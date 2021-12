Ruben Paz tiene el 1 para ser el nuevo ayudante técnico de Larriera

Ruben Paz es el candidato número 1 para convertirse en el nuevo ayudante técnico de Mauricio Larriera luego de que Darío Rodríguez fuera designado como asistente técnico en el nuevo cuerpo técnico de la selección uruguaya que encabezará Diego Alonso.

A falta de oficializarse la renovación definitiva de Larriera como entrenador del club, ya que su contrato vence el 31 de diciembre, la dirigencia, tal como se informó a Referí, ya maneja el nombre de Paz para que cumpla el mismo rol que tuvo Rodríguez durante la temporada 2021.

Paz es un hombre del club y conoce la interna del mismo ya que fue ayudante técnico de Mario Saralegui cuando este fue entrenador de la institución.

Camilo dos Santos

Ayudante técnico de Mario Saralegui el año pasado

El último pasaje es fresco ya que Saralegui sustituyó a Diego Forlán en setiembre del año pasado y se mantuvo en el cargo hasta que se terminó el período de Jorge Barrera como presidente.

Con la dupla técnica Saralegui-Paz, Peñarol recurrió a Darío Rodríguez como secretario técnico, pero con al advenimiento de Ignacio Ruglio a la presidencia y el montaje de una nueva estructura deportiva liderada por Pablo Bengochea como director con Gabriel Cedrés como gerente deportivo y Walter Olivera como director de relaciones institucionales, Darío pasó a ser en enero de 2021 ayudante técnico de Larriera.

Además, el día de su presentación Larriera reveló que de niño era hincha de Peñarol y que justamente su ídolo era Ruben Paz.

"Al pueblo peñarolense le voy a contar una infidencia que no la contó ni el presidente ni Pablo (Bengoechea). Que la sabe la gente que me conoce desde que nací, la gente del barrio, el Pepe Larriera. Cuando yo era chico todos somos hinchas de un equipo y yo era hincha de Peñarol y miraba los goles de Morena y miraba las gambeta de Ruben Paz que hoy voy a confesar, disculpándome con los fenómenos que tengo acá, que era mi ídolo de niño. Después cuando uno se transforma en un futbolista a nivel profesional ese sentirse hincha se va yendo, pero queda algo que es más importante y es que el club que me emociona es Peñarol. Y no lo digo, como se dice vulgarmente, para vender humo: no me quiero ganar a la hinchada con esto. A la hinchada se la gana con resultados, con trabajo y con honestidad", dijo en el evento de presentación.

Raúl Salazar también será asistente

Leonardo Carreño

Salazar en un clásico de Tercera en 2020 con el Canario Martínez

El ayudante técnico que pidió el cuerpo técnico fue a Raúl Salazar que desde enero de 2019, cuando el entrenador era Diego López, tomó el mando de la Tercera División.

El trabajo hecho por Salazar es muy bien valorado en Peñarol y con la llegada de Larriera se sumó al cuerpo técnico de Primera pero sin dejar la Tercera trabajando como nexo entre juveniles y primer equipo y también realizando trabajos específicos en el sector ofensivo del campo.

Ahora dejará de ser el entrenador de Tercera para pasar a tener un rol más protagónico como asistente.

Sin apuros, ya que desde el viernes de la semana pasada se sentaron de palabra las bases para que Larriera continúe, Peñarol ya trabaja en el rearmado del cuerpo técnico pero también, con mucho hermetismo, en el plantel.