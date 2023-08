Carlos Manta, neutral de la AUF: "Fui a presentarme al Complejo y Bielsa no me dio la más mínima bola"

El integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Carlos Manta, habló de diferentes tópicos y su intención de conocer al técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, que quedó trunca.

El dirigente habló también de la salida del técnico campeón mundial sub 20 de la selección juvenil.

"A mí me sorprendió como nos sorprendió a todos. Estaba al tanto que Matías Pérez y (Marcelo) García (presidente de Consejo Único Juvenil) estaban tratando de cerrar el arreglo contractual con Broli y estaba en la AUF cuando salió´el comunicado de Broli que nos sorprendió a todos. Si me pongo como entrenador, capaz que hubiera hecho lo mismo que Broli", dijo Manta en el programa "Minuto 1" de Carve Deportiva.

Y añadió: "Creo que él pensó también que iba a trabajar hasta el año que viene, por eso era un contrato muy difícil de que llegar a buen puerto. Creo que no se bajó por un tema económico, sino que pensó que está en un punto máximo de poder proyectar su futuro y no sería lo mismo hoy que dentro de seis meses".

Manta habló de las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026 y qué puede suceder con los históricos y Marcelo Bielsa.

Manta habló de su encuentro fallido con Bielsa

"Cuando se eligió a Bielsa, se pensó que se necesitaba a un entrenador con mucha espalda para empezar un cambio. Lamentablemente, no íbamos a tener a los históricos toda la vida y algún día teníamos que empezar a renovar el plantel y creo que un hombre como Bielsa, con la espalda que tiene, lo puede hacer. No creo que sea citado más de uno (ante Chile)".

Y contó una anécdota que le sucedió con Bielsa, por ser tan reservado.

"Es muy difícil llegar a él. Con Matías somos los que estamos encargados de estar cerca de las selecciones en general y todavía no tuvimos un vínculo con él. Lamentablemente no tiene el gusto de conocerme. Fui a presentarme al Complejo Uruguay Celeste y no me dio la más mínima bola. Tengo la marcha atrás nuevita y me fui. Le dije a su ayudante que había hecho 200 km para presentarme y no tuve el gusto. Voy a ver si me devuelve la nafta de los 400 km que hice para conocerlo. Ya vamos a viajar juntos y va a conocer que Carlitos Manta no se calla", dijo el neutral de la AUF.