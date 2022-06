Carmen Barbieri se reencontró con una supuesta hermana perdida durante 40 años

La conductora y actriz argentina Carmen Barbieri descubrió hace algunas semanas la existencia de una mujer que asegura ser su hermana perdida. La mujer, Alicia, decidió después de 40 años resolver ante la justicia si su padre es el humorista Alfredo Barbieri, lo que la llevó a conocer a su supuesta hermana, y a realizarse un test de ADN para determinar la verdad al respecto del asunto.

Barbieri y su "hermana" se encontraron por primera vez cara a cara, para la realización de la prueba, que en diez días determinará si efectivamente tienen la misma sangre. "Fue emocionante. Cuando nos vimos, nos abrazamos. Fue un abrazo largo y maravilloso. Todavía no encuentro la palabra de lo que sentí: emoción, sorpresa", comentó Barbieri en su programa Mañanísima.

“En un momento le pedí que se saque el barbijo para ver si éramos parecidas, y sí: la sonrisa, los labios. Cuando la abracé sentí a una Barbieri”, agregó luego del primer encuentro. "Estamos las dos emocionadas".

Alicia, de 67 años, afirma que lleva cuatro décadas con la duda sobre su paternidad. “Después de tantos años, nunca me animé”, declaró ante los medios. "Hace 40 años no había esto, no existía la prueba de ADN. Ahora a esperar. Estoy muy nerviosa, me cuesta esto porque no estoy acostumbrada. Es mucha emoción", dijo.

Sobre la demora en dar el paso a solicitar la prueba, Barbieri le comentó “Hace muchos años que tiene esta duda, yo le dije: ‘¿Por qué no antes?’ Incluso hubiese estado vivo mi papá y podría haberlo aprovechado tres o cuatro años”, en referencia a su padre, que murió en 1985.

Más allá del resultado del test, Barbieri aseguró que su vínculo con su nueva presunta hermana se mantendrá de todas maneras. "Si no somos hermanas, vamos a hacer amigas. Si es negativo seremos muy buenas amigas, si es positivo muy buenas hermanas el tiempo que nos quede de vida”, afirmó.