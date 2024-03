Carlos Sainz: "Cada día estoy mejor, estoy seguro de que me subiré al coche"

Carlos Sainz desembarcó el pasado lunes en Melbourne, luego de ausentarse en Arabia Saudíta por padecer una apendicitis y tener que someterse a una operación. Sin embargo, 12 días despúes, el propio español reconoció ante los medios de comunicación que se encuentra en buen estado y que está listo para participar del Gran Premio de Australia este fin de semana.

"Obviamente cada día me siento mucho mejor. Ahora cada 24 horas que paso progreso mucho. Es verdad que la primera semana fue dura, con mucho tiempo en cama y sí, ahí es cuando veía las cosas un poco más oscuras, pero luego, en la segunda semana, la recuperación se ha acelerado mucho", mencionó en primera instancia.

"En la segunda semana comencé a sentirme mucho mejor, así que sí, estoy seguro de que mañana (02.30 horas en España) podré subirme al coche y hacerlo bien. Obviamente, he preparado un plan de recuperación muy sólido desde el primer día en que aterricé en casa para estar listo para esta carrera. Y sí, mañana me subiré al coche y veré cómo me siento, me siento positivo al respecto", agregó Carlos.

Lo que no deja de llamar la atención es su rápida recuperación en tan solo dos semanas: "Bueno, primero que nada, es posible gracias a los avances que ha hecho la medicina en los últimos 20, 30 años. Cuando mi padre tuvo la operación y tal vez algunos de ustedes la tuvieron hace 40, 30 años, los abrieron aquí. Hoy en día, con la laparoscopia, hacen tres orificios muy pequeños que aceleran la recuperación dos o tres veces más rápido que antes", explicó en un primer momento.

"Entonces, gracias a eso, incluso los médicos después de la operación dijeron que obviamente iba a ser difícil. Van a pasar 13 días desde el día de la operación hasta que me suba al coche el viernes, pero es posible y siento que será posible dado cómo me siento ahora", suscribió.

"¿Estaré al 100%? Seguro que no. No es mentira. El 100% significaría haber estado 10 días entrenando, haciendo simulador. No he hecho eso en los últimos 10 días. Sólo me he concentrado en recuperarme. ¿Pero estaré en condiciones de correr? La sensación ahora mismo es que sí. Y miro cómo me voy a sentir mañana y sólo mañana", señaló Sainz.

La actuación de Oli Bearman y la sensación de ver a otro piloto en su SF24

"Sí. Bueno, obviamente no es una sensación agradable no poder correr, especialmente después de un comienzo de temporada tan fuerte. Ver de nuevo lo competitivo que era el coche en Jeddah, pensar y hacer los cálculos de cuántos puntos has perdido con la cirugía.... Y también saber que ni siquiera para la próxima carrera vas a poder hacer el simulador, no vas a poder preparar la carrera, no vas a poder entrenar durante 14 días... Entonces no es ideal, pero al mismo tiempo los médicos me recomendaron salir a caminar después de la operación. Dije que, en lugar de caminar en mi habitación de hotel, me iba al paddock y veía la carrera con mis ingenieros, aprendía algo y ayudaba a Oli o ayudaba a mis ingenieros en cualquier cosa que pudiera ayudar", destacó Sainz.

Posteriormente, el piloto de Ferrari dijo que "Oli lo hizo genial, creo que hizo un trabajo realmente bueno. Estoy de acuerdo con Charles en que también es gracias a la forma en que estos pilotos están preparados hoy en día y con la cantidad de simulador y la cantidad de pruebas que hacemos con los coches viejos del 22, ahora lo llaman pruebas TPC. También es posible hacer lo que él hizo gracias a eso, pero luego, bajo presión, solo en la FP3, necesitas hacerlo y lo hizo muy bien".

El cambio de diagnóstico que padeció: de la posible intoxicación a la apendicitis

"Lo que sé es que el miércoles comencé a sentirme muy mal en el paddock y tuve los síntomas típicos de una intoxicación alimentaria. No creo que sea necesario entrar en detalles de qué es eso. Y también tuve fiebre muy alta y pasé el jueves también con esos síntomas, pero obviamente con medicación. Cuando me subí al coche, me sentí mucho mejor porque estaba tomando el medicamento", detalló Carlos.

"Pero luego, después de esas dos sesiones, me di cuenta de que no podía seguir así durante todo el fin de semana. Así que si no mejoraba debía ir al hospital y no mejoré. Y la mañana del viernes, que era el día de clasificación, fui al hospital y me diagnosticaron apendicitis, que no fue fácil de diagnosticar porque mis análisis y las pruebas que me estaban haciendo no estaban claros. Así que no tenía los síntomas típicos de la apendicitis, pero estaban bastante convencidos de que podría serlo y me hicieron la cirugía. Y fue un gran trabajo por parte de los médicos, porque tan pronto como me lo quitaron, me sentí de nuevo volviendo a la normalidad, de nuevo a mejor, obviamente por la cirugía, y podía empezar a centrarme en la recuperación", agregó.

La aprobación por parte de la FIA

"Bueno, antes que nada, sólo con verme moverme y los ejercicios que estoy haciendo en el gimnasio, eso me dice que estoy en condiciones de subirme al coche mañana e intentarlo. Pero obviamente no soy estúpido y si mañana no me siento bien, seré el primero en levantar la mano y decir que necesito otras dos semanas hasta la próxima carrera", manifestó el español, que logró integrar el podio en la primera fecha del campeonato mundial.

"Este es el plan, junto con la FIA, que tenemos en marcha. Mañana tengo otro control con la FIA y sí, están monitorizando mi progreso. Yo soy el primero que no quiere sentir dolor, ni sufrir, ni empeorar las cosas. Entonces no soy estúpido. Y seré muy claro con cómo me siento y todo", concluyó el español.