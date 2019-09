Carlos Núñez, su amor por Nacional y el día que tuvo que decir que era de Peñarol

Allá por marzo de 2019, cuando declaró su amor por Nacional, jamás imaginó Carlos Núñez que meses después volvería al Estadio Centenario para enfrentar a Peñarol, club del que vistió sus colores.

El destino pone a Carlos "Discoteca" Núñez en la vereda de enfrente, con la incertidumbre por saber cómo lo recibirá la hinchada de Peñarol.

“No sé si me puede jugar en contra, puede ser que sí, puede ser que no, no trato de pensar con lo que pase fuera de la cancha. Me trato de focalizar en lo que pasa adentro”, expresó en el programa Tirando Paredes de 1010AM.

Luego de haber defendido a Peñarol en 2013 y 2014, el delantero emigró a Racing de Argentina e inició un largo peregrinaje por el exterior.

Su último destino fue Colombia donde en 2019 se enroló en Deportivo Pasto. Fue justamente en ese país donde su cuñado le tomó una foto viendo un clásico con la camiseta de Nacional.

La imagen se viralizó y Núñez hizo público su amor por los tricolores y que cuando llegó a Peñarol lo obligaron a decir que era hincha de los aurinegros.

“El que me conoce desde chico sabe que soy hincha de Nacional y que nunca lo dije porque se me dio muy rápido lo de pasar a un cuadro grande como Peñarol”, expresó Núñez el 29 de marzo al programa Las Voces del Fútbol, de la 1010 AM.

El delantero explicó qué pasó cuando llegó a los mirasoles. “Mi representante, Gustavo (Santorini), me explicó que el fútbol es un negocio y era mucha plata y no se podía dejar pasar. Me dijo que yo tenía que decir que era hincha de Peñarol y que me moría por jugar en Peñarol. Que le hiciera creer a la gente que era un hincha más”, expresó Discoteca, aclarando que no culpaba a Santorini por lo que pasó.

Núñez señaló que tras esas declaraciones la gente creyó que era aurinegro. “Yo era muy joven y, sin tener mucha idea de lo que podía pasar, acepté y lo hice. Hoy no voy a mentir”.

Finalmente concluyó: “Muchas veces en Peñarol la pasé mal por eso también, porque gente conocida mía sabía que yo era de Nacional, pero eso fue siendo más joven. Uno juega por dinero y no tengo por qué mentir; soy hincha de Nacional”.

Núñez volvió a Uruguay debido a que su mamá, que falleció hace poco tiempo, estaba enferma. El jugador logró fichar por Rampla y el destino determina que esta noche tenga que enfrentar a Peñarol en el Estadio Centenario a la espera de saber cómo reaccionará la hinchada tras declararse hincha de Nacional.