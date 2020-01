Caso Nisman: nueva investigación y "espacios ciegos"

A cinco años de la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman se comprobó que en el complejo Le Parc donde residía -y fue hallado sin vida- existen “espacios ciegos” que las cámaras de seguridad no pueden registrar.

Las tres torres (Del Río, Del Boulevard y Del Parque) ubicadas en Puerto Madero, fueron nuevamente objeto de investigación después de cinco años, luego de que la Justicia argentina dictaminara que la muerte del fiscal, fuera un homicidio. Una vez comprobado esto, según el diario argentino Clarín, el encargado de la fiscalía, Eduardo Taiano, acudió a la zona para realizar un análisis más profundo.

En primera instancia, a través de la recolección de testimonios de 500 vecinos de la zona, el fiscal llegó a la conclusión de que el sistema de seguridad no era 100% fiable. Por consiguiente, con un equipo de investigadores se realizó una renderización mediante un sistema informático de representación gráfica. Es decir, una representación en 3D del complejo con sus 92.092 metros cuadrados y los sectores por los que circulan las personas adentro del recinto. Además, en la simulación colocaron las cámaras de seguridad analizando la óptica de cada una y se focalizaron específicamente en espacios comunes, pasillos, entradas y salidas.

Pero los resultados de la investigación no fueron favorables. Según el diario, quienes trabajaron en el estudio confirmaron la existencia de puntos ciegos: “Hay muchos lugares por los cuales se puede pasar sin ser registrados por las cámaras de seguridad, por el tipo de ubicación que tienen y el ángulo de cobertura de las mismas”, dijeron los investigadores. Una vez que realizaron varias pruebas desde diferentes puntos dentro del complejo, se llegó a la conclusión de que hay sectores de circulación que las cámaras no registran. Finalizada la primera prueba, se utilizó nuevamente una renderización pero esta vez, torre por torre. El resultado fue el mismo.

Según Clarín, gracias a los testimonios de los vecinos que recolectó Taiano, se determinaron varias irregularidades en cuanto al lujoso complejo: cámaras que no funcionaban, alquileres temporarios que dificultaban el control sobre quién entraba y salía, robos violentos en el interior de las torres e incluso, problemas con el ascensor principal. Éste se utilizaba mediante una clave, que muchas veces no funcionaba, obligando a los inquilinos a contactar al personal y compartir una clave general. Por el contrario, con el ascensor de servicio no sucedía lo mismo: no tenía ninguna clave y según el registro de seguridad, se puede ver a Diego Lagomarsino -técnico informático que le proveyó el arma homicida a Nisman- utilizarlo en enero de 2015.

Por último, existe otra investigación que aún sigue en curso. Se recibieron en diciembre de 2019, 23.000 imágenes procesadas por las cámaras de seguridad ubicadas en el sector de ingreso a la torre. Según el diario, la fiscalía logró descargar las imágenes de las cámaras contenidas en los DVR que se encontraban bloqueados. Por esa razón, no habían sido analizados por la fiscal y la jueza del fuero ordinario.

Al momento, la fiscalía se encuentra analizando el registro de las imágenes de todas las personas que ingresaron al complejo desde el 16 al 18 de enero -fecha de la muerte de Nisman- pese a que todavía no se identificaron los presuntos homicidas.