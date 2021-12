Carlos Rodríguez se vuelve a ir campeón de Peñarol; su ficha costaba US$ 300 mil

El zaguero de Peñarol Carlos "Paco" Rodríguez no seguirá en el club de cara a la temporada 2022 ya que los aurinegros no hicieron uso de la opción de compra.

Rodríguez, de 31 años, llegó al aurinegro a préstamo por seis meses con una opción de compra de US$ 300 mil. Peñarol ya le anunció al club ecuatoriano que no hará uso de la misma. Liga se hacía cargo de un buen porcentaje de su salario.

"En Peñarol quería quedarme, pero Liga envió una propuesta y no se dio. Pidió que se haga uso de la opción y Peñarol no pudo. Eran US$ 300.000 por el 100%, económicamente no se pudo hacer nada. No me voy a meter en la parte económica del club, si no se puede, no se puede", declaró Rodríguez a Último al Arco que se emite por Sport 890.

"Me quedan dos años de contrato con Liga, (Pablo) Marini me quería, veremos cuando llegue allá si es así, tengo esa expectativa de quedarme en Liga. Me tengo que presentar el 5 de enero y el 4 hacen los chequeos médicos", dijo.

Para Rodríguez este fue su segundo pasaje por Peñarol. En 2018 llegó para el segundo semestre del año que coincidió con la llegada de Diego López en lugar de Leonardo Ramos en la conducción técnica. El aurinegro había contratado al argentino Carlos Matheu pero en su debut ante Racing tuvo un flojísimo desempeño. Rodríguez lo sustituyó, debutó contra River Plate en el Saroldi y le cambió la cara defensiva al equipo haciendo una sólida dupla con Fabricio Formiliano.

En esa temporada sumó 15 partidos y le anotó un gol a Cerro. Se fue campeón tras ganarle la final a Nacional en donde fue clave en la acción del empate al cabecear en un claro fuera de juego un centro en una pelota quieta propiciando el tanto de Formiliano en un rebote.

Rodríguez fue contratado por Liga de Quito donde firmó un contrato por cinco temporadas.

En 2019 jugo 39 partidos y marcó tres goles. Sin embargo, para la temporada 2020 lo cedieron en préstamo a Delfín y en el segundo semestre de 2021 llegó a préstamo por seis meses a Peñarol donde se vuelve a ir como campeón.

Jugó 27 partidos y le hizo goles a Wanderers y Cerro Largo.

En este segundo pasaje por el club al principio le costó porque llegó falto de fútbol. En el clásico del Apertura contra Nacional tuvo un flojo desempeño tanto con pelota como en la marca.

Sin embargo, con el correr de los partidos mejoró mucho y terminó siendo figura defensiva del equipo junto con Gary Kagelmacher.