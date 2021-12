¿Qué condiciones pidieron mejorar Larriera y Gargano para renovar sus vínculos en Peñarol?

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio tuvo un arranque de semana movido. El lunes de mañana concurrió a declarar a Fiscalía luego de que se viralizaran audios con cánticos agraviantes y violentos en una fiesta de jugadores del equipo que celebraban la obtención del Campeonato -por la tarde el caso fue archivado- y en horas de la tarde volvió a reunirse con el entrenador Mauricio Larriera para seguir encarrilando la renovación de su contrato que vence el 31 de este mes.

Ruglio expresó que su club se trazó como una prioridad renovar el contrato de su entrenador y también el del capitán Walter Gargano para luego comenzar el armado del plantel del Peñarol 2022. También expresó su deseo de que a comienzos de la semana que viene queden sellados ambos acuerdos y afirmó que a partir del lunes próximo podrán empezar a cristalizar el interés por varios jugadores del carbonero.

El presidente reveló que los términos económicos y de plazo no están en el eje de la negociación pero que tanto Larriera como Gargano pidieron la mejora de ciertas condiciones de entrenamiento por conocer el día a día del club y porque entienden que esas mejoras va a redundar en un mejor 2022 para todo el plantel aurinegro.

"No tenemos un problema con su renovación, su familia quiere que siga, Mauricio no pelea por plata, pero claramente lo merece, estamos haciendo una serie de reuniones. Es un obsesivo del trabajo y siente que hay una serie de aspectos que durante el año los especificó y que si los corregimos, el club puede dar un paso más para seguir mejorando. Tiene algunas cosas visualizadas que quiere estar seguro que sean mejorables para después dar los pasos que vengan por delante: organización, infraestructura, cosas donde el club tiene un debe grande y tenemos que buscar la forma para ver cómo las suplimos", expresó Ruglio en el programa partidario Padre y Decano que se emite por AM 1010.

Diego Battiste

Ruglio a la salida de Fiscalía

"Si todo el dinero que se gastó durante tanto tiempo en Peñarol se hubiera invertido en un césped sintético para Peñarol como tienen todos los clubes del mundo, capaz que con eso no le ganábamos a Paranaense, porque la serie la perdimos acá, pero tuvimos que salir a alquilar el Charrúa para tener un entrenamiento en césped sintético para ir a jugar allá y ver qué horario nos podían alquilar dos horas el Charrúa. Eso no puede pasar en un club tan grande como Peñarol. Son cosas que Mauricio individualiza donde no se podrán mejorar todas en tiempo récord pero sí hacer las que se puedan para tener un año mejor", expresó Ruglio.

Peñarol proyecta montar su cancha de césped sintético en Las Acacias para el uso del fútbol femenino, de las formativas y de la captación, además de algún eventual uso que le demande al plantel principal masculino.

Otro de los pedidos de Larriera es sumar nuevos integrantes al cuerpo técnico para que se puedan realizar trabajos específicos en determinados días: en uno trabajar pelota quieta, en otro en defensa y otro día en ataque. "Mauricio tiene muy claras en qué cosas se podría mejorar y a eso nos estamos abocando".

La dirigencia de Peñarol le ajustará el salario al entrenador y le ofrecerá un contrato por dos años: "Él nos dice que los técnicos renuevan todas las semanas y es muy fácil trabajar con alguien que tiene ese concepto, esa altura intelectual. Queremos firmarle los dos años de mandato que nos quedan como una señal de respeto a lo que hizo, un guiño para valorar que esté acá. Y él nos dice que si las cosas no andan, no importa por cuánto tiempo haya firmado que se va a tener que ir. No es un problema si es uno o dos años, pero le quisimos dar la señal de firmar por el resto del mandato".

Otra de los proyectos en los que trabaja Peñarol ya desde hace un buen tiempo es la construcción de su ciudad deportiva donde tendrá una casita para sus juveniles.

"Larriera y Gargano proponen mejoras en Los Aromos: ampliar oficinas, ampliar gimnasios, la zona de sanidad y también los dormitorios. Cuando pase la feria de construcción eso ya se va a iniciar", indicó el presidente.

Leonardo Carreño

Gargano quiere reformas en Los Aromos

Torres en la puerta de salida

Un club italiano, un español y Orlando Pirates de la MLS están tras los pasos de Facundo Torres según el presidente aurinegro. "Esperamos ofertas concretas en las próximas horas para analizarlas. Entre el 15 y el 18 Facundo tiene que empezar a tener claro a dónde emigraría y si las condiciones que Peñarol quiere se cumplen. No podemos decir una cifra para no atarnos a eso. Se lo va a llevar el que ponga más dinero pero también el que deportivamente le represente un mejor desafío al jugador porque tiene 21 años", afirmó.

Diego Battiste

Facundo Torres: esperan ofertas formales

También puede tener incidencia en las negociaciones que se inicien un mayor porcentaje de un pase a futuro que le quede a Peñarol.

Ruglio no dio pistas sobre jugadores que pueden emigrar como Pablo Ceppelini (se vence su préstamo desde Cruz Azul), Giovanni González, Agustín Canobbio, Kevin Dawson o Carlos Rodríguez. Y mucho menos de altas.

"Cuando un equipo vuela es lo más probable que muchos emigren. Algunos tendrán que salir y a otros los querremos retener", se limitó a decir porque enfatizó que antes de analizar el plantel deben quedar firmados los acuerdos con Larriera y Gargano.

Sobre Gargano dijo que ya hubo reuniones, que la voluntad de las partes es real y que el jugador "quiere quedarse el 2022 completo".