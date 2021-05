Carolina Birizamberri, la uruguaya que se tatuó el lema de Gallardo

Se tatuó la palabra “creer” en uno de sus brazos y la fecha del 9 de diciembre de 2018. Ese día River Plate le ganó la final de la Copa Libertadores a Boca Juniors en Madrid. No se trata de un varón argentino hincha fanático del millonario, sino de Carolina Birizamberri, la goleadora del equipo femenino de River argentino que nació en el barrio montevideano de La Teja.

Desde 2016 defiende al equipo de la banda roja con tanta pasión que se convirtió en una hincha más, al punto de grabarse en la piel esas cinco letras que una vez utilizó Marcelo Gallardo y quedaron como lema de su equipo.

“Me tatué esa palabra porque es algo que me identifica siendo hincha de River. Lo que pasó en Madrid tenía que tener un recuerdo”, dijo la futbolista que juega con la camiseta número 11 a Referí. Su imagen adorna las paredes del estadio Monumental: “Hay una gigantografía y está bueno que los hinchas también me conozcan” señaló.

A Gallardo se lo cruza seguido en los pasillos del estadio y hasta se tomó una fotografía con él. “Cada vez más me siento más querida acá y es donde soy feliz”, tiró.

De La Teja a Buenos Aires

En la calle Adolfo Vaillant de La Teja fue donde Carolina, de 25 años, empezó a correr detrás de una pelota de fútbol. “Ahí se armaban los partidos de barrio. Yo jugaba con varones, con mi tío y vecinos en la calle. Fue donde empecé a agarrar más fútbol y fuerza porque jugar con hombres es más difícil, ahora soy lo que soy gracias a eso”, contó.

En el mismo lugar sigue viviendo su familia y ahí vuelve cuando puede. Es el barrio “que me vio crecer y donde nací futbolísticamente”. La pandemia ha dilatado las visitas, pero el año pasado cuando se suspendió el campeonato argentino viajó y continuó sus entrenamientos vía Zoom.

En Montevideo defendió a Nacional, River Plate y Bella Vista, “Son los equipos que marcaron mi carrera”, dice.

Vestir la camiseta de Nacional es algo que recuerda con emoción: “Defender esos colores de los que soy hincha, ganar un clásico 7-0 a Peñarol, son cosas que nunca voy a olvidar”. Actualmente no está pendiente del fútbol uruguayo, ni femenino ni masculino. “Trato de concentrarme en el mio”.

En 2016 el técnico de fútbol femenino Ignacio Chitnisky le consiguió una prueba en River. “Era mi representante y me llevó a probarme. Él hizo el contacto y después del primer entrenamiento quedé. Ahora no me acuerdo mucho de esa vez, pasó mucho tiempo, pero me parece que convertí un gol. Estaba muy nerviosa, pero después me fui soltando”, expresó.

Al principio extrañó a la familia. “Especialmente a mi mamá, que estaba siempre conmigo. A ella, vaya adonde vaya la voy a extrañar. Siempre tuve su apoyo”.

El mundo River

Quería conocer, viajar y el fútbol le abrió las fronteras. “Siempre estaba en mi cabeza poder conocer otras culturas, otros países, seguir progresando y se dio en Argentina. También jugué una temporada en España”.

Defendió al Deportivo Parquesol, con el que consiguió el ascenso, pero “decidí volver a River, donde siempre digo que es mi casa, es donde me siento mucho más cómoda y me gusta estar. Vivo de otra manera, lo disfruto mucho porque aparte de ser hincha a muerte de River, jugar acá es lo más grande que me puede pasar”.

En los festejos de sus goles suele copiar los del equipo masculino, “como homenaje a ellos”. Para jugar en River “tenés que tener mucha presencia, tomarlo muy en serio, ser responsable y siempre dar lo mejor de vos, porque es uno de los equipos más grandes de Argentina”, señaló.

River Plate, Boca Juniors y la UAI Urquiza son los equipos más fuertes del fútbol femenino en Argentina, así como en Uruguay Nacional y Peñarol sacan ventaja sobre sus rivales: “Eso aún no cambia mucho, pero cada vez los equipos son más competitivos”, dijo Carolina. Siempre llegamos los mismos al final, pero ahora está más difícil”, indicó.

Falta apoyo publicitario

Aunque no mira mucho el fútbol de esta orilla, conoce la realidad uruguaya. “El fútbol de mujeres va creciendo en Uruguay, hay varias jugadoras que emigraron y eso me pone contenta porque progresan. Suma y está bueno para que el país sea conocido en el fútbol femenino”.

Jugadora de la selección uruguaya, opina que la celeste está en un proceso de crecimiento a nivel continental. “Venimos subiendo, mejorando y creo que vamos a hacer una gran Copa América. Hay un técnico muy derecho (Ariel Longo), estricto, que sabe lo que quiere y lo que nosotras queremos y estamos todos del mismo lado”.

Si bien se canceló la fecha FIFA programada para abril contra Puerto Rico en Maldonado y Montevideo, es probable que Uruguay pueda jugar en junio. “Estoy esperando defender a mi país que es lo más grande que me pueda pasar”, expresó la goleadora.

Para que el fútbol de mujeres en Uruguay progrese más rápidamente hace falta bastante apoyo, subrayó: “Faltan cámaras, avisos, que en los informativos de la televisión pasen los resultados de cada partido como sucede acá en Argentina. Es la manera de seguir mejorando, porque tenemos grandes jugadoras en Uruguay y no las estamos cuidando como se merecen”.

En River las futbolistas reciben el mismo trato que los varones, aunque “el sueldo es lo único que no es igual”. Después, “usamos la misma ropa que ellos, entrenamos en cancha de pasto, en sintético cuando lo necesitamos, utilizamos el Monumental, el predio de Ezeiza. Aunque todavía falta mucho, hemos mejorado”.

Birizamberri se dedica solo al fútbol y le da para vivir. “Entreno por la mañana, después descanso y a la tarde hago algún trabajo físico que me mandan. Después descanso mucho para entrenar duro al otro día”.