Con Trindade en la puerta de salida, Peñarol ya tiene una opción para sustituirlo

La muy buena temporada 2021 que tuvo Jesús Trindade, tanto en el plano local como internacional, lo tiene con grandes posibilidades de emigrar por primera vez en su carrera.

El volante de 28 años, formado en Racing, está en la mira de América de México, que dirige el argentino Santiago Solari, pero también Pachuca pretende hacerse de sus servicios. A Pachuca lo va a dirigir Guillermo Almada, quien sucede en el cargo a Paulo Pezzolano.

Trindade llegó a Peñarol a principios de 2019 y ha sido desde entonces el jugador más regular de Peñarol donde al principio, con Diego López como entrenador, se alternó como lateral derecho o izquierdo y como volante externo o central.

Finalmente se afianzó como doble 5 y este año resultó fundamental para que Peñarol se consagrara campeón uruguayo.

No solo por los dos goles que le hizo en las postrimerías del partido a Sud América para conquistar el Torneo Clausura, sino porque fue una pieza clave en la estructura de juego de Mauricio Larriera.

Diego Battiste

Trindade, siempre rinde en Peñarol

Trindade fue pieza inamovible en el mediocampo. Primero conformando un sólido doble 5 con Walter Gargano cuando David Terans jugaba como mediapunta y el entrenador utilizaba un sistema táctico 4-2-3-1. Luego, cuando Terans emigró y Pablo Ceppelini se quedó con la titularidad, el ex Racing pasó a ser el volante central en el 4-1-4-1 del DT con el que terminó coronando el año en final contra Plaza Colonia.

El jugador renovó a principio de año su contrato por dos temporadas por lo que tiene vínculo con el club y de salir se debe llegar a un acuerdo económico que el aurinegro entienda como favorable para liberar una pieza clave en la estructura del DT.

Al salteño lo representa el grupo TMA de Edgardo Lasalvia, Gerardo Rabajda y Nicolás Rotundo.

Si se va Trindade, y según pudo saber Referí hay chances reales de que eso ocurra, el aurinegro ya tiene los ojos puestos en un sustituto.

Se trata de Leonai Souza, volante de Plaza Colonia que llegó al patablanca a mediados de 2019 junto con Diogo De Oliveira.

Leonardo Carreño

Leonai Souza, gran visión de campo

Leonai juega en el mismo puesto, es un volante de gran despliegue, de muy buen pase para los apoyos ofensivos y con buena pegada y llegada al área rival.

Suma 79 partidos en Plaza con dos goles.

"El día que nos juntamos con dirigentes de Peñarol para arreglar el precio de las entradas para la final me manifestaron que les gustaba el jugador pero que para 2022 iban a priorizar que siguieran Gargano y Trindade. Pero si se iba uno de ellos me iban a llamar por Leonai", explicó Carlos Manta, accionista de Plaza Colonia en diálogo con Referí.

Manta también informó que dirigentes de Nacional le hicieron llegar su interés por el jugador, pero que no volvió a tener contactos luego de que asumiera Pablo Repetto.

Es decir que puede haber una de las tantas pujas clásicas de los períodos de pases por el jugador.

Leonai, de 26 años, tiene contrato con Plaza hasta el 31 de diciembre de 2022 y también deberá llegarse a un acuerdo económico para que cambie de filas.

Este lunes, a la hora 12:00, el patablanca conocerá a su rival en la segunda fase de la Copa Libertadores 2022.

Un año de contrato para Larriera

Mauricio Larriera expresó que se tomará vacaciones en los próximos días y que ya está abocado al rearmado del cuerpo técnico luego de que Darío Rodríguez fuera designado como ayudante técnico de Diego Alonso en la selección uruguaya.

Leonardo Carreño

Larriera renovará por un año

"Está todo bastante adelantado, necesitamos modificar el cuerpo técnico para enriquecerlo, tratar de tapar las deficiencias que podamos tener con la doble competencia", afirmó Larriera en Punto Penal.

"Estamos prácticamente por firmar. Me ofrecieron dos años de contrato, pero no me cambia nada, es un año, esto es partido a partido", admitió.

Raúl Salazar será su primer asistente técnico y ocupará el lugar de Darío Rodríguez para ir a los partidos y ser parte principal de las tareas en la semana y un nexo clave con los contenidos del departamento de ciencias del deporte en el que trabajan Pablo Placeres, Ignacio Piñatares y Matías Vecino.

"Necesitamos otro elemento especializado en la parte defensiva y en pelota quieta, incluso en laterales. También hablé con Ruben Paz y va a tener una función humana de relacionamiento con el plantel y muchas tareas de campo para enseñar lo que fue su pegada, su gambeta, sobre todo con los delanteros; es mi ídolo", dijo Larriera.