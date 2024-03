Carmen Barbieri recibió el alta médica luego de su operacíón: "Dolorida, pero bien"

En las últimas horas, Carmen Barbieri ha generado preocupación por su salud. La conductora de Mañanísima, una de las figuras más queridas del mundo del espectáculo, tuvo que someterse a una operación en la Clínica Zabala debido a un inconveniente con sus prótesis mamarias, relacionado con la implementación de un chip sexual en su cuerpo.

La intervención se llevó a cabo el viernes por la mañana, y poco más de 24 horas después, la capocómica ya estaba en su domicilio, continuando allí con su proceso de recuperación. Adela, prima de Carmen y una de las personas en las que más confía, proporcionó esta información a Teleshow tras visitar a la artista después del procedimiento médico.

Según Adela: “Ayer la vi y estaba bien; le habían dado unos calmantes. Y hoy, por suerte, le dieron el alta, porque el médico no quería mantenerla en el sanatorio por mucho tiempo.” En cuanto al estado de salud de Carmen, Adela afirmó haberla visto “muy bien, aunque dolorida.” Además, aseguró que Carmen ya se encuentra en su casa, dispuesta a seguir cada paso de su rehabilitación. “Ahora está descansando, y por suerte, todo esto pasó. Ella estaba nerviosa.” concluyó Adela.

Cuál era el inconveniente de salud de Carmen Barbieri

A principios de año, Carmen había revelado este inconveniente en el programa Mañanísima, transmitido por El Trece. Allí explicó cómo se detectó el problema: “Quiero decir algo: gracias a esta doctora maravillosa, Cristina, me mandó a hacer unos estudios para ponerme el chip, todos dieron bien y me lo puso ayer, pero uno no dio bien.” Carmen detalló que el estudio reveló que su prótesis mamaria izquierda estaba rota, aunque no de manera significativa. La resonancia realizada confirmó esta situación.

Acto seguido, la madre de Fede Bal detalló los próximos pasos a seguir: "En pocos meses me tengo que operar porque no hay que dejar pasar tiempo, no hay que dejar que la gelatina vaya caminando, migrando se dice, y que se aloje debajo de la axila, porque la operación va a ser mucho más complicada".

Luego, la actriz expresó su agradecimiento a su doctora, tomándole la mano y diciéndole: "Gracias a esta mujer por esos estudios yo hoy sé que tengo este problema y me tengo que operar. Mirá vos, vas a decir ‘ay qué pavada, por el chip’, pero vos me mandaste a hacer todo, por ejemplo me descubriste que tengo baja la vitamina D". "Te quiero doctora porque por vos descubrí una cosa que ya la vamos a solucionar", concluyó Carmen. Poco más de dos meses después, pasó por el quirófano. Afortunadamente, ya está en su casa para su recuperación.