Caso Marset: los relatos de Ache y Balbi sobre su reunión por la valija diplomática

Este lunes Alejandro Balbi declaró en Fiscalía como indagado en la investigación sobre la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, por quien el abogado realizó gestiones para tramitar el documento en Uruguay.

Balbi es investigado por reunirse con la exvicecanciller Carolina Ache en noviembre de 2021 para consultarle sobre la salida de la valija diplomática con el pasaporte del narco, quien se encontraba detenido en Emiratos Árabes Unidos por intentar ingresar a ese país con un documento de identidad paraguayo falso.

Tanto el abogado como Ache sobre la reunión en sus declaraciones al fiscal Alejandro Machado sobre el caso, y ambos concordaron en que el evento duró pocos "minutos", y que solo tuvo la pregunta concreta de la salida de la valija.

La versión de Ache y la crítica del fiscal por la falta de preguntas

Ache afirmó que Balbi, a quien conocía por ser amigo de su tío (Eduardo Ache) y por "verlo en el estadio", le pidió una reunión a través de WhatsApp el 17 de noviembre. "Dice 'Carolina, ¿cómo estás? ¿Qué día me podes recibir por un tema de ahí? No son más de 10 minutos y estoy cerca'. Yo no le respondo", relató la exjerarca.

Una semana después, el 24 de noviembre, la en ese entonces subsecretaria recibió al abogado en su despacho, y reconoció que no recuerda "haberle preguntado" por qué quería juntarse con ella.

"Lo recibo en mi despacho en la cancillería. Se anuncia, sube, lo recibo entra, los saludos protocolares y después me hace una consulta concreta: si me podía averiguar cuando sale la valija diplomática para Emiratos Árabes".

Luego de indicar que no recuerda a qué hora fue la reunión, Ache contó que llamó a su secretaria para saber cuándo había salido la valija.

Según la exvicecanciller, la espera por la respuesta duró "dos minutos" y en el medio ambos participantes se quedaron hablando. Machado le consultó a Ache si en ese momento no le consultó a Balbi el por qué de su pedido: "Yo si alguien me pide cuando sale la valija, yo soy vicecanciller, una herramienta consular donde va correspondencia oficial, si usted me pregunta, yo no le puedo contestar a usted si usted no me dice su legitimación, por qué viene hacerme esa consulta".

"Pero sí se lo podía decir. Es información que no es reservada", le respondió Ache, quien le explicó al fiscal que esa información es "de manejo público", y que incluso Balbi podría haberla conseguido "en la sección Consulares". "Si él me hubiese pedido información reservada yo no sé la hubiese dado, pero lo que me pregunta no tiene nada de reservado", remarcó.

"¿No se lo preguntó? '¿Por qué me pediste una reunión por esto?'", insistió Machado. "Fue una reunión de pocos minutos. Y no se lo pregunté. Lo cierto es que de esa reunión, no surge ningún tipo de acción mía de ningún tipo. No me pide nada. Solo la fecha de la salida diplomática", fue la nueva respuesta de la exvicecanciller.

Tras obtener la información de su secretaria, Ache le dijo al representante de Marset: "La valija ya salió, y sale una vez por mes". "Yo no sabía, no me corresponde saber esos datos", agregó.

La exjerarca aseguró desconocer por qué Balbi no le hizo una pregunta "tan clara" por WhatsApp, pero explicó que ella era "muy accesible". "Era un despacho de puertas abiertas, en general. Recibía a personas que ni conocía".

A continuación, el fiscal dijo: "El 17 de noviembre él le pide la reunión. No le pregunta para qué. El 24 también por la valija. No le pregunta por qué él estaba ahí. Yo tengo q entender. Usted ya tenía dos consultas de Maciel, de setiembre y del 3 de noviembre sabiendo que era una narco peligroso que sería terrible que saliera el libertad, tenía la consulta de Telemundo 12. ¿Cómo no relacionó todos esos hechos? Narco peligroso, Marset, Dubai, sería peligroso que fuera liberado… Necesito entender esa parte".

"Mire doctor. La reunión duró dos minutos, pero le hago otra pregunta. No relacioné porque fue una reunión muy apurada. Pero si igual lo hubiese relacionado, yo se lo diría. La realidad es que no hice nada ni para el pasaporte ni para la nota", replicó Ache.

La versión de Balbi y la "mala comedia venezolana"

El abogado relató que el 17 de noviembre le escribió a Ache, a quién conocía de chica por su padre y a su tío, con los que ha compartido directiva del club Nacional, para pedirle una reunión pero ella no le respondió hasta el 24 en que hablaron y él le propuso pasar por su oficina.

"En esa reunión yo llego, me atiende ella en su despacho, le digo que quería hacer una consulta concreta, si ella sabía cuando salía la valija diplomática para Emiratos Árabes. Me dijo la verdad que 'no tengo idea' y ella tenia un teléfono interno (en su escritorio). Llamó a una persona que no se quién era. Le dijo: 'Me puedes averiguar cuando sale la valija diplomática para Emiratos Árabes', y a los 30 segundos, 40 segundos, 50 segundos, un minuto... vuelve a sonar ese mismo interno y era una persona que no sé quién era -me imagino que sería su secretaria- y me dice: 'Salió hoy', o sea estamos hablando del 24 de noviembre. Yo obviamente convencido de que salía el día 26, por lo que para mí fue una mala noticia entre comillas, porque la gestión que uno estaba haciendo a cabo no iba a llegar a término, y la verdad ahí se agotó la reunión. No duró más de cinco minutos", relató el abogado de Marset.

El fiscal también le preguntó por qué no realizó esta consulta por WhatsApp, y Balbi le indicó que era "una manera de respetar la investidura de la vicecanciller". "También yo soy una persona que habitualmente cuando quiere un fidedigno, -yo estaba en busca de certezas- no llamo por teléfono", agregó.

"Ahí terminó la reunión", dijo después Balbi, quien antes había destacado que el pasaporte era un derecho que tenía su defendido no de tener un documento de viaje sino de tener un documento de identidad y que por eso todo lo actuado por él estuvo ajustado a las normas y el pasaporte expedido fue legal.

El fiscal Machado siguió preguntándole a Balbi por la reunión con Ache y le dijo que tenía que "escarbar" para entender porque para la Fiscalía "es obvio que Ache sabía porque estaba ahí" el defensor. Además le dijo que el relato "es como una mala comedia venezolana, le van a decir, los protagonistas, uno le va a decir al otro ¿quién es el asesino? van al corte, cuando vuelve de la pausa le dice bueno vamos a tomar un café etcétera y no cierra esa parte de la historia".

A lo que Balbi respondió: "Yo lo que puedo decir es que no puedo responder cosas que no estaban bajo mi conocimiento, yo no sabía de las comunicaciones internas entre los vice ministros de esa época" e insistió en todo momento que lo que relató fue lo que pasó.

Machado y su equipo preguntaron directamente a Balbi en la reunión con Ache si intentó demorar la salida de la valija diplomática, a lo que el abogado le respondió: "Doctor, ¿cómo puedo pedirle que retenga algo? Primero no se me ocurriría, no se me ocurriría, no se me ocurriría de ninguna manera. Y segundo, no puedo pedir algo imposible, si la persona ese día me está diciendo que la valija ya había salido, no le podía pedir algo que ya se había consumado".