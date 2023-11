Las explicaciones de Balbi sobre la reunión con Ache y Lacoste y la "comedia venezolana"

La indagatoria de la Fiscalía sobre la tramitación del pasaporte al narco uruguayo Sebastián Marset está llegando a su fin y un testimonio fundamental era el del abogado Alejandro Balbi, quién tramitó el documento en nombre de su defendido e hizo gestiones ante Cancillería y ante la Dirección Nacional de Identificación Civil para agilizar el trámite que entendía venía lento, con la intención de que saliera hacia Emiratos Árabes en la valija diplomática del mes de noviembre de 2021, según declaró.

De los audios de la audiencia, a los que accedió El Observador, el punto en el que los fiscales Alejandro Machado y su adjunto Leonardo Rosas, más ahondaron fue en la reunión que Balbi mantuvo con la ex vicecanciller Carolina Ache, en Cancillería, el 24 de noviembre de ese año.

El abogado relató que el 17 de noviembre le escribió a Ache, a quién conocía de chica por su padre y a su tío (Edurado Ache) con los que ha compartido directiva del club Nacional, para pedirle una reunión pero ella no le respondió hasta el 24 en que hablaron y él le propuso pasar por su oficina. La versión de Balbi coincidió con lo que dijo Ache en cuánto a que en esa llamada él no mencionó el motivo de a consulta, y una vez en Cancillería le preguntó por la fecha en la que salía la valija diplomática pero no le mencionó a Marset.

Fiscal: ¿Qué le plantea usted exactamente en esa reunión?

Balbi: En esa reunión yo llego, me atiende ella en su despacho, le digo que quería hacer una consulta concreta, si ella sabía cuando salía la valija diplomática para Emiratos Árabes. Me dijo la verdad que "no tengo idea" y ella tenia un teléfono interno (en su escritorio). Llamó a una persona que no se quién era. Le dijo: "Me puedes averiguar cuando sale la valija diplomática para Emiratos Árabes", y a los 30 segundos, 40 segundos, 50 segundos, un minuto... vuelve a sonar ese mismo interno y era una persona que no sé quién era -me imagino que sería su secretaria- y me dice: "Salió hoy", o sea estamos hablando del 24 de noviembre. Yo obviamente convencido de que salía el día 26, por lo que para mí fue una mala noticia entre comillas, porque la gestión que uno estaba haciendo a cabo no iba a llegar a término, y la verdad ahí se agotó la reunión. No duró más de cinco minutos.

Siendo tan simple la pregunta, cuando salía la valija diplomática, ¿por qué no se lo preguntó por Whatsapp, como haría cualquiera con un conocido? (...) Estamos entrando claramente en preguntas de sentido común, o sea que lo que a nosotros no nos cierra

Es muy válida su pregunta. Es muy respetuosa. Yo creo que uno debe guardar las formas, para mí, digamos, preguntarle un dato e ir a su despacho, era una manera de respetar la investidura de la vicecanciller. También yo soy una persona que habitualmente cuando quiere un fidedigno, -yo estaba en busca de certezas- no llamo por teléfono.

Y yo le voy a preguntar por qué viene usted a mi oficina, jamás le voy a dar una reunión sin preguntar por qué motivo.

Yo escuché que usted dijo eso también y es muy respetuoso, también me pasa, fíjese que tengo más de 30 años en la profesión y me ha pasado que muchos fiscales a los que le pedí una reunión me han dicho "venga mañana a las 2 de la tarde o a las 4 de la tarde y no me pregunta por qué".

"Ahí terminó la reunión", dijo Balbi quien antes había destacado que el pasaporte era un derecho que tenía su defendido no de tener un documento de viaje sino de tener un documento de identidad y que por eso todo lo actuado por él estuvo ajustado a las normas y el pasaporte expedido fue legal.

"Una mala comedia venezolana"

El fiscal Machado siguió preguntándole a Balbi por la reunión con Ache y le dijo que tenía que "escarbar" para entender porque para la Fiscalía "es obvio que Ache sabía porque estaba ahí" el defensor. Además le dijo que el relato "es como una mala comedia venezolana, le van a decir, los protagonistas, uno le va a decir al otro ¿quién es el asesino? van al corte, cuando vuelve de la pausa le dice bueno vamos a tomar un café etcétera y no cierra esa parte de la historia".

A lo que Balbi respondió: "Yo lo que puedo decir es que no puedo responder cosas que no estaban bajo mi conocimiento, yo no sabía de las comunicaciones internas entre los vice ministros de esa época" e insistió en todo momento que lo que relató fue lo que pasó.

Machado y se equipo preguntaron directamente a Balbi en la reunión con Ache intentó demorar la salida de la valija diplomática, a lo que el abogado le respondió: "Doctor, ¿cómo puedo pedirle que retenga algo? Primero no se me ocurriría, no se me ocurriría, no se me ocurriría de ninguna manera. Y segundo, no puedo pedir algo imposible, si la persona ese día me está diciendo que la valija ya había salido, no le podía pedir algo que ya se había consumado".

En otro momento de la audiencia le preguntaron a Balbi sobre la posibilidad de que el pasaporte se enviara en una valija diplomática especial pero se descartó porque en este caso no se trataba a un asunto humanitario ante lo cual, el encargado del departamento de Documentación de Viaje de Cancillería Damian Molfino le informó de "que había una posibilidad de mediante una carta a poder o un poder que en este caso el ciudadano podía conferir a través de la cónsul de que terceras personas pudieran retirar el pasaporte de Montevideo. Eso fue lo que sucedió", dijo el abogado.

Eso fue lo que sucedió. Tras obtener una carta poder Carlos Balbi, hermano de Alejandro lo retiró de Cancillería y se lo entregaron a un familiar de Marset. Al respecto Alejandro Balbi dijo que no recordaba quién había viajado a Montevideo pero que se trata de un familiar del lado de la esposa de Marset, Yanina García que llegó "al otro día o a los dos días" y "coincidía en la persona con la que él le había mandado".

La reunión con Lacoste

Respuesta, entre el lunes 22 o martes 23 el doctor Balbi concurre a la dirección nacional y me plantea el caso de un ciudadano, ahí plantea todo eso y dice y que la valija diplomática que transporta los pasaportes a Abu Dabi salía el día jueves 25 del 11. Explique esa situación

La otra reunión en la que ahondaron los fiscales fue la que Balbi tuvo con el subdirector de Identificación Civil, Leonardo Lacoste, quien fue cesado por el Ministerio del Interior por no haber comunicado esa reunión a sus superiores.

El fiscal leyó parte de la investigación administrativa, en la que Lacoste relató que Balbi le planteó que la valija diplomática salía el 25 de noviembre. Ante eso Balbi estimó que el funcionario puede haber tenido "un error de fechas". "Yo jamás pude haber dicho el 25 de noviembre, siempre en mi cabeza estuvo el 26 de noviembre", dijo y relató que luego de la reunión con Ache le envió un audio a la cónsul de Emiratos Fiorella Prado avisándole que la valija ya se había ido.

Consultado sobre si le explicó a Lacoste los motivos por los cuales necesitaba sacar urgente el pasaporte, Balbi dijo que no usó la palabra urgente, "sí le di el nombre de la persona a él, sí, porque lógicamente es un documento absolutamente nominativo y le di el número de trámite".

Concretamente doctor, ¿Lacoste le pidió algo a cambio para agilizar ese trámite? ¿Usted le ofreció algo a cambio para agilizar ese trámite?

Absolutamente nada, Lacoste es una persona que conozco hace 20 años por lo menos o más y fue un funcionario que empezó desde abajo en la Identificación civil, funcionario administrativo y llegó a ese cargo por un mérito propio y es una persona intachable y si uno pregunta en la interrogación civil por Lacoste, no creo que haya nadie ni una persona que hable mal es más cuando fue esto ya es un comentario aparte pero me parece que es importante para destacar la persona de él cuando fue cesado por parte del ministro del interior este cuando se fue fue se fue bajo una ola de aplausos de la de la Dirección Nacional de Identificación, eso me parece que bastante elocuente.

Pero por algo se fue cesado.

Yo creo que se fue cesado por otra cosa y creo que lo dijo el ministro ahora que lo dijo porque no fue porque haya tenido una mala gestión o un acto indebido, yo creo que eso fue un tema político en virtud que no me corresponde meterme, no me corresponde ni me voy a meter pero lo explicó claramente Heber.