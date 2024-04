Nazarena Vélez fulminó a Carmen Barbieri: "Tuvo palabras muy asquerosas y de poco mujer"

Hace más de una década, Nazarena Vélez y Carmen Barbieri fueron familia. Es que, por ese entonces, sus hijos, Fede Bal y Barbie Vélez tuvieron una relación. Sin embargo, el noviazgo mediático terminó en polémica, incluso, con acusaciones de parte de Barbie por maltrato. Este domingo, la productora y exvedette estuvo de invitada en el programa de Mirtha Legrand y allí la diva le consultó por su vínculo con la capocómica.

La conductora quiso saber si continúa peleada con Barbieri, algo que Vélez negó rotundamente. Sin embargo, de inmediato, explicó por qué no volvería a hablar con ella.

"No estoy peleada, pero no me interesa hablar con gente que no me cae bien. Ella fue chot* cuando pasó lo de Barbie y su hijo. Y no se comportó a mi entender...entiendo que tenga que defender a su hijo. Es un tema muy complicado, lo entiendo. Pero tuvo palabras muy desdichadas, muy asquerosas, de muy poco mujer. Hasta meter la muerte de Fabián, dijo cosas horribles que nunca se las voy a perdonar", señaló.

Vélez sostuvo que no espera que a Carmen "le vaya mal" en su carrera ni en su vida, pero afirmó que sí no desea volver a trabajar con ella ni verla en persona. "No soy su amiga ni lo seré nunca", completó.

En tanto, la actriz reconoció que Barbieri es una "excelente profesional", pero que luego del conflicto que tuvieron sus hijos "no la perdonaría". "Yo creo que eso de que se perdona todo, no es así. Lo perdono internamente, para mí, para no cargarlo, pero no te voy a saludar, no te me acerques, no quiero saber nada de vos", explicó.

Nazarena Vélez confirmó que Carmen Barbieri quiso acercarse nuevamente a ella

En ese momento, Mirtha la interrrumpió pregutándole si Carmen Barbieri quiso volver a acercarse alguna vez y Vélez sostuvo que la actriz efectivamente la llamó para hablar. "Ella sí quiso invitarme a tomar un cafecito, pero era todo para la cámara. Pero no pienso igual y mucho menos cuando hay un hijo en el medio", cerró.

Hay que recordar que Barbie Vélez hace varios años rehizo su vida con Lucas Rodriguez, hijo de Fabián, expareja de su madre. El joven se dedica a la producción de teatro y streaming y se casó con Barbie en 2021. Ambos se convirtieron en padres de Salvador en marzo del año pasado. Por otro lado, Fede Bal, hace tan solo unos meses, presentó a su nueva novia Florencia Díaz y confirmó que pronto le gustaría convertirse en padre.