Carta a mis 20 (y tremenda serie)

Pasá, acá te espero con el Pícnic ! pronto y una sonrisa así de grande que agradece este hermoso otoño. Esta semana estuve leyendo pasajes de un libro que, normalmente, no hubiera elegido. Se llama Tiny Beautiful Things y es una colección de columnas al estilo de “consejería sentimental”, que fueron publicadas en una revista literaria digital bajo el seudónimo Sugar. La escritora detrás de estas columnas, que lejos de la autoayuda más facilista exudan vulnerabilidad, amor y dolor, dudas y certezas -la vida misma- es Cheryl Strayed, la misma autora de la memoria Wild , el periplo de una joven que perdió el rumbo y decidió recorrer a pie más de 1.000 kms por el camino del Pacifico, que tal vez recuerdes porque fue llevada al cine, protagonizada por Reese Witherspoon.

Ahora Tiny Beautiful Things ( Pequeñas cosas bellas no está en librerías en Uruguay pero sí se puede comprar en formato digital ) es una serie que se puede ver en Star+ y que no le llega a los talones al libro, pero tampoco está mal, sobre todo gracias a su protagonista, Kathryn Hahn.

Tiny beautiful things puede verse en Star+

La serie me hizo revisitar el libro y el libro me hizo pensar en qué le diría yo a mi yo de 20 , que es o que intenta hacer Dear Sugar en algunos de sus escritos. También es de alguna manera lo que hacen 27 mujeres uruguayas en Cartas para Abrazar , el libro publicado recientemente que reúne los escritos de personas de diferentes profesiones y trayectorias bajo la consigna ¿Qué pasaría si pudiéramos mirar por una hendija a nuestro futuro y anticiparnos a algunos aprendizajes y heridas?

No voy a escribir hoy, entera, la carta a mis 20. Pero sí el primer párrafo y me gustaría leer el primero de tu carta a tus 20. “Carina, no hay apuro. Correr a veces no lleva a ningún lado y a veces te hace llegar demasiado pronto y demasiado agotada y hasta demasiado frustrada. Entre posta y posta, ojalá te detengas a decir más te quieros a quienes te quieren, y menos te quiero a quienes están de paso. Encontrá la dulzura en el camino, que siempre está desperdigada y no siempre se ve, pero está. Date permiso para fallar y llorá los fallos antes de empezar a embestir detrás de otros triunfos. Fallos y triunfos, comprenderás con el tiempo, son dos partes de una misma historia, y pueden ser el principio o el fin o viceversa. Date permiso para llorar. Por lo que sea. Y para soñar sin los límites de esa realidad que te obsesiona tanto como te atrapa”.

Podría decirme todo esto y mucho más a mi yo de 20 años, pero seguro que esa Carina no escucharía demasiado estos consejos. Creo que me miraría con una mezcla de asombro y desprecio, porque, ¿cuándo si no a los 20 uno se puede creer omnipotente y casi inmortal? ¿Cuándo si no a esa edad uno puede creer, genuina e inocentemente, que alguien tiene el derecho a decirte cómo vivir?

Como dice Cheryl, en una de sus columnas de Dear Sugar: “No podemos borrar nuestras vidas. No podemos cambiar cómo eran nuestras madres o padres o padrastros o qué demonios o dioses los gobernaban o cuándo murieron o cómo. Sólo podemos cambiar lo que somos en relación con ellos. Podemos revisar cómo narramos esas historias de nuestra vida”.

La picada

Madres y mafia. Hace poco más de 10 años, una de las mafias más letales de Italia sufrió un golpe si no devastador, muy pesado. La Ndrangheta , basada en la zona de Calabria y con ramificaciones en el norte del país y en varios del mundo, fue traicionada por alguna de las mujeres que había criado, de las que había abusado y a quienes había intentado lavarles el cerebro: las esposas e hijas de los mafiosos . Este es el centro de la historia que cuenta en seis capítulos Las Buenas Madres , la mini serie italiana que se puede ver en Disney + y que recomiendo enfáticamente. Estas mujeres son una de las caras de la mafia, la del coraje ante el horror. La otra cara femenina es la de las mujeres que las obligaron a ser parte del horror. Dato clave : el capo de esta mafia en esa época era Rocco Morabito . Si te suena el nombre es porque cuando se escapó de la justicia italiana terminó en algún momento en Uruguay, donde cayó luego en un hotel de Montevideo (cuando lo dejó su mujer) Se escapó de la cárcel en 2017 y al final lo atraparon en Brasil.

Expendio . Tengo alto amor por la editorial del pingüino, la gran Penguin, y aún más desde que me enteré que está instalando máquinas expendedoras de libros en las estaciones de trenes de Londres, c omo estas . Ojalá lleguen a Uruguay.

Beef. Una serie tragicómica con la que me río a carcajadas, al mismo tiempo que reflexiono sobre el nivel de estrés y de violencia y la necesidad de aparentar que nos consume, es Beef (Bronca ). Se puede ver en Netflix y los protagonistas son dos capos, empezando por la comediante Ali Wong. El otro embroncado es Steven Yeun, un muy buen actor cuyo rostro te sonará por The Walking Dead y que protagonizó Minari , por la que fue nominado a un Oscar a Mejor Actor. Es un enorme caos, con un guion impecable que hay que seguir con atención para no perderse las sutilezas.

Otoño. Ya te di algunas pistas de que es una de mis dos estaciones favoritas, que son las medias. Viva el otoño y viva los productos de otoño . Gaucha Estudio Cocina tiene una actividad triple para el sábado 22 de abril, que suma cocina con recolección y conciencia sobre la procedencia de los productos que comemos. El taller será en La Comarca, en Sauce, y estará Cayetano Milesi (productor) y la cocinera argentina Anita Ortuño. Empieza temprano, hay desayuno, cosecha y una mesa compartida con lo que se cocine en el día. Más datos, acá.

Viajar . Empezó un nuevo período de planear un viaje y, para mí, es tan divertido y educador como el viaje mismo. Estaré otra vez por Roma , tal vez mi ciudad favorita en el mundo por tantas razones que ya te iré contando. Mi hermana, que vive allá, me recomendó esta historia de la Roma del Renacimiento y me está resultando muy interesante.

Música joven. Qué alegría escuchar música hecha por jóvenes y qué alegría que una nueva generación de 130 niños y jóvenes de entre 9 y 24 años comiencen hoy miércoles la temporada 2023 de la Orquesta Nacional Juvenil del Sodre . En esta nota podés ver la variada programación que tienen planeada para este año y, como yo, elegir qué vas a ir a escuchar.

La Comedia Nacional presenta nueva obra

Fausto. La Comedia Nacional estrenó La trágica historia del doctor Fausto , de Marlowe, en versión de Rubén Szuchmacher y Lautaro Vilo. Es el primer estreno del año de la Comedia, de una obra que fue estrenada por primera vez en 1592. Va de jueves a domingo (jueves populares con entradas a $250)

Fito. Ver a Fito Páez en vivo es una experiencia casi religiosa. Y verlo por streaming en su reciente recital en Vélez, con el que arrancó la gira por los 30 años de su disco más emblemático, El amor después del amo r, es un placer. Está en Star+ , con invitados como Fabiana Cantilo, Nathy Peluso y David Lebón. Adelanto: la serie sobre Fito se estrena en Netflix el 26 de abril.

Dolina . El periodista y conductor argentino llega a Colonia este sábado 15 de abril a las 21 hs. Se presentará en el Centro Cultural Nacional AFE, en Colonia del Sacramento. Será un encuentro casi radial, en vivo, acompañado por Gillespi y Patricio Bartol. Hay humor, música y hay canto. Las entradas se pueden comprar acá o por Whatsapp + 598 99 623 528, +598 99 520 963

Huerta . Si soñás, como yo, con tener una huerta en serio en algún momento de tu vida, en abril y mayo se dictará un taller en el Botánico. Son cuatro sábados (15 y 22 de abril y 6 y 13 de mayo) 09: 30 a 12:00 horas, en el salón Casona del Museo del Jardín Botánico. La encargada de dictarlo es la Ing. Agr. Soledad Piazza. Más info acá.

Minas y Abril. Desde este viernes 14 al domingo 16 es tiempo de Minas y Abril, el tradicional evento que congrega músicos y más en Minas, a beneficio del Hospital Alfredo Vidal y Fuentes de Lavalleja. Entre los grupos y artistas que estarán sobre el escenario está el Cuarteto de Nos, Larbanois & Carrero y Matías Valdez. Las entradas se venden en RedTickets. Acá podés ver toda la grilla de actividades , incluyendo el desfile de caballería gaucha.

Street Food. Este fin de semana hay feria de delicias en Punta Carretas Shopping, en la cuarta edición del Street Food Festival que organiza Garage Gourmet. Habrá comida callejera internacional, foodtrucks, bandas, djs y más. Sábado de 12:00 a 00:00 y domingo de 12:00 a 23:00 hs

Star Wars. Película y música en vivo, de la calidad de la que produce la Orquesta Sinfónica del Sodre , es un gran plan. Del 18 al 21 de mayo podremos ver y oír Star Wars, una nueva esperanza , en el auditorio Adela Reta, con la banda sonora de la película en vivo . Aviso con tiempo porque estas entradas suelen volar y porque hay preventa desde el 1 al 9 de abril .

Trenzas japonesas. Hay algo que siempre me da esperanza en nosotros los humanos, y es la capacidad casi infinita de crear y de ser creativos. Por eso admiro todo tipo de arte y artesanía, más aún si recupera o mantiene tradiciones locales. De esa admiración surgen descubrimientos como el del antiguo arte japonés de kumihimo , que tiene más 1.300 años y se trata de trenzado y fabricación de cordones que se hacen con una técnica compleja para unir armaduras samuráis y crear lazos para kimonos . Mirá este video, que a mí me resultó meditativo.

Inicio. Si usás Chrome, esta es una buena herramienta para que tu página de inicio sea algo así como un escritorio de trabajo al que le podés agregar desde un calendario hasta tus sitios favoritos, además de clima y otros datos útiles.

Lleno de estrellas. No hay mucho más para agregar a este video que muestra a Coldplay interpretando A sky full of stars en uno de sus conciertos en Buenos Aires. Es por esto que los artistas aman actuar en Argentina. Tremendo público.

Air puede verse en cines

Air . No la fui a ver aún pero quiero verla. Air, la historia detrás del logo , se centra en la asociación entre un entonces novato Michael Jordan y la incipiente división de basketball de Nike, que revolucionó el mundo de los deportes y la cultura contemporánea con la marca Air Jordan . La dupla Damon (actúa) y Affleck (dirige y actúa) vuelve con buenas críticas. Está en cines uruguayos.

Duende . Ya no hay duendes en la redacción; qué pena que ya no tengamos excusas para intentar justificar errores, así que me disculpo por el link del video al que le erré la semana pasada (stretching) e intento redimirme con este también súper interesante: ¿Cómo crecen los músculos?

Escucho. Rosalía es la potencia mundial de la música que asociamos con vanguardias y transformaciones de tradiciones. Su interpretación de Alfonsina y el mar tiene algo de lo anterior y mucho de esa historia agridulce de la poetisa argentina que terminó su vida lanzándose hacia el mar. Tal vez porque la canté en algún festival del liceo a los 13 o 14 años, se convirtió en una canción que me llena el alma, siempre. Te recomiendo, además, esta nota: Cuál es el secreto de las canciones que nos hacen sentir bien

Factor sorpresa. El hielo se mueve así , en un río de Chicago. Y esto indica que llegó la primavera.

Feliz cumple, Tannat

El Tannat está de aniversario

Hace un tiempo que no brindábamos, vos y yo, con buenas recomendaciones de vinos uruguayos. Este viernes 14 de abril es el día del Tannat , una cepa de origen francés que se ha hecho sinónimo de buenos vinos uruguayos. En este país hay más de 1.570 hectáreas plantadas con estas viñas, según datos del Inavi. Resultado : Uruguay es el principal productor de Tannat del mundo y lo exporta a 47 mercados.

Su gran mentor fue Pascual Harriague, el empresario vasco nacido en 1819, quien hacia 1870 empezó a experimentar con el Tannat y consiguió un gran vino tinto que fue presentando en 1887 y que recibió elogios internacionales y premios en las exposiciones mundiales de Barcelona y París de 1888 y 1889.

Visitá tu vinería favorita y pregúntale al vinero qué Tannat vale la pena probar, de los buenos de siempre o de los nuevos y muy buenos de ahora. Podemos hacer chin chin, además, con menos cargo de conciencia , porque el Tannat tiene 2,7 veces más resveratrol que otras variedades de vino; este es un compuesto que tiene propiedades antioxidantes y beneficios para la prevención del Alzheimer, estimulación del sistema inmune, y la prevención de enfermedades coronarias, entre otros.

Franco y solidario

Franca abre sus puertas próximamente

Hace muy pocos días abrió Franca , una propuesta gastronómica ubicada en la Plaza Cagancha 1124, la primera -que yo recuerde- sin fines de lucro. El nuevo restaurante combina comida sana y solidaridad , con un modelo de negocios que contempla cubrir todos los gastos y donar las ganancias a diferentes instituciones. Sobre el primer punto, la comida, Franca apunta a usar materias primas locales y de estación y pretende convertirse en eslabón de conciencia en cuanto al impacto que genera la fuente de la materia prima elegida y el rastro que deja.

Sobre el segundo punto, desde mayo seis organizaciones recibirán las donaciones, entre ellas Animales Sin Hogar, Fundación Hogar Nuevos Caminos y Recologica.uy.

A todo lo anterior agrego que este nuevo emprendimiento tiene el asesoramiento de una maestra en la cocina y en la sustentabilidad: Gabriela Miconi, directora de Gaucha Estudio de cocina.

