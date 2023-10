Casa de Galicia: deuda con trabajadores es de US$ 42 millones y gobierno busca hacerse cargo de una parte; exempleados amenazan con juicios

El Poder Ejecutivo envío al Parlamento un proyecto de ley para crear el "Fondo de Insolvencia Casa de Galicia" por US$ 8 millones en la órbita del BPS para liquidar las deudas que esa exmutualista le dejó a exfuncionarios médicos y no médicos cuando fue cerrada el 23 de diciembre de 2021 por haberes, despidos, licencias y aguinaldos impagos.

El texto está destinado a pagarles a 2.036 extrabajadores de Casa de Galicia y cada uno recibirá un monto con un tope de 30 mil Unidades Indexadas –$173.493 a valores actuales–. El monto propuesto por el Poder Ejecutivo es insuficiente para los extrabajadores de la mutualista debido a que existen deudas por $500.000, $800.000 e incluso $1.800.000 a funcionarios médicos y no médicos.

Ximena Carrera, vocera del gremio médico de Casa de Galicia, dijo a El Observador que "si el mecanismo del fondo del BPS no va a cubrir los despidos y si el proyecto de ley tampoco cumple con lo prometido, el Estado se expone entonces a juicios laborales por el total de la deuda, que son 42 millones de dólares", señaló.

El fondo del BPS al que hizo referencia Carrera fue uno anterior al que se pretende crear ahora y que topeaba a unos $600.000 el pago a cada trabajador. Sin embargo, el mecanismo no prosperó porque según dijeron los exfuncionarios, el BPS no tenía fondos para solventar la deuda.

Sin embargo, en el gobierno creen que el Fondo de Insolvencia que se pretende crear ahora le puede interesar a algunos extrabajadores que necesitan contar con el dinero, aunque reconocen que no se cubrirá toda la deuda a través de este proyecto. "Obviamente que este Fondo especial no contempla el 100% de los créditos del 100% de los funcionarios. Es una plata que no es infinita, tiene un límite, y de otra forma no hubiesen cobrado nada. Además, es voluntario", señaló el subsecretario de Trabajo, Mario Aritzi.

Además, el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo determina que quienes soliciten ingresar al Fondo de Insolvencia de Casa de Galicia quedarán excluidos del fondo anterior del BPS, que les otorgaría más dinero por la deuda. Sin embargo, los extrabajadores pueden elegir si se presentan o no al nuevo fondo.

Carrera explicó que hasta ahora los extrabajadores no iniciaron juicios laborales porque "se necesitaba respuesta a los acuerdos que se presentaron en el BPS. Se iniciaron los trámites, cada funcionario con su abogado, se hicieron las resoluciones judiciales, se corroboraron los montos, pero el BPS nunca se expidió", contó y agregó: "Hasta que no expiren los plazos o el BPS se pronuncie de forma negativa no se pueden iniciar los juicios" por la totalidad de la deuda.

El proyecto está en la Asamblea General y aún no se sabe si primero lo tratará la cámara de senadores o de diputados. Sin embargo, según supo El Observador, los funcionarios no médicos ya tuvieron contactos con legisladores para intentar que se modifiquen y agreguen artículos durante la discusión del proyecto para aumentar el monto que cobrará cada uno.

Dinero del Estado

Pese a que Casa de Galicia era una empresa privada que luego fue intervenida por la Justicia y terminó cerrando, con la creación del "Fondo de Insolvencia Casa de Galicia" el Estado desembolsará US$ 8 millones para pagar haberes y despidos que se generaron tras el cierre de la mutualista.

El subsecretario de Trabajo justificó el desembolso de ese dinero, que provendrá de Rentas Generales, porque los funcionarios médicos y no médicos siguieron trabajando tras el cierre de la mutualista, en plena pandemia del coronavirus. "Es para poder reconocerles algo por ese tiempo de trabajo. Reconocer el 100% de los créditos será muchísimo dinero", dijo Aritzi.

Pero, más allá de esta partida "especial" que el gobierno ofrecerá como "reconocimiento" por la continuidad de las tareas durante la pandemia, Aritzi argumentó que los extrabajadores ya percibieron fondos de parte de la sindicatura que estaba a cargo de la mutualista durante el cierre: "Algo pagó", dijo.

También se creó un fondo administrado por el BPS para pagar créditos pre-concursales –es decir, haberes impagos generados antes del cierre que son de menor monto que los fondos posteriores– y el Fondo de Insolvencia para pagar los fondos post-concursales que discutirá ahora el Parlamento.

Sin embargo, pese a que el Poder Ejecutivo tomó la iniciativa de desembolsar dinero de las arcas públicas para cubrir parte de los haberes y despidos impagos de los extrabajadores de Casa de Galicia, los eventuales juicios laborales que se podrían iniciar contra el Estado no tendrían efectos, según Aritzi.

"Obviamente que pueden hacer juicios laborales y terminar con una sentencia a su favor. El tema después es cómo se materializa el pago de esa sentencia. No podemos perder de vista que se trata de una empresa privada que cerró, entró en concurso y, por lo tanto, el Estado no tiene por qué pagar o hacerse cargo de despidos", dijo el subsecretario de Trabajo.

El gobierno justificó la creación de los Fondos para pagarles parte de los créditos a los extrabajadores, pese a que se trataba de una empresa privada, porque "es una mutualista, parte de un Sistema Integrado de Salud, el Parlamento decidió que se distribuyan entre cinco mutualistas...se dio por una situación especial".

Consultado sobre el caso de los trabajadores que no han percibido dinero y que el monto que se les debe es mucho mayor a los $173.493 que se les pagaría mediante este nuevo fondo el jerarca de Trabajo respondió: "Me parece que en el concurso ya no hay bienes para liquidar, ese es el punto (...) es prácticamente imposible conseguir el dinero para satisfacer todos los créditos", dijo.