 2021 de $ 1.100.000 para los equipos de Primera División y $ 400.000 para equipos de la Segunda División, ajustado al artículo 48 del reglamento general.

Leonardo Carreño

Gastón Tealdi, vicepresidente de la AUF, e Ignacio Alonso

Estos montos, multiplicados por los equipos de Primera, equivalen a un egreso de $ 17.600.000, y para los 12 de Segunda de $ 4.800.000. Esto totaliza $ 22.400.000 (US$ 500.000).

Además, la AUF destina más de US$ 800.000 para refinanciar déficits de los clubes profesionales:

1) la Asociación financia los déficits del fútbol profesional de Primera y Segunda, de los meses de enero, febrero y marzo, "postergados por el atraso en el cobro de la cuota de TV (de Tenfield) del mes de febrero. Dicho monto se distribuirá en siete cuotas mensuales iguales y consecutivas a partir del mes de junio", dice el comunicado. Esto equivale a US$ 680.000. Además, en el caso de los equipos de la Segunda División Profesional, no considerará el déficit pendiente de pago vinculado al acuerdo del estadio Charrúa, unos $ 8.000.000 (US$ 180.000). Esto equivale a los costos de la organización de los partidos, de los cuales Tenfield mantiene una deuda con los clubes.

2) Mientras se siga jugando sin público, mantendrán una subvención en el transporte y alojamiento se mantendrán los apoyos aplicados a dichos rubros.

Desde la AUF confirmaron que la decisión fue adopatada en la última reunión del ejecutivo y oficializada este viernes.