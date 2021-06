La confesión sobre Roberto Gomensoro: el último escándalo político que involucró a José Nino Gavazzo

*Esta nota fue publicada originalmente el 12 de setiembre de 2020, cuando se desarrollaba el último escándalo político en torno al represor José Nino Gavazzo, luego de que se supiera que, dos años antes, había confesado ante un tribunal de honor militar que fue él quien tiró el cuerpo de del militante tupamaro Roberto Gomensoro al río Negro en 1973.

Los trazos gruesos de la historia son conocidos por cualquier seguidor medianamente atento al acontecer nacional, y podrían resumirse más o menos así.

Ante un Tribunal de Honor que lo juzgaba por su actuación en la dictadura (o por su responsabilidad en el segundo vuelo), José Nino Gavazzo confesó en 2018 haber sido el responsable de arrojar al río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro, militante tupamaro desaparecido antes del golpe de junio de 1973. La información, que aportaba elementos a todas luces novedosos, recién llegó a la Justicia un año después y luego de que a fines de marzo de 2019 El Observador publicara el contenido de las actas. Por esos hechos, el entonces presidente Tabaré Vázquez cesó al ministro de Defensa, que murió pocos días después, al subsecretario, y a los seis generales que habían actuado en el tribunal, uno de ellos designado apenas un mes antes como comandante en Jefe del Ejército por el propio Vázquez.

Las preguntas respecto a por qué la denuncia no se había realizado anteriormente resonaron en la opinión pública y llegaron a la Justicia.

El fiscal Rodrigo Morosoli, encargado de recomponer un puzzle con piezas incompletas, concluyó que solo una persona era pasible de sanción penal. Esa persona, de nombre Guido Manini Ríos, obtuvo 268 mil votos en la elección nacional y se convirtió en senador. La Justicia pidió su desafuero para imputarle un delito de omisión de denuncia que obliga a los funcionarios públicos. El Partido Nacional, Cabildo Abierto y el sector colorado Batllistas no dieron sus votos, y la imputación a Manini Ríos quedó por el camino.

Puzzle con contradicciones

Las ramificaciones del caso son de lo más variadas, pero la discusión se centra en conocer quiénes sabían de las confesiones, cuándo se enteraron y qué hicieron con esa información.

Dentro de la larga madeja de versiones, la del excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, y la del expresidente Tabaré Vázquez son de las que más contradicciones han exhibido.

En la opinión del fiscal Morosoli –basada en múltiples testimonios y documentos– el Ministerio de Defensa, Jorge Menéndez, supo de las declaraciones de Gavazzo recién el 14 de febrero de 2019, cuando el general dejó en su oficina el expediente completo, junto a un escrito en el que no hacía referencia al tema pero sí incluía fuertes críticas a la Justicia.

Según Morosoli, para entonces habían pasado 310 días desde que los generales habían advertido a Manini sobre el tenor de las declaraciones del represor. En base a eso, el fiscal entiende que al hoy líder de Cabildo Abierto le aplica el artículo 177 del Código Penal, que castiga a los funcionarios públicos que omiten denunciar hechos de apariencia delictiva “que se cometieren en su repartición o cuyos efectos la repartición experimentara particularmente”.

La versión de Manini es distinta. Según se defendió en Fiscalía, desde un primer momento puso en conocimiento al ministro Menéndez, quien coincidió en que las declaraciones podían ser parte de una “chicana” de Gavazzo para dilatar las actuaciones.

El artículo 77 del reglamento de los tribunales de honor señala que ante “la presunción de un delito, común o militar, su Presidente comunicará de inmediato al Superior que corresponda suspendiendo las actuaciones del Tribunal, hasta tanto el Superior se pronuncie”.

En base a eso, Manini ha sostenido que lo que Gavazzo pretendía era que el Tribunal suspendiera las actuaciones y así evitar que se lo pasara a reforma (lo cual implicaba, entre otras cosas, dejar de percibir la jubilación militar).

La excusa, no obstante, es controvertible en tanto el reglamento no afirma que el pasaje a la Justicia obliga a detener las actuaciones hasta que se llegue a un fallo en esa instancia civil. Lo que señala el reglamento es que se debe comunicar al “superior” en la cadena de mando.

Cuando Morosoli le consultó a Manini qué norma justificaba esa excusa, el excomandante en jefe no supo nombrarla.

Ante el fiscal, José González, uno de los integrantes del Tribunal, dijo creer que “si se le daba cuenta a la Justicia y se decía ‘continúen con las actuaciones’, no había interferencia”.

Pregunta para Vázquez

Quien también incurrió en varias contradicciones al referirse al caso fue el expresidente Tabaré Vázquez.

El 3 de abril, pocos días después de conocidas públicamente las declaraciones de Gavazzo, Vázquez dio una entrevista a VTV Noticias y dijo que se había enterado de las confesiones una vez que salió la nota de El Observador.

“Cuando en un medio de prensa sale lo que un periodista investigó y publica, a mí me toma de sorpresa porque yo no leí todo el expediente”, sostuvo en diálogo con el periodista Gabriel Pereyra. Agregó que “no había leído el expediente”, y que “todo el trabajo previo lo tiene que realizar la cadena correspondiente, que era jefe del Ejército, secretario, subsecretario, ministro, presidencia a través de secretaria, jurídica”.

“Yo no lo sabía. Yo me entero, reitero, por un medio de comunicación, ni siquiera por el medio donde salió la noticia el sábado. Yo la mañana del sábado no leí la prensa. En la tarde del sábado miro por el celular para ver las noticias del día y en uno de los portales me entero de la situación”, insistió.

Sin embargo, el 4 de junio de ese año le dijo al fiscal Morosoli que en realidad sí estaba al tanto de las confesiones del represor. Cuando el fiscal le pidió al presidente que recordara su reunión con Menéndez del 19 de febrero de 2019 y le preguntó directamente si en esa oportunidad, el ministro había ahondado “en las confesiones que Gavazzo vertió en esas audiencias del Tribunal de Honor respecto a la disposición del cuerpo de Gomensoro, detenido y asesinado en marzo del 73”, Vázquez respondió: “Sí, efectivamente”.

“Me comentó que en ese tribunal había existido una disputa, una discusión entre Silveira y Gavazzo, referido a un par de hechos ocurridos durante la dictadura. La muerte de Gomensoro y lo que pasó, me lo comentó Menéndez, y también que se había mencionado el caso (María Claudia García de) Gelman. Pero yo no sé si ahondó, pero sé que efectivamente me lo comentó”, añadió.

Según la versión del expresidente –que Morosoli da por buena en base a otros testimonios y documentos de Presidencia y el Ministerio de Defensa–, tras recibir esa información dio tres órdenes: homologar los fallos contra Gavazzo y Silveira, no homologar el fallo sobre Maurente (a quien no se lo encontraba culpable) y pasar las confesiones a la Justicia.

Otro punto controvertible de la versión de Vázquez, y una de las preguntas que aún no contestó, es por qué tras cesar a Manini el 12 de marzo, designó como sucesor a José González, integrante del Tribunal de Honor y a quien cesó menos de un mes después por la supuesta omisión de informar sobre los dichos de Gavazzo.

El 9 de mayo de 2019, El Observador lo consultó al respecto durante una rueda de prensa tras la inauguración del Hospital de Colonia. “Si yo tuviera una bola de cristal, podría adivinar las cosas. Cuando nombré al general González consideré que era la mejor opción para el Ejército Nacional y para el país”, respondió el mandatario.

Pero de acuerdo a sus propias declaraciones un mes más tarde ante Morosoli, Vázquez no precisaba una bola de cristal para conocer la actuación de González en el Tribunal de Honor, ya que no solo tenía la información a su disposición, sino que había dado al menos tres órdenes en función de esa información.

Vázquez dijo que tras la reunión con Menéndez el 19 de febrero de 2019, tomó la decisión de homologar los fallos de Gavazzo y Silveira y llevar el tema a la Justicia. El 12 de marzo, el mismo día en que cesó a Manini Ríos por sus críticas a la Justicia, y con todo el expediente arriba de la mesa, designó a González como su sucesor en el Ejército.

Sin embargo, el 1 de abril, luego de que el tema tomó estado público, el presidente relevó a González junto a los otros cinco generales que actuaron en los dos tribunales.

Lo hizo aduciendo que los militares no habían informado a sus superiores. El fiscal Morosoli demostró que sí lo habían hecho.

Cronología del caso

01/09/17 - Jorge Menéndez, ministro de Defensa, dispone la conformación del Tribunal de Honor para “juzgar la conducta de señores oficiales involucrados en causas penales por violaciones a los DDHH entre 1973 y 1985 en el caso de los coroneles (r) Jorge Silveira, Ernesto Ramas, Gilberto Vázquez, Luis Maurente y el teniente coronel (r) José Nino Gavazzo.

10/04/18 - Primera declaración de Gavazzo. Sin nombrar a Roberto Gomensoro, dijo que en 1973, aún en democracia, se detuvo a un “jefe militar del MLN”, que murió en el cuartel, y que el general Esteban Cristi “dio la orden” de que “lo tiraran en el río Negro”. “Recibí la orden de hacerlo yo. Lo hice yo”, afirmó. Los integrantes del tribunal concluyen que están ante un presunto delito y solicitan –a través de Fajardo– una entrevista a Manini.

11/04/18 - Los tres integrantes del Tribunal se reúnen con Manini en su despacho. Le dicen que era un tema para pasar a la Justicia. Manini responde que detengan sus actuaciones hasta nuevo aviso.

Versión Manini : Ese mismo día coincidió con Menéndez en acto de Escuela Naval y ambos estuvieron de acuerdo en continuar las actuaciones y citar nuevamente a Gavazzo. Allí mismo le comunicó a Fajardo esa decisión.

: Ese mismo día coincidió con Menéndez en acto de Escuela Naval y ambos estuvieron de acuerdo en continuar las actuaciones y citar nuevamente a Gavazzo. Allí mismo le comunicó a Fajardo esa decisión. Versión generales: La orden de Manini llegó “a fines de abril”.



08/05/18 - Declara Jorge Silveira. Nombra específicamente a Gomensoro y dice que fue Gavazzo quien lo mató y tiró al río Negro. También dice que Gavazzo “gaseó” al “Gordo Marcos”.

13/06/18 - Gavazzo declara por segunda vez y aclara que se había referido a Gomensoro. “Yo lo cargué al vehículo, yo manejé al vehículo, lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en un bote y lo tiré del bote. Yo solo”, sostuvo Gavazzo ante el Tribunal de Honor. Los generales acuerdan consultar nuevamente a Manini.

15/06/18 - Los tres integrantes del Tribunal de Honor se vuelven a reunir con Manini. Esta vez llevan copia de la declaración de Gavazzo. Le insistieron en la necesidad de llevar el caso a la Justicia. Manini contestó que podía ser una “chicana” de Gavazzo para “dilatar” las actuaciones.

Versión Manini: El excomandante afirmó en Fiscalía que ese mismo día mantuvo una conversación mano a mano con Menéndez en el Ministerio de Defensa. Según esa versión, el ministro le dijo que lo iba a consultar con el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma.



22/06/18 - Manini llama a Fajardo y le comunica que sigan adelante con las actuaciones.

Versión Manini : Un día antes se encontró con Menéndez en el gimnasio del Instituto Militar de las Armas y Especialidades. Allí, según su versión, el ministro le dijo que había hablado con Toma y que habían convenido en que se trataba de una chicana y que había que seguir.

: Un día antes se encontró con Menéndez en el gimnasio del Instituto Militar de las Armas y Especialidades. Allí, según su versión, el ministro le dijo que había hablado con Toma y que habían convenido en que se trataba de una chicana y que había que seguir. Versión generales: Manini le dijo que consideraba que era una chicana de Gavazzo y había que seguir.



15/09/18 - Tribunal de Honor emite su fallo.

01/10/18 - Entregan el fallo a Manini, quien a su vez lo eleva al Ministerio de Defensa, sin mención alguna a las confesiones vertidas durante el proceso.

03/10/18 - Se conforma el Tribunal de Alzada, luego de que Gavazzo y Silveira recurrieran el primer fallo.

30/10/18 - Manini informa a los integrantes de ese tribunal sobre la existencia de confesiones de Gavazzo. Les dice que no se detuvieran en esos detalles porque él ya estaba al tanto y “actuando al respecto”.

01/02/19 - Tribunal de Alzada ratifica fallo del Tribunal de Honor.

12/02/19 - Se notifica a Gavazzo y Silveira.

13/02/19 - Manini firma el oficio por el cual eleva los fallos de ambos tribunales al Poder Ejecutivo. Adjunta un escrito de ocho carillas criticando el accionar de la Justicia en nueve casos. Exhorta al Ejecutivo a homologar los fallos.

14/02/19 - Reunión de Manini Ríos con Menéndez en el Ministerio de Defensa. El comandante en jefe deja el expediente.

Versión funcionarios del Ministerio de Defensa: en ningún momento Menéndez les dijo que Manini hubiera comentado algo relativo a los dichos de Gavazzo y Silveira. Según el gobierno, esta es la primera vez que el ministro recibe esa información, a diferencia de lo que sostiene Manini.



15/02/19 - Tras haber leído el expediente, asesor de Menéndez (Dr. Alfredo Maeso) envía un mail a Menéndez criticando el accionar del Tribunal y refiriéndose a las confesiones de Gavazzo. “Llamativamente el Tribunal de Honor pasó por alto otros muy graves hechos relatados por los enjuiciados en sus declaraciones, (como) los hechos expresamente admitidos por José Gavazzo, quien reconoce actuaciones ilegales en la República Argentina tal como el traslado de personas y dineros de origen espurio desde ese país, haber dispuesto ilegalmente el destino final de un prisionero”, escribió Maeso.

18/02/19 - En el marco de un Consejo de Ministros en Pueblo Centenario, Menéndez le dice a Tabaré Vázquez que precisa hablar con él acerca del expediente del Tribunal de Honor y la nota elevada por Manini.

19/02/19 - Reunión en Suárez y Reyes entre Vázquez y Menéndez. Según las pruebas en poder de Fiscalía, el presidente da tres directivas: no homologar el fallo de Maurente, homologar los fallos relativos a Gavazzo y Silveira y llevar el tema a la Justicia.

20/02/19 - Menéndez concurre junto a sus asesores Alfredo Maeso y Josefina Nogueira a Presidencia para reunirse con Toma. Llevan todo el expediente, que permanece en Presidencia de la República.

22/02/19 - Toma entrega el expediente a la Dra. Mariana Errazquin, directora de la Asesoría Jurídica de la Presidencia. En letra manuscrita, Errazquin anota en su agenda personal las indicaciones de Toma: no homologar el tribunal de Maurente, homologar los de Gavazzo y Silveira realizando salvedades, e instruir al Ministerio de Defensa para que pasara todo a la Justicia.

11/03/19 - Vázquez pide a Toma que envíe el expediente a Suárez y Reyes, donde se reuniría al día siguiente con Manini.

12/03/19 - Con el expediente a su disposición, Vázquez recibe a Manini y lo destituye por sus críticas a la Justicia. Ninguno de los dos hace mención a las declaraciones de Gavazzo. Ese mismo día, el presidente firma la designación de José González, integrante del Tribunal de Honor, como su sucesor en el Ejército. También firma la homologación de los fallos sobre Gavazzo y Maurente sin hacer mención a sus confesiones. El expediente retorna al Ministerio de Defensa “a sus efectos”.

Versión funcionarios de Presidencia y Ministerio : El término “a los efectos” refería a que se cumpliera con la “orden” de llevar el tema a la Justicia. La demora en hacerlo respondió a una decisión de “desagregar” los datos y separar las causas. El término “a los efectos”, sobre el cual no hay mayores explicaciones en la resolución, también podía implicar la notificación a los involucrados y su pasaje a situación de reforma.

: El término “a los efectos” refería a que se cumpliera con la “orden” de llevar el tema a la Justicia. La demora en hacerlo respondió a una decisión de “desagregar” los datos y separar las causas. El término “a los efectos”, sobre el cual no hay mayores explicaciones en la resolución, también podía implicar la notificación a los involucrados y su pasaje a situación de reforma. Versión Manini: Le recomendó a Vázquez designar como comandante a Marcelo Montaner, por entonces Jefe del Estado Mayor del Ejército y general de la derecha (el de mayor antigüedad).



30/03/19 - El Observador publica en su edición de fin de semana una nota dando cuenta de las declaraciones de Gavazzo y Silveira ante los tribunales de Honor.

01/03/19 - Tabaré Vázquez ordena que el expediente retorne a Presidencia. Tras el Consejo de Ministros, el presidente pide la renuncia al ministro de Defensa, Jorge Menéndez, al subsecretario Daniel Montiel.

También cesa a los tres integrantes del Tribunal de Honor y a los tres integrantes del Tribunal de Alzada, por “omitir en forma deliberada cumplir” con el artículo 77 del reglamento de los tribunales de honor. Se envía el expediente a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.

En su carta de renuncia dirigida a Vázquez, Menéndez deja por escrito que se había reunido (en febrero) con el mandatario y luego con Secretaría de Presidencia. “Luego de reunirme con usted concurrí a la Secretaría de la Presidencia acompañado por dos profesionales del ministerio donde interiorizamos de los antecedentes del contenido del Tribunal de Honor y la necesidad de hacer la denuncia de los hechos ante la Justicia. En esa oportunidad el expediente fue dejado en Presidencia de la República para su análisis, estudio y evaluación”, escribió.